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Vorrei sapere se è ancora obbligatorio, o almeno consigliato, disinfettare le mani prima di ricevere la comunione. Ieri, al momento di comunicarsi, il celebrante ha rimproverato alcuni fedeli che lo avevano fatto, affermando che la comunione non è un intervento chirurgico, che mettere il disinfettante sulle mani è un gesto inappropriato, e che “se proprio si vuole” si può ricevere l’ostia in bocca. Però nella mia parrocchia e in altre chiese che mi capita di frequentare il celebrante si disinfetta sempre le mani prima di distribuire la comunione.
Daniela
Non risulta oggi un obbligo generale di disinfettarsi le mani prima della Comunione. È una precauzione igienica che ciascuno può liberamente adottare, come fanno anche molti sacerdoti prima di distribuire l’Eucaristia. Non la trasformerei, però, in un motivo di rimprovero: ciò che conta è accostarsi al sacramento con fede, rispetto e attenzione agli altri.