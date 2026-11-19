Lc 19,45-48 - Venerdì della XXXIII Settimana del Tempo Ordinario

«Sta scritto: “La mia casa sarà casa di preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Quello che Gesù fa nel Tempio non è soltanto cacciare i mercanti. È ricordarci una cosa molto bella: la casa di Dio deve essere una casa di preghiera. In una società come la nostra, dove si corre, dove si produce, dove si parla troppo, dovremmo tornare a offrire luoghi di preghiera. Luoghi dove poter ritrovare l’essenziale, dove riannodare i fili spezzati della nostra relazione con Dio.

Perché è solo lì, dove si prega, che le cose fioriscono. Un luogo senza preghiera può essere pieno di gente e di rumore, eppure restare vuoto. Ma la casa di preghiera non è soltanto una chiesa fatta di pietre. Se in una famiglia non si prega, quella famiglia rischia di diventare un covo di ladri, dove ciascuno prende per sé e nessuno dona più nulla. Se in un’amicizia non si ha il coraggio, ogni tanto, di pregare insieme, anche quell’amicizia può impoverirsi fino a diventare un covo di ladri. E qualunque ambiente che chiamiamo cristiano, se smette di pregare, può trasformarsi in un piccolo pezzo di inferno.

Senza preghiera restano le strutture, le attività, le parole, ma si spegne il motivo per cui esistono. E se qualcuno accanto a noi non vuole pregare? Non dobbiamo scoraggiarci, né forzare nessuno. Noi possiamo sempre pregare nel silenzio del nostro cuore. Ed è proprio così che, poco alla volta, possiamo trasformare il mondo intero in una casa di preghiera. Non serve un luogo speciale: basta un cuore che resta in ascolto, sul tram, in ufficio, in cucina, al capezzale di un malato. Ovunque c’è un cristiano che prega, lì si prolunga la casa di Dio. E il mondo, anche senza saperlo, diventa un po’ meno covo di ladri e un po’ più casa.