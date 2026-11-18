«Il Perù è il Paese in cui ho vissuto tanti anni, come missionario e poi come vescovo. L’Argentina è la patria di papa Francesco, e desideravo visitarla, per incontrare quel popolo che lui ha tanto amato. L’Uruguay è una nazione dove i cattolici vivono una condizione di minoranza, ed è significativo che il mio itinerario sia iniziato proprio da lì».

È questo il riassunto offerto da papa Leone all’inizio dell’udienza generale in piazza San Pietro tutta dedicata al viaggio in America Latina – il più lungo, finora, del pontificato – che lo ha portato a visitare in 11 giorni tre Paesi, incontrare milioni di persone e tornare nella diocesi di Chiclayo che ha guidato come vescovo per otto anni, dal 2018 al 2023, prima di tornare a Roma come Prefetto del Dicastero dei vescovi.

«Sono andato in quel Paese allo scopo di annunciare lui, il Signore, Dio fatto uomo, che dona pienezza di vita nella verità e nell’amore», ha detto riferendosi alla prima tappa in Uruguay: «Sono molto contento perché nella gente uruguaiana ho trovato un’accoglienza calorosa e partecipe, così che a tutti ho potuto ricordare quanto è importante la fede in Dio e quanto valore ha la vita umana; e come la fede ci aiuti ad affrontare le fatiche della vita e ad essere costruttori di pace».

Il Papa saluta i fedeli presenti in piazza San Pietro per l'udienza generale (ANSA)

In Argentina, ha proseguito il Papa, è risuonato «l’eco del magistero di papa Francesco, figlio di quel grande Paese sudamericano. È la visione della Chiesa che Lui ci ha trasmesso: una Chiesa accogliente, aperta a tutti e dove ciascuno possa sentirsi a casa, essere ascoltato, riconosciuto nella sua dignità, riconciliato con Dio, con sé stesso e con la comunità, valorizzato con i suoi doni e i suoi limiti; e, nello stesso tempo, una Chiesa tutta missionaria, che trova la sua coerenza e la sua gioia nell’evangelizzare. In Argentina», ha proseguito, «ho sperimentato la partecipazione entusiasta e corale del popolo santo di Dio. In questo clima di grande affetto per il Papa – che non potrò dimenticare – ho esortato a coltivare la comunione nella ricchezza delle diversità e ho incoraggiato l’impegno per la costruzione di una società giusta e solidale, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa».

La visita in Perù «è stata un po’ più lunga, perché verso il Popolo di Dio che vive in quel Paese io ho un particolare debito di riconoscenza», ha detto soffermandosi sull’ultima tappa del viaggio, «Non mancano anche oggi uomini e donne che, con il cuore aperto a Dio e al prossimo, si impegnano per costruire un Perù più giusto e fraterno. È stata una grande gioia per me poterli incoraggiare con la grazia propria del ministero petrino; e ho voluto farlo anche incontrando personalmente, qui come in altri paesi, alcune vittime di abusi». La storia del Perù, ha spiegato papa Leone, «non sarebbe stata la stessa senza la presenza e l’opera di San Toribio di Mogrovejo, Santa Rosa da Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres, San Juan Macías. Insieme con la fede, la speranza e la carità, essi hanno diffuso il rispetto per la dignità umana, il senso della sacralità della vita, la riconciliazione, la pace: hanno costruito la civiltà dell’amore».

Il Papa tra i fedeli (ANSA)

Il Papa, proseguendo nel suo bilancio del viaggio, ha detto che «a Chiclayo mi sono sentito a casa. Ho ritrovato la fede semplice e genuina animata dalla pietà popolare; ho sentito l’abbraccio delle popolazioni contadine della Cordigliera; ho potuto rivedere persone che hanno lasciato un segno profondo nella mia vita. Il mio cuore era colmo di gratitudine per poter stare in mezzo a quelle comunità e confermarle nella fede e nella speranza. Grazie a Dio ho potuto recarmi anche a Cusco, dove ancora si gustano i frutti della meravigliosa opera di inculturazione del Vangelo operata dai missionari, e quindi nella regione amazzonica, per incontrare quei popoli ricchi di cultura tradizionale e feriti da ingiustizie e violenze».

Una presenza costante «che ha accompagnato ogni tappa di questo viaggio è stata quella della Vergine Maria», ha aggiunto il Pontefice. «Maria fa veramente parte della storia di quei popoli, cammina con loro, li guida e li conforta. Anch’io la ringrazio per la sua protezione e affido alla sua intercessione tutti coloro che, in mille modi, mi hanno accolto e sostenuto in questa missione. Visitando le chiese locali nei viaggi apostolici, il Papa ha modo di vedere la bellezza del Popolo di Dio in cammino, malgrado le difficoltà che si possono trovare a seconda dei contesti e dei momenti storici», il bilancio del Pontefice, secondo il quale «dappertutto si riconosce come lo Spirito Santo aiuti la Chiesa ad essere segno e strumento di unità, nell’ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione dei santi Misteri e nel servizio della carità». Infine, Leone XIV ha espresso la «gratitudine» ai vescovi e alle autorità civili dei Paesi visitati, «ai sacerdoti, ai religiosi, a tutti i fedeli che hanno partecipato in presenza o spiritualmente. Il Signore, che mi ha donato questa grande grazia, benedica sempre quei popoli e li guidi sulla via della pace nella giustizia e nella fraternità».

Al termine della catechesi, il Papa ha salutato nelle varie lingue i fedeli presenti. Durante i saluti ai fedeli di lingua italiana ha ricordato la Giornata mondiale della pesca, che si celebra il 21 novembre, con l’appello per i pescatori «esposti alla guerra, alla pirateria, alla prigionia», ai pescatori migranti e sfruttati, messi alla prova, come l’ambiente, dai cambiamenti climatici e «da un mare sempre più povero». Poi ha ricordato la Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, promossa per mercoledì 18 novembre dal Servizio nazionale per la tutela dei minori e ad vulnerabili della Cei: «Prevenzione e contrasto agli abusi è chiamare il male per nome», ha detto il Pontefice.