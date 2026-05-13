Alex Zanardi, con la sua tenacia, con la sua caparbietà e con il suo saper comunicare, ha saputo nobilitare lo sport! Un eroe moderno, che ha davvero contribuito a cambiare in meglio questo Paese. Quante persone si sono rialzate e hanno ricostruito la propria vita seguendo la sua scia? Ha avuto un valore inestimabile, che va custodito anche senza di lui.

CELSO

Zanardi ha incarnato una forma alta di sport e di umanità. La sua tenacia, unita a una straordinaria capacità di comunicare speranza, ha mostrato che la fragilità può diventare forza. Più che un eroe, un testimone: ha indicato una via concreta per rialzarsi e ricominciare anche di fronte alle circostanze più avverse. Il suo lascito non è solo sportivo, ma pure civile e morale. Rialzarsi dopo la caduta si può. Anche questa è la sua eredità che ci lascia.