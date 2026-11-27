Trasformare la consapevolezza cresciuta negli ultimi anni in un impegno concreto, condiviso e trasversale. È l’ambizione dell’Alleanza per la Natalità, presentata nel corso della sesta edizione degli Stati Generali della Natalità (il 25-26 novembre a Roma), l'appuntamento annuale promosso dalla Fondazione per la Natalità. Di fronte a un’Italia in cui nascono sempre meno bambini, la popolazione invecchia rapidamente e il saldo naturale resta stabilmente negativo, l'iniziativa punta a porre la questione demografica per ciò che realmente è: una grande questione sociale che investe trasversalmente welfare, sanità, pensioni, lavoro, scuola e crescita economica. Un fenomeno che viene da lontano, che ha attraversato governi di ogni colore e davanti al quale nessuno può più voltarsi dall'altra parte.

L’Alleanza non nasce come un movimento partitico. Si rivolge all’intero sistema Paese e, in vista delle prossime scadenze elettorali, lancia un appello affinché la natalità entri finalmente al centro del dibattito pubblico e nei programmi di tutti i partiti. «La natalità non è di destra né di sinistra: riguarda tutti», dice Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, spiegando il senso dell'iniziativa.

Il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo (ANSA)

«Siamo persone molto diverse tra loro e su tante cose non la pensiamo allo stesso modo, ma su questo tema abbiamo scelto di fare squadra. È questo il messaggio più forte che possiamo dare. Non chiediamo all’Italia di fare più figli: ognuno è libero di fare quello che vuole della sua vita. Vogliamo un’Italia in cui chi desidera averne sia più libero di farlo, senza sentirsi solo. Un Paese in cui le donne e i giovani siano messi nelle condizioni di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari», dice ancora De Palo.

La locandina della sesta edizione degli Stati generali della natalità

La lettera-manifesto individua quattro pilastri fondamentali — definiti «condizioni di libertà» — sui quali costruire una convergenza ampia, lasciando poi aperto il confronto sulle diverse modalità con cui raggiungerli: conciliare lavoro e genitorialità, affinché avere un figlio non sia un ostacolo alla realizzazione professionale, soprattutto per le donne, garantire autonomia ai giovani, permettendo alle nuove generazioni di progettare il proprio futuro, facilitare l’accesso alla casa, bene primario per mettere su famiglia e sostenere i figli e le responsabilità familiari, riconoscendo il valore sociale della cura e dell'educazione.

La forza dell'Alleanza risiede nella pluralità dei suoi primi firmatari: persone con storie, sensibilità e appartenenze differenti, unite dalla preoccupazione per una crisi che sta ridisegnando il volto dell'Italia. Tra gli aderenti figurano alcuni tra i più autorevoli demografi italiani — Gian Carlo Blangiardo (già presidente ISTAT), Alessandro Rosina, Giampiero Dalla Zuanna e Maria Rita Testa — accanto ai vertici delle principali realtà associative come il Forum delle Associazioni Familiari, le ACLI e il MCL. Hanno sottoscritto l'appello anche i presidenti di importanti società scientifiche e mediche (tra cui SIGO, SIN, SIAIP e FIMP), manager, rappresentanti del mondo delle imprese, giornalisti e volti noti dello sport e dello spettacolo.

Nei prossimi mesi, firmatari ed esperti lavoreranno insieme in modo informale, in una logica di collaborazione e sussidiarietà, per elaborare proposte concrete da sottoporre alla politica. Un patrimonio culturale, scientifico ed economico che verrà presentato di anno in anno proprio sul palco degli Stati Generali. L’Alleanza si rivolge a tutte le persone di buona volontà che hanno a cuore il futuro del Paese. Ogni cittadino può leggere e sottoscrivere online la lettera-manifesto sul sito ufficiale www.statigeneralidellanatalita.it/alleanza-per-la-natalita.