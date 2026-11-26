Sandro Pertini fu un presidente sui generis. Una delle prime decisioni che prese fu di non abitare nelle stanze del Quirinale destinate ai Presidenti della Repubblica, ma si cercò un appartamento in centro da dove ogni giorno raggiungeva il «posto di lavoro» con una passeggiata a piedi, per la disperazione di chi era preposto alla sua incolumità.

Il Presidente Sandro Pertini durante una passeggiata in Val Gardena.

Quell'appartamento si affacciava sulla piazza della Fontana di Trevi: circa 150 mq con una terrazza da cui godeva di una splendida vista. Lì visse per il suo settennato e lì poi morì nel 1990. E continuò a viverci la moglie Carla Voltolina fino alla sua morte, avvenuta nel 2005.

Poi fu pressoché abbandonato, fino a quando un ente privato dal nome Stati Generali del Patrimonio Italiano, creato nel 2021 e presieduto da Ivan Giuseppe Drogo Inglese, originario come Pertini di un comune del Savonese (Celle Ligure Drogo Inglese, Stella Pertini: ma i punti in comune finiscono qui), ha ottenuto una concessione da Roma Capitale per trasformare l'appartamento in una casa museo sito appunto al civico 86 di Piazza della Fontana di Trevi, nell'appartamento all'ultimo piano di Palazzo Castellan.

E fin qui tutto bene: era d'accordo anche la Fondazione Pertini di Firenze, custode della memoria di Sandro e Carla. Poi il nuovo presidente della Fondazione, l'avvocato Pietro Pierri, da poco succeduto a Umberto Voltolina, fratello di Carla, ha cominciato a vedere qualcosa di poco chiaro nella gestione della casa museo e il 17 novembre ha inviato una diffida di tre pagine a Drogo Inglese.

Sandro Pertini e Giovanni Paolo II (ANSA)

Tra le cose che vengono rimproverate alla gestione della casa museo, il fatto che dichiari che gli arredi sono tutti originali, cosa messa in discussione dall'avvocato perché alla Fondazione risulta che i locali fossero spogli da tempo. E poi il fatto che, per pubblicizzare il luogo, fosse stato usato un video creato con l'intelligenza artificiale in cui compariva Pertini. Ma soprattutto viene contestato che si pubblicizzasse la possibilità di organizzare eventi privati a costi non certo da sostenitori della cultura, nell'appartamento: tipo un brindisi in terrazza con flute di cristallo, bouquet floreale e sottofondo musicale, a 350 euro.

Una delle stanze dell'appartamento a Roma diventato Casa museo Pertini Voltolina

Drogo ha definito quest'ultima un'idea inopportuna, che l’ha rimossa, ma sul resto difende il suo operato e l'«autenticità» degli arredi, rivendicando come un merito l'aver saputo valorizzare un bene dimenticato. Certo, tutto con uno stile davvero lontano da quello di Sandro Pertini e consorte, e poco rispettoso del rigore della sua persona, quanto piuttosto incentrato sull'idea di fare profitto sulla memoria storica, che sembra caratterizzare diverse operazioni «culturali» che puntano più alla spettacolarizzazione e al fare cassa che a preservare la memoria.

Il monumento a Sandro Pertini a Milano la cui vista è oscurata dalla presenza, nella piazzetta antistante, di due dehors

E che fa il paio con la gestione, a Milano, della piazzetta che si affaccia sulla centralissima via Manzoni, dove si trova il monumento a Pertini realizzato dall’architetto Aldo Rossi. Bene, chi cammina su via Manzoni e si volta per ammirare la scalinata di marmo bianco e grigio del monumento non vedrà nulla, perché la piazzetta è occupata dai dehors di due locali che oscurano completamente la visuale.

Ora, un monumento non ha nessun'altra funzione se non quella di testimonianza e deve quindi essere ben visibile. Con quale criterio si è privilegiata la concessione dello spazio antistante per l'uso di due esercizi commerciali rispetto al valore della memoria e del significato di quel monumento, proprio a Milano, città simbolo della Liberazione, proclamata ufficialmente il 25 aprile 1945 proprio da Sandro Pertini, allora a capo del CLNAI?

La casa natale del Presedente della Repubblica Sandro Pertini a Stella. 13 settember 2016 a Stella (SV)ANSA/LUCA ZENNARO (ANSA)

Due episodi in parte diversi, quello di Roma e quello di Milano, dove però al posto dell'omaggio ci sembra ci sia una forma di oltraggio alla memoria di una figura così importante nella storia della nostra Repubblica.

Non resta che andare nella sua Stella, dove la sua casa natale è davvero una casa museo, dove ritrovare oggetti, fotografie e testimonianze simbolo della sua vita, come le sue inseparabili pipe.

Le pipe del Presidente della Repubblica Sandro Pertini a Stella (Savona) (ANSA)

Infine, qui sotto, Intervista di Franca Zambonini per Famiglia Cristiana conservata nell’Archivio del Quirinale