Lettere scritte a mano, poesie e disegni. Sono gli strumenti espressivi attraverso i quali bambine e ragazze da Nepal, Uganda, Malawi, Tanzania, Kenya, Nigeria Bangladesh trovano voce e chiedono di poter andare a scuola, ricevere istruzione e formazione, crescere libere dalla violenza di genere e dalle costrizioni, costruirsi il loro futuro in modo autonomo.

Queste testimonianze preziose sono il cuore della nuova campagna lanciata da ActionAid insieme a Benedetta Parodi in occasione della prima Giornata internazionale per l’eliminazione dei matrimoni infantili, precoci e forzati, che si celebra il 27 novembre.

Il fenomeno rappresenta una piaga largamente diffusa: ogni anno 12 milioni di bambine nel mondo si sposa prima dei 18 anni. Radicati nelle disuguaglianze di genere, nella cultura conservatrice e patriarcale, i matrimoni forzati e precoci sono una grave violazione dei diritti umani e una forma di violenza strettamente legata alla povertà e alle crisi umanitarie, con conseguenze terribili sulle bambine e ragazze come la costrizione all’abbandono scolastico, le gravidanze precoci, i rischi per la salute, la mancanza di sicurezza, la dipendenza economica. In molti contesti di grande povertà per tante famiglie far sposare le loro figlie è un modo per sollevarsi da un peso economico.

«Con questa campagna vogliamo ribadire l'impegno di ActionAid nel contrastare i matrimoni precoci e forzati e siamo orgogliosi e grati che Benedetta Parodi abbia scelto di essere al nostro fianco per sensibilizzare e mobilitare un più ampio pubblico. L’istruzione è uno degli strumenti fondamentali per fermare questa grave forma di violenza: garantire alle bambine la possibilità di studiare significa rafforzare la loro autonomia, offrire nuove opportunità e contribuire a spezzare il ciclo della povertà e delle disuguaglianze», dichiara Lorenzo Eusepi, Co-Segretario Generale ActionAid.

La situazione dei matrimoni precoci e forzati è particolarmente grave nell’Africa subsahariana e in Asia meridionale. Nel continente asiatico l’India è il Paese dove si concentra il numero più elevato di spose bambine.

ActionAid lavora in oltre 29 Paesi del mondo per prevenire e contrastare i matrimoni precoci e forzati, attraverso interventi che coinvolgono bambine, famiglie e comunità. L’organizzazione promuove l'accesso all'istruzione, organizza incontri di sensibilizzazione nelle scuole, sostiene gruppi di giovani attiviste e offre assistenza psicologica e legale. Per informazioni si può visitare il sito