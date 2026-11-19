Caro don Stefano, sto percorrendo l’ultimo tratto della vita e il pensiero della morte mi angoscia. Temo di non essere pronto al passaggio all’altra vita perché da tempo ho perso la fede. Alcuni anni fa è morta mia moglie, che aveva una fede incrollabile. Ho paura di morire senza la speranza di ritrovarla nel Regno dei Cieli e riprendere il nostro dialogo interrotto troppo presto. Come posso recuperare la fede?

Lorenzo

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Caro Lorenzo, dalle tue parole emerge, oltre a grande sofferenza, anche il desiderio di speranza. Non angosciarti perché senti di aver perso la fede. Credere non significa non avere dubbi o paure, soprattutto quando ci si confronta con il mistero della morte. Anche Gesù, nell’Orto degli Ulivi, ha conosciuto l’angoscia e la solitudine.

Se provi questi sentimenti, sappi che Lui li ha vissuti prima di te e può comprenderli. Chiedigli di consolarti e di accompagnarti in questo tratto della vita. Come Pietro, che rischiava di affondare tra le onde, prova a tendere la mano verso Gesù e a gridare: «Signore, salvami!» (Matteo 14,30). Non devi avere una fede incrollabile per affidarti a Lui. Puoi farlo con le tue paure e dubbi e col desiderio, così umano e profondo, di riabbracciare tua moglie e riprendere quel dialogo d’amore che avete avuto in terra, e che sarà trasfigurato dalla Luce del Risorto. Affida questo desiderio a Lui: il suo amore è più grande delle nostre paure e della morte.