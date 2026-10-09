Ci sono premi che consolano e premi che pesano. Quello assegnato oggi a Oslo appartiene ai secondi. Il Nobel per la Pace 2026 va a Navanethem «Navi» Pillay, giurista sudafricana di 85 anni: la donna che, alla guida della commissione d'inchiesta Onu sul territorio palestinese occupato, ha scritto ciò che molti governi evitano perfino di sussurrare. Che a Gaza, secondo quell'indagine, è in corso un genocidio.

La motivazione parla di «eccezionale coraggio e integrità» nel lavoro contro i crimini di guerra. Non serve il nome di Gaza perché tutti lo sentano. Un anno fa, a Sydney, aveva già ricevuto il Premio per la pace per una vita di battaglie contro l'impunità.

Pillay è nata a Durban nel 1941, di origini indiane tamil, in un Sudafrica dove il colore della pelle decideva tutto. Difese oppositori dell'apartheid e prigionieri politici quando farlo era un rischio, e fu la prima donna non bianca a sedere nell'Alta Corte del Paese. Poi il mondo: giudice e poi presidente del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, dove nel 1998 il collegio di cui faceva parte emise la prima condanna internazionale per genocidio, riconoscendo lo stupro come strumento di sterminio; giudice della Corte penale internazionale; Alto commissario Onu per i diritti umani dal 2008 al 2014. Una vita spesa là dove il diritto ha tentato di rispondere al male.

Il 16 settembre 2025 la commissione che presiedeva consegnò 72 pagine: Israele, scrisse, è responsabile di genocidio a Gaza, con atti che rientrano in quattro dei cinque previsti dalla Convenzione del 1948. Nelle stesse ore i morti nella Striscia erano, secondo il ministero della Salute palestinese, quasi 65mila. Per le dichiarazioni di incitamento il rapporto indicò tre nomi: il premier Netanyahu, l'ex ministro della Difesa Gallant e il presidente d'Israele Herzog.

Va detto con rigore: quell'organismo non parla a nome dell'Onu e non è un tribunale. Accerta, non condanna. Israele nega ogni intento genocida e parla di una guerra di autodifesa, seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, condotta nel rispetto del diritto internazionale. Con organizzazioni della comunità ebraica accusa da anni la commissione di pregiudizio politico: un'obiezione da conoscere e da discutere nel merito delle prove, non da liquidare.

La replica è arrivata in poche ore. Il ministero degli Esteri israeliano ha definito il premio una strumentalizzazione grottesca, buona a legittimare odio e pregiudizi contro Israele, e ha – senza vergogna - evocato il gerarca nazista Goebbels che «applaude dall'inferno»: un accostamento pesantissimo, rivolto a una giurista che ha speso la vita a perseguire i crimini contro l'umanità. È un linguaggio che chiude la discussione invece di aprirla.

Cuno Tarfusser, ex giudice della Cpi, si dice contento per un'ex collega e legge la scelta come un «ottimo segnale» in controtendenza rispetto a quanto accade alla Corte da molti mesi, mentre le grandi potenze abbandonano il multilateralismo. Lei, tra gli applausi, ha scherzato: se continuano, forse dividerà il Nobel con Trump. Un sorriso asciutto, in una giornata che ne concede pochi.

Il Nobel non stabilisce la verità e non chiude nessun processo. Dice da che parte guarda Oslo: quella di chi pensa che il diritto valga anche quando a violarlo sono i forti, e anche quando l'accusa è scomoda. L'ultima parola spetterà ai giudici, non ai ministeri né ai comitati. Intanto una giurista di Durban ricorda ciò che la tradizione cristiana ripete da Isaia: opus iustitiae pax, la pace è opera, e anche il frutto, della giustizia. E la giustizia comincia dal chiamare le cose con il loro nome.