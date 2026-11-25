Un quotidiano nazionale in un articolo ha esaltato il viaggio di Leone XIV in America Latina e ha ricordato gli errori di papa Francesco, quasi contrapponendo i due pontefici. Ma entrambi si richiamano al Vangelo: Leone alla dottrina sociale della Rerum novarum, Francesco con un’attenzione particolare agli ultimi. Non è forse una semplificazione giornalistica contrapporre i due pontificati?

Enrico Fortunato Maranzana

Il clipeo di Papa Leone nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, collocato nello spazio accanto al ritratto di Papa Francesco, nella navata destra. Un'immagine simbolica della continuità del Papato ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA)

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I giornali cercano spesso “la notizia”, forzando le posizioni per alimentare polarizzazioni e divisioni. Tra Francesco e Leone in realtà esiste continuità. Il primo insisteva molto sull’accoglienza dei migranti e su una “Chiesa in uscita”, temi che non sono estranei a Leone XIV (vedi la sua visita a Lampedusa lo scorso 4 luglio); che da parte sua riafferma la centralità della dignità del lavoro, della giustizia sociale e della pace, importanti anche per Francesco, quando combatteva contro la “cultura dello scarto”. Possono cambiare in parte gli accenti, ma non certo l’unico Vangelo che li ispira.