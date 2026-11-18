Domenico, 75 anni,dopo una vita di lavoro, successi professionali e benessere economico si ritrova solo, travolto dai lutti familiari e dalle dipendenze, fino a ritrovarsi a vivere in strada. Grazie all'incontro con Opera Cardinal Ferrari riscopre il valore delle relazioni e del volontariato. Laura, 79 anni, dopo una grave malattia e la perdita dell'alloggio, si è ritrovata a trascorrere le notti sugli autobus milanesi. Nonostante tutto, non ha mai perso la fiducia nel futuro e, grazie anche al sostegno dell'Opera, è riuscita a intraprendere un nuovo percorso verso l'autonomia.

Quelle di Domenico e Laura sono due delle cinque storie di vita, tra cadute e rinascita, raccontate da Switch – Ogni vita può cambiare, un format YouTube di cinque video-interviste che, per la prima volta, porta i Carissimi – come vengono chiamate le persone senza dimora e in difficoltà economiche accolte dall'Opera Cardinal Ferrari – fuori dalle mura della struttura, dando loro la possibilità di raccontare in prima persona la propria vita, le difficoltà attraversate e i momenti che ne hanno cambiato il corso.

Sono storie che parlano di solitudine, malattia, perdita del lavoro, dipendenze e povertà, ma soprattutto di dignità, relazioni, solidarietà e seconde possibilità. E raccontano il valore della missione dell’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano, dal 1921 la casa di coloro che non hanno una casa, di tante persone che vivono una condizione di fragilità e di emarginazione e che possono trovare un rifugio, un punto di riferimento nel centro diurno e nelle tre residenze dove vengono accolti rispettivamente studenti e giovani lavoratori precari, persone ospedalizzate con i loro familiari, donne in difficoltà.

Le cinque puntate del format Youtube vanno in onda a partire dal 20 novembre e nei successivi 4 venerdì. Qui pubblichiamo il trailer già in onda.