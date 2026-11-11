San Martino è il santo che associa il suo nome al piccolo ritorno di temperature più miti che si colloca tra l’autunno inoltrato e l’inizio dell’inverno. È quella che la tradizione popolare chiama “estate di san Martino”, tradizione vuole che sia la conseguenza “miracolosa” del gesto di San Martino che dona il mantello al povero, e invece meteorologicamente si spiega con alcune configurazioni anticicloniche che portano aria più mite sul Mediterraneo all’inizio novembre.

Ma c’è un’altra curiosità interessante associata al santo che attraversa i dialetti settentrionali, dal Piemonte al Veneto passando per la Lombardia e sconfinando in Emilia: in tutti questi dialetti con varianti diverse da zona a zona, “fare san Martino” significa traslocare. La ragione storica è che nella gestione stagionale dell’agricoltura per tradizione l’11 novembre coincideva con la conclusione della semina del grano e del granturco e quindi con la chiusura dell’annata agraria e dei suoi conti: per i braccianti agricoli, l’anello economicamente più debole della catena della società contadina, voleva dire che il padrone della cascina poteva non rinnovare il contratto di mezzadria dove prevista o di affitto per i braccianti e salariati che potevano perdere così casa e lavoro oppure venire trasferiti, spesso con poco o nullo preavviso, ad altra cascina della stessa proprietà.

Non per caso uno di questi miserrimi traslochi pieni di masserizie a bordo di carretti apre il film L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, uno dei ritratti più fedeli drammatici della realtà contadina, e, con maggiore lieto fine, nel pieno delle contese tra Peppone e don Camillo, braccianti e proprietari terrieri, nella vicenda del mezzadro Tasca, finito con animali, masserizie e moglie sul punto di partorire ad occupare il portico del Comune nel film Don Camillo e l’onorevole Peppone.