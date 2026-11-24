Il diavolo, visto tre volte, e l’abisso dell’inferno. La preghiera, quella del rosario, come antidoto al male. E la fiducia nella misericordia di Dio che ha accompagnato la sua intera esistenza. Il Diario personale di Papa Francesco, il volume curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández e dal 24 novembre in libreria in contemporanea mondiale in 94 Paesi, traccia l’itinerario interiore di un Pontefice che ha segnato la storia della Chiesa e la vita personale di milioni di credenti e non credenti. Il volume, tradotto in cinque lingue, esce in italiano dalla Libreria Editrice Vaticana (pp. 160, euro 16); Penguin Random House cura inglese, spagnolo e portoghese; Albin Michel il francese.

Si tratta di appunti che il prefetto della Dottrina della Fede ha chiesto a papa Leone e che lui ha ritrovato in una scatola. Insieme hanno poi deciso per la pubblicazione. Come anticipa al Corriere della sera, il cardinale Fernández racconta che Bergoglio ha visto il demonio tre volte. L’ultima, scrive Francesco nel diario, era già Papa: «Al mio ritorno dal viaggio in Cile, pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, durante un incontro, lo vidi e sentii la sua voce, trionfante, padrona di tutto: “Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo”». È il 21 gennaio 2021. Da quel momento, spiega il prefetto, cominciano «due anni di crisi spirituale», da cui Francesco scrive di essere uscito solo nel Natale del 2022. Una crisi fatta di «seduzione pagana» e di «fatica a gestire il potere». «Il potere che ha un Papa non è solo interno alla curia; riguarda i rapporti internazionali. E per lui rappresentava una forte tentazione», dice Fernández. Dall’esterno, però, non trasparì nulla: «Non si trovano gesti suoi che mostrino un uomo ossessionato dal potere, che maltratta le persone. Era una cosa interiore».

Per trentadue anni, dal 1992 fino a pochi mesi prima della morte, Francesco ha tenuto un diario. Con la sua grafia particolarissima, ha annotato riflessioni sulla propria vita spirituale e su fatti per lui importanti. Fernández, tra i suoi più stretti collaboratori per anni, ha letto questo diario e altre carte personali. E le presenta per la prima volta al lettore «perché ciascuno possa conoscere, ancora di più, la personalità e l’interiorità del Pontefice argentino». Il cardinale racconta che Francesco usò una parola precisa per descrivere ciò che voleva offrire: «Edificazione». Cose che facciano bene a chi legge, più che a chi scrive.

Nelle pagine affiora un percorso che diventa affidamento totale a Dio dentro periodi di grandi prove spirituali, tensioni interiori, esperienze mistiche, veri e propri momenti di crisi, vissuti anche da Pontefice. «La misericordia è la mia vera storia», scrive Bergoglio il 20 giugno 1994: un’affermazione che è il filo conduttore di tutta una vita e che è diventata il programma d’azione del Pontefice che ha guidato la Chiesa dal 2013 al 2025. La fiducia incondizionata nella bontà di Dio, più forte di qualunque peccato, emerge da questo documento come uno dei lasciti fecondi che queste pagine – rimaste inedite fino a oggi – affidano alla storia.

Tra le righe più coinvolgenti, Fernández ha voluto condividere un passaggio che mostra il cuore di Francesco: «Sentivo con certezza che il Signore mi amava con predilezione. È stato un lungo momento in cui il Signore mi ha mostrato l’amore che ha per me… Sembrava che fosse come il materasso che mi avvolgeva e mi salvava dalla disgregazione». Mentre scriveva di aver visto gli occhi del maligno, Bergoglio si sentiva avvolto dall’amore di Dio. Un mistero che il diario non risolve, ma consegna ai lettori così com’è: la storia di un uomo che ha creduto, fino alla fine, che la misericordia di Dio fosse incondizionata. Per tutti.