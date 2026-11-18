Un regalo di Natale può essere molto più di un pacchetto da scartare. Può diventare un’occasione per sentirsi ascoltati, ricordati e soprattutto meno soli. È questo il significato di Nipoti di Babbo Natale, il progetto promosso dall’Associazione “Un sorriso in Più” ETS che, anche quest’anno, invita a realizzare i desideri delle persone anziane ospiti delle case di riposo di tutta Italia.

L’iniziativa, giunta alla nona edizione, ha preso il via il 16 novembre. Da quel giorno, sul sito www.nipotidibabbonatale.it, saranno pubblicati i desideri degli anziani: chiunque potrà sceglierne uno e impegnarsi a esaudirlo, trasformando un gesto di generosità in un’occasione di incontro tra persone e generazioni diverse. Dietro ogni richiesta c’è una storia, un ricordo, una piccola aspirazione che magari aspettava da tempo qualcuno disposto ad ascoltarla. Il valore del progetto, infatti, non sta soltanto nell’oggetto regalato ma nella relazione che può nascere tra chi esprime un desiderio e chi decide di realizzarlo.

Un'altra anziana coinvolta nel progetto

GIOTTO e la creatività che unisce le generazioni

Anche per questo Natale GIOTTO rinnova il proprio sostegno a Nipoti di Babbo Natale, confermando l’impegno di FILA (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) a favore di un’iniziativa che promuove l’attenzione verso le persone anziane e il dialogo tra generazioni. Accanto alla sensibilizzazione, il contributo dell’azienda si traduce in un gesto concreto: la fornitura di kit creativi alle case di riposo coinvolte nel progetto. Materiali per disegnare e colorare che offriranno agli ospiti nuove possibilità per esprimersi, sperimentare e condividere momenti di attività artistica. Un modo per ricordare che la creatività non ha età e che anche un’attività semplice, come disegnare o colorare, può diventare un’occasione per stare insieme.

«Nipoti di Babbo Natale ha il merito di ricordarci, in un momento speciale come quello delle feste, che l’attenzione verso le persone anziane dovrebbe accompagnarci tutto l’anno. È un valore che riteniamo importante trasmettere anche alle nuove generazioni, perché il dialogo tra età diverse nasce dalla curiosità e dal rispetto per le esperienze degli altri. Con GIOTTO siamo felici di sostenere questa iniziativa: crediamo in una creatività senza età, capace di offrire a tutti occasioni per esprimersi, sperimentare e condividere», dichiara Orietta Casazza, direttrice Marketing di FILA, storica azienda italiana nata a Firenze nel 1920 e guidata dal 1956 dalla famiglia Candela e, oggi, una delle realtà internazionali di riferimento nel settore degli strumenti per la creatività, il disegno, la scrittura e le belle arti.

Oltre 52 mila desideri realizzati dal 2018

I numeri raccontano la partecipazione e la diffusione raggiunte dal progetto. Dalla prima edizione del 2018 sono stati realizzati 52.435 desideri, grazie al coinvolgimento di 850 residenze per anziani in 20 regioni italiane.

Un risultato che testimonia come la solidarietà possa prendere forma anche attraverso gesti semplici, capaci di restituire attenzione e centralità a persone che rischiano troppo spesso di essere dimenticate. Per partecipare alla nuova edizione e scegliere il desiderio di un anziano da realizzare basta visitare il sito www.nipotidibabbonatale.it