Cusco, nel sud-est del Perù, a 3.399 metri di altitudine, è una città in cui ogni pietra racconta una storia. Antica capitale del Tahuantinsuyo, l’Impero Inca che dominò queste terre dal XIII secolo fino alla conquista spagnola del XVI, è uno dei luoghi più suggestivi della cordigliera delle Ande. Da qui si raggiungono la Valle dell’Urubamba e, più lontano, il celebre sito archeologico di Machu Picchu. È in questo scenario, ricco di storia, cultura e devozione, che Papa Leone XIV ha trascorso la mattinata di domenica, nel penultimo giorno del suo viaggio apostolico in Perù. Ad accoglierlo una città in festa, con migliaia di fedeli in abiti tradizionali, statue, immagini sacre, stendardi e rappresentazioni della religiosità andina. Due gli appuntamenti principali: l’incontro con i rappresentanti della pietà popolare nel Parco archeologico nazionale di Saqsaywaman e, successivamente, la preghiera dell’Angelus nella Cattedrale di Cusco.

I fedeli presenti all’incontro di Papa Leone XIV con i rappresentanti della pietà popolare nel parco archeologico di Saqsaywaman, a Cusco, in Perù (ANSA)

La pietà popolare come scuola di fraternità

Il primo incontro si è svolto a Saqsaywaman, straordinario complesso archeologico incaico costruito tra il XV e il XVI secolo sulla collina che domina Cusco. Davanti a circa diecimila persone, sotto una pioggia battente, Leone XIV ha espresso tutta la sua ammirazione per la bellezza «innegabile» del luogo. Nel suo discorso ha riflettuto sul valore della pietà popolare, una fede che si manifesta attraverso processioni, pellegrinaggi, feste, musica, danze e immagini sacre. «Uno dei modi più belli» in cui Dio si fa vicino agli uomini, ha spiegato, è proprio attraverso queste espressioni di devozione, nelle quali memoria, fede e amore si intrecciano. «Una festa religiosa, un pellegrinaggio, una processione non sono solo una manifestazione culturale», ha sottolineato il Pontefice.

Papa Leone XIV durante l’incontro con i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare nel parco archeologico di Saqsaywaman, a Cusco, in Perù (ANSA)

Dietro ogni immagine, canto e segno c’è una comunità che cerca Dio e una voce amica che risponde. In un tempo segnato da divisioni, ferite e diffidenze, le tradizioni religiose possono diventare occasioni concrete di incontro e riconciliazione. «Una processione può far camminare insieme chi la pensa in modo diverso. Un pellegrinaggio può riunire intere famiglie. Una celebrazione può radunare una comunità». Da qui l’invito a «rendere le feste una scuola di fraternità e di carità», coinvolgendo soprattutto i giovani, chiamati non soltanto a conservare le tradizioni ricevute, ma a trasmetterle in modo vivo, rinnovandole. Al termine dell'incontro il Papa ha affidato alla Vergine Maria, venerata a Cusco come Reina de Belén, il cammino della Chiesa locale, donandole una Rosa d’Oro.

I fedeli attendono Papa Leone XIV nella piazza antistante la Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, a Cusco, prima della recita dell’Angelus (ANSA)

«La malattia non sminuisce il valore di una persona»

Il secondo appuntamento si è svolto nella Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, nella Plaza de Armas, il cuore storico della città. Qui Leone XIV ha incontrato malati, anziani, sacerdoti e consacrati e ha pregato davanti al Señor de los Temblores, il Signore dei Terremoti, il Crocifisso particolarmente venerato dai cusqueños. La tradizione racconta che nel 1650, durante un violento terremoto, l’immagine fu portata in processione per le strade e le scosse cessarono. Da allora il Crocifisso è diventato uno dei simboli più amati della devozione cittadina. Come segno di vicinanza alla comunità, il Papa ha donato un grande sudario da deporre sull'immagine di Cristo: «Vuol essere la carezza del Papa per un popolo che sa soffrire con dignità e speranza cristiana». E ha aggiunto: «La Chiesa universale è con voi». Nella preghiera dell’Angelus papa Leone si è rivolto alle persone malate e a quanti soffrono nel corpo e nell'anima. Ricordando anche l’arcivescovo Richard Daniel Alarcón Urrutia, morto il 30 ottobre dopo una lunga malattia, il Pontefice ha invitato a guardare alla sofferenza alla luce del Vangelo. «Agli occhi del mondo, condizionato dalla cultura dello scarto e della produttività materiale, la malattia è vista come una sventura che sminuisce il valore di una persona. Che grande menzogna!», ha affermato. Quando è vissuta nella fede e unita alla Passione di Cristo, la sofferenza può diventare un cammino di crescita nell'amore e di condivisione.

«Voi siete nel cuore pulsante della Chiesa», ha detto ai malati, ricordando che la loro sofferenza, offerta con amore, può diventare «forza spirituale» per la salvezza delle anime, le vocazioni e la pace. Un pensiero finale è stato rivolto ai sacerdoti e ai consacrati, chiamati a non risparmiarsi nel servizio: «Non temiamo di donare la vita, di consumarci per Cristo; così diventeremo segni visibili della misericordia di Dio».