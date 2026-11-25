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@Vatican Media
Un quotidiano nazionale in un articolo ha esaltato il viaggio di Leone XIV in America Latina e ha ricordato gli errori di papa Francesco, quasi contrapponendo i due pontefici. Ma entrambi si richiamano al Vangelo: Leone alla dottrina sociale della Rerum novarum, Francesco con un’attenzione particolare agli ultimi. Non è forse una semplificazione giornalistica contrapporre i due pontificati?
Enrico Fortunato Maranzana
I giornali cercano spesso “la notizia”, forzando le posizioni per alimentare polarizzazioni e divisioni. Tra Francesco e Leone in realtà esiste continuità. Il primo insisteva molto sull’accoglienza dei migranti e su una “Chiesa in uscita”, temi che non sono estranei a Leone XIV (vedi la sua visita a Lampedusa lo scorso 4 luglio); che da parte sua riafferma la centralità della dignità del lavoro, della giustizia sociale e della pace, importanti anche per Francesco, quando combatteva contro la “cultura dello scarto”. Possono cambiare in parte gli accenti, ma non certo l’unico Vangelo che li ispira.