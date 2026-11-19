Prima Lettura

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

Ap 10,8-11



Io, Giovanni, udii una voce dal cielo che diceva: «Va’, prendi il libro aperto dalla mano dell’angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra».

Allora mi avvicinai all’angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: «Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele».

Presi quel piccolo libro dalla mano dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l’ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza. Allora mi fu detto: «Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re».



Parola di Dio

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 118 (119)

R. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!

Oppure:

R. Nelle tue parole, Signore, è la mia gioia.

Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia,

più che in tutte le ricchezze.

I tuoi insegnamenti sono la mia delizia:

sono essi i miei consiglieri. R.



Bene per me è la legge della tua bocca,

più di mille pezzi d’oro e d’argento.

Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse,

più del miele per la mia bocca. R.



Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,

perché sono essi la gioia del mio cuore.

Apro anelante la mia bocca,

perché ho sete dei tuoi comandi. R.

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 19,45-48



In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: “La mia casa sarà casa di preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».

Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire e così anche i capi del popolo; ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo.



Parola del Signore