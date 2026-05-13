Alex Zanardi, con la sua tenacia, con la sua caparbietà e con il suo saper comunicare, ha saputo nobilitare lo sport! Un eroe moderno, che ha davvero contribuito a cambiare in meglio questo Paese. Quante persone si sono rialzate e hanno ricostruito la propria vita seguendo la sua scia? Ha avuto un valore inestimabile, che va custodito anche senza di lui.

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Attualità

Addio Alex Zanardi, ha trasformato gli sgambetti del destino in un inno alla vita

Elisa Chiari
Addio Alex Zanardi, ha trasformato gli sgambetti del destino in un inno alla vita
Addio Alex Zanardi, ha trasformato gli sgambetti del destino in un inno alla vita

Zanardi ha incarnato una forma alta di sport e di umanità. La sua tenacia, unita a una straordinaria capacità di comunicare speranza, ha mostrato che la fragilità può diventare forza. Più che un eroe, un testimone: ha indicato una via concreta per rialzarsi e ricominciare anche di fronte alle circostanze più avverse. Il suo lascito non è solo sportivo, ma pure civile e morale. Rialzarsi dopo la caduta si può. Anche questa è la sua eredità che ci lascia.

Italia

Don Marco Pozza: «La morte si è presa il corpo di Alex Zanardi ma l’anima le è sfuggita»

a cura di Elisa Chiari
Don Marco Pozza: «La morte si è presa il corpo di Alex Zanardi ma l’anima le è sfuggita»
Don Marco Pozza: «La morte si è presa il corpo di Alex Zanardi ma l’anima le è sfuggita»