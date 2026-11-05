Vorrei sapere se è ancora obbligatorio, o almeno consigliato, disinfettare le mani prima di ricevere la comunione. Ieri, al momento di comunicarsi, il celebrante ha rimproverato alcuni fedeli che lo avevano fatto, affermando che la comunione non è un intervento chirurgico, che mettere il disinfettante sulle mani è un gesto inappropriato, e che “se proprio si vuole” si può ricevere l’ostia in bocca. Però nella mia parrocchia e in altre chiese che mi capita di frequentare il celebrante si disinfetta sempre le mani prima di distribuire la comunione.

Daniela

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Non risulta oggi un obbligo generale di disinfettarsi le mani prima della Comunione. È una precauzione igienica che ciascuno può liberamente adottare, come fanno anche molti sacerdoti prima di distribuire l’Eucaristia. Non la trasformerei, però, in un motivo di rimprovero: ciò che conta è accostarsi al sacramento con fede, rispetto e attenzione agli altri.