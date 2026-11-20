In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre (in questa data nel 1989 le Nazioni Unite adottarono la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza), CESVI ha aperto una nuova Casa del Sorriso in Italia. La struttura si trova a Milano, nel Municipio 9, che conta 188.904 abitanti, di cui 27.498 tra 0 e 18 anni, un territorio con molti alloggi di edilizia residenziale pubblica e una forte presenza di famiglie di origine straniera (il 35% dei residenti). La Casa del Sorriso, gestita con Fondazione Aquilone (con il sostegno di Intesa San Paolo), prevede di raggiungere ogni anno circa 300 persone, tra bambini, ragazzi e genitori o caregiver, con oltre 3.400 ore di attività dell’équipe educativa: spazi di ascolto, gruppi di parola, sostegno alla genitorialità, laboratori sportivi, di psicomotricità e artistico-espressivi, centri estivi e interventi personalizzati.

L’inaugurazione della Casa – il 18 novembre in presenza del sindaco Beppe Sala - ha visto l’arrivo del Tour del Sorriso, con la nota divulgatrice, cicloviaggiatrice, promotrice della mobilità sostenibile Ilaria Fiorillo, alias Ilaria in bicicletta, pugliese di nascita e milanese di adozione, che ha percorso 1.500 km in bici per raggiungere le Case del Sorriso aperte in Italia, incontrare tappa dopo tappa bambini, bambine, famiglie e operatori di CESVI (la sfida solidale del Tour è ancora aperta: si possono donare 10 euro per ogni chilometro percorso a sostegno del Programma Case del Sorriso sul sito).

CESVI, attiva da oltre 40 anni in tanti Paesi, gestisce 7 Case del Sorriso nel mondo – 2 in Africa, 2 in India, 1 ad Haiti e 2 in America Latina – e 4 in Italia (Siracusa, Napoli, Bari e ora Milano). Si tratta di luoghi sicuri e accoglienti in cui bambini e adolescenti che vivono in condizioni di vulnerabilità, povertà, degrado o abbandono possono trovare ascolto, protezione e opportunità di crescita. Attraverso percorsi di istruzione, formazione, attività sportive, supporto alimentare e assistenza psicologica.

Il programma prevede inoltre progetti a favore dell’infanzia in zone colpite da gravi emergenze umanitarie innescate da conflitti, dove la Fondazione promuove attività per i bambini, di tipo educativo e ricreative, supporto psicosociale e accesso ai servizi igienico-sanitari.

L'inaugurazione della Casa del Sorriso di Milano con il sindaco Beppe Sala e la cicloviaggiatrice Ilaria Fiorillo.

Solo nel 2025 le Case del Sorriso CESVI hanno sostenuto in Italia 2.093 persone, di cui 1.384 minorenni. Secondo la settima edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia in Italia, curato da CESVI e presentato lo scorso giugno, la Lombardia è all’undicesimo posto in Italia per capacità di fronteggiare il maltrattamento all’infanzia ed è l’ultima tra le Regioni del Nord. La Regione è nona per fattori di rischio, nella media nazionale, ma tredicesima per servizi di prevenzione e cura. Rispetto all’edizione precedente, la Lombardia arretra di cinque posizioni sui fattori di rischio. È inoltre la Regione del Nord con la più alta percezione del rischio di criminalità da parte delle famiglie: 30,4% contro il 26,6% della media italiana.

«Milano ci ricorda che le fragilità dell’infanzia non riguardano soltanto le aree più svantaggiate del Paese, ma possono essere presenti anche nei territori che offrono maggiori opportunità e risorse. I dati del nostro Indice regionale mostrano come, anche in Lombardia, sia necessario rafforzare i servizi di prevenzione e cura, per intercettare tempestivamente le situazioni di vulnerabilità e sostenere le famiglie prima che le difficoltà si aggravino», dichiara Roberto Vignola, vicedirettore generale di CESVI. «Con la nuova Casa del Sorriso vogliamo offrire ai bambini e agli adolescenti del Municipio 9 uno spazio sicuro e accogliente, dove trovare ascolto, costruire relazioni e accedere a opportunità educative e di crescita. Un presidio aperto al quartiere, che nasce dalla collaborazione con Fondazione Aquilone e si integra con le scuole, i servizi e le realtà già presenti sul territorio, per raggiungere anche le famiglie che più difficilmente riescono ad accedere a queste opportunità. Un modello da replicare anche in altre province della Lombardia».