«È piuttosto comune ai nostri giorni, specialmente tra i giovani, trascorrere notti insonni, come pure succede che molti, dopo giornate affollate da impegni, ritrovandosi a sera inquieti e vuoti, cerchino di evadere con distrazioni e divertimenti». Papa Leone XIV parte dalle inquietudini dell’uomo contemporaneo per spiegare il significato dell’Avvento. All’Angelus di oggi, domenica 29 novembre, davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, il Pontefice ha invitato a riscoprire il valore del silenzio e dell’attesa, in questo tempo liturgico che prepara alla celebrazione del Natale e ravviva l’attesa del ritorno del Signore alla fine dei tempi.

Che cosa significa vegliare? È la domanda che il Papa pone a partire dal Vangelo di questa domenica. Non si tratta semplicemente di rimanere svegli, ma di concedersi «un tempo di quiete in cui, messi a tacere voci e rumori esteriori, si affina l’udito del cuore per fare spazio alle domande più profonde e importanti».

Il Natale celebra la notte in cui Dio si è fatto uomo, un evento avvenuto più di duemila anni fa, ma ancora vivo e presente, con il suo invito a fermarsi, ad abbassare le difese e a trovare riposo tra le braccia del Padre.

Cogliere questo mistero, però, richiede esercizio e pazienza, perché il Signore, «rispettoso della nostra libertà, non grida, non sfonda le porte, ma bussa, sussurrandoci senza stancarsi parole di verità e di amore».

«Vegliare vuol dire allenarsi a sentire la sua voce e ad accogliere la sua presenza», ha spiegato Leone XIV, indicando nella preghiera, nella partecipazione all’Eucaristia, nella confessione, nell’ascolto della Parola di Dio e nelle opere di carità le vie attraverso le quali ciascuno può farlo.

L’Avvento è dunque «un’occasione preziosa da non perdere» per recuperare e ravvivare queste pratiche, riflettere sul significato di ciò che ci accade, comprendere meglio quali decisioni prendere e coltivare la pace nel cuore. Il Pontefice ha quindi richiamato la testimonianza di sant’Agostino, che nel suo cammino di fede riconosceva soltanto in Dio un luogo sicuro per la propria anima, affidando alla Vergine Maria il cammino dei fedeli verso il Natale.

Dopo la recita della preghiera mariana, il Papa ha ricordato la beatificazione, avvenuta ieri, di undici martiri, tra sacerdoti diocesani, seminaristi e laici, auspicando che il loro esempio sostenga l’opera missionaria degli annunciatori del Vangelo in tutto il mondo.

Infine, un nuovo appello alla pace: «All’inizio dell’Avvento preghiamo il Signore, per intercessione della Vergine Maria, che questo tempo che ci conduce a Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione in tutti i luoghi dove c’è guerra e alle popolazioni stremate possano giungere gli aiuti necessari».