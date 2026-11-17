Non riesco a considerarla soltanto una notizia di cronaca. Davanti a una vita così piccola, così fragile, il primo sentimento è il dolore. Un dolore silenzioso, rispettoso, profondo. E insieme a quel dolore non possiamo non pensare alla sua mamma: una ragazza di appena diciassette anni che ha custodito nel segreto una gravidanza, fino a non riuscire più a portarne il peso.

Piangiamo una vita piccola, vulnerabile, silenziosa. Era una figlia, era una persona, era una vita affidata anzitutto al grembo di una giovane madre e poi a tutti noi, alla capacità delle nostre comunità di non lasciare sole le donne che attraversano la prova della fragilità.

La vita umana, infatti, non nasce soltanto nel grembo di una madre. Nasce e cresce dentro una rete di relazioni, di affetti, di mani tese, di persone. Al Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli vediamo ogni giorno donne spaventate, incerte, fragili. E sappiamo che molto spesso ciò che salva una vita umana non è una soluzione straordinaria. È un incontro, una presenza, qualcuno che resta.

Vorrei che questa piccola bimba non venisse ricordata soltanto per il modo tragico in cui la sua storia si è conclusa. Vorrei che fosse ricordata anche per ciò che ci insegna: che ogni vita è un bene, che ogni bambino è un dono, che ogni madre merita sostegno, che la solitudine può diventare devastante quando non incontra uno sguardo capace di accoglierla.

Questa piccola non ha avuto il tempo di pronunciare una parola, eppure la sua vita parla a tutti noi. Parla della straordinaria preziosità di ogni essere umano. Ci ricorda che ogni vita umana, anche la più breve, lascia una traccia, che ogni bambino concepito è qualcuno e non qualcosa, che ogni esistenza, anche quando è fragile, possiede un valore infinito. E ci affida una responsabilità: diventare una comunità capace di accorgersi di chi soffre, capace di riconoscere il dolore prima che diventi disperazione.

Promettiamole che continueremo a costruire una società nella quale nessuna donna debba nascondere la propria maternità. Una società nella quale chiedere aiuto non sia motivo di vergogna.

Non arrendiamoci alla tristezza. Raccogliamo l'eredità di questa piccola vita in una chiamata alla responsabilità e all'accoglienza. Perché ogni bambino che viene al mondo rinnova la speranza dell'umanità. Anche lei, che ha vissuto nascosta agli occhi del mondo ma non è mai stata nascosta agli occhi di Dio. Sarà proprio questa la forma più bella della speranza: che da questa piccola bimba possa germogliare una maggiore capacità di amarci, di prenderci cura gli uni degli altri, di custodire ogni essere umano. Quante persone ci passano accanto portando pesi enormi senza che nessuno se ne accorga? Quante sofferenze restano invisibili finché non diventano tragedia?

Le vite più indifese non chiedono grandi discorsi. Chiedono occhi che sappiano riconoscerle, cuori che sappiano accoglierle, mani che sappiano sostenerle.