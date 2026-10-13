La notizia del neonato ritrovato a Cinisello Balsamo ha colpito molti di noi. Perché davanti a un bambino così piccolo, fragile, indifeso, ogni discussione si ferma per un momento e lascia spazio a qualcosa di più profondo: lo stupore per una vita che chiede di essere accolta e la domanda su come sia stato possibile arrivare fin lì. Sono ore in cui si rincorrono commenti, analisi, ricostruzioni.

Ma forse, prima ancora di cercare spiegazioni, dovremmo interrogarci su un'altra questione: quante occasioni abbiamo perso per esserci prima? Perché il punto non è soltanto ciò che è accaduto alla nascita. Il punto è tutto ciò che è accaduto prima.

L'ospedale Niguarda a Milano dove è stato trasportato il piccolo (ANSA)

Al Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli incontriamo ogni giorno donne che arrivano con un test di gravidanza ancora tra le mani. A volte hanno appena scoperto di essere incinte, a volte sono spaventate, a volte piangono, a volte non sanno nemmeno da dove cominciare.

Non arrivano con un problema teorico. Arrivano con una vita che cresce dentro di loro e con mille domande. "Come farò?" "Dove andrò a vivere?" "Perderò il lavoro?" "Come lo dirò ai miei genitori?" "Come manterrò questo bambino?". Sono domande concrete, sono paure reali. E chiedono risposte reali.

Spesso, quando racconto il lavoro del nostro Centro di Aiuto alla Vita, c'è chi domanda con sospetto: "E se qualcuno vi raccontasse una storia non vera? E se qualcuno cercasse di approfittare degli aiuti? E se qualcuno vi imbrogliasse?". Rispondo come rispondeva la nostra fondatrice Paola Bonzi: se una persona è arrivata al punto di dover inventare una storia per chiedere aiuto, probabilmente è proprio quella che ha più bisogno di essere ascoltata.

Ed è proprio così. Perché dietro una richiesta c'è quasi sempre una ferita. Dietro una bugia, quando c'è, si nasconde spesso una disperazione che non ha trovato altre parole. Noi non siamo chiamati a giudicare chi bussa alla porta, siamo chiamati ad aprirla. È questo che impariamo ogni giorno dall'esperienza concreta. E quella bugia, quando ci si sente accolte e non giudicate, lentamente si trasforma in verità.

Quando una donna arriva da noi non parla di "embrione", non parla di "feto". Parla di suo figlio. Parla del suo bambino. Lo fa quando la gravidanza è appena iniziata e il test è ancora in borsa, lo fa quando lo immagina, quando gli sceglie un nome, quando gli parla nel silenzio della notte.

Le parole della vita reale spesso sono molto diverse da quelle che sentiamo nei dei dibattiti. Per questo faccio fatica a comprendere politiche familiari a partire dal settimo mese di gravidanza o addirittura solo dalla nascita ma che restano indifferenti ai mesi precedenti. Ma perché aspettare? Perché arrivare così tardi? Ogni bambino è lo stesso bambino. Non acquista umanità a scadenze prestabilite. La sua storia è già iniziata. E insieme alla sua storia è già iniziata quella di sua madre. È lì che dobbiamo esserci. Davvero al settimo mese quel bambino vale di più? È più figlio? È più degno di essere protetto? È più persona? Merita più attenzione? Il suo valore forse cambia con il passare delle settimane?

L'esperienza ci dice esattamente il contrario. Ci dice che ogni settimana conta. Ogni giorno conta. Per questo dobbiamo avere il coraggio di anticipare il momento in cui una comunità si prende cura della vita. Non possiamo aspettare che una donna sia arrivata all'ultimo tratto della gravidanza. Dobbiamo esserci prima, molto prima. Quando compare quel segno positivo sul test, quando arrivano le prime paure, quando una coppia si chiede se riuscirà a pagare l'affitto, quando una madre teme di perdere il lavoro, quando un padre si sente inadeguato, quando una famiglia pensa di essere sola. È lì che nasce una vera cultura della vita. Non nelle contrapposizioni ideologiche, non negli slogan. Ma nella capacità concreta di stare accanto, di accompagnare, di ascoltare, di sostenere. Una cultura della vita non può limitarsi a difendere un bambino quando è già nato. Deve creare le condizioni perché quel bambino possa essere accolto fin dal concepimento. Serve coraggio. Perché non riusciamo ad anticipare i sostegni alla maternità fin dall’inizio della gravidanza? La natalità non si sostiene con gli appelli, si sostiene costruendo fiducia. La fiducia di una coppia che possa dire: "Possiamo accogliere questo figlio, non saremo soli."

E allora forse la domanda che questa vicenda dolorosa consegna a ciascuno di noi non è chi abbia sbagliato. La vera domanda è se stiamo facendo abbastanza per arrivare prima. Per questo rivolgo un invito sincero a chi guarda ai Centri di Aiuto alla Vita con distanza, diffidenza o pregiudizio. Venite a trovarci, lasciando fuori dalla porta le etichette e le convinzioni precostituite, così come noi lasciamo fuori dalla porta ogni giudizio quando incontriamo una donna, una coppia, una famiglia. Venite, ma non di nascosto con telecamere in borsa come successe qualche anno fa nel pregiudizio di trovare chissà quale lavaggio del cervello. Venite, non per un'ora, non per una visita di cortesia. Fermatevi. Guardate negli occhi le madri che arrivano da noi. Scoprirete che la vita non è un concetto astratto. Ha un volto, ha una voce, ha spesso lacrime e paura. Ma ha anche una forza sorprendente. E capirete che ogni bambino salvato non comincia il giorno in cui nasce. Comincia il giorno in cui qualcuno decide di non lasciare sola sua madre. Perché la nascita di un bambino non inizia in sala parto. Inizia molto prima.

E sì, incredibile, nonostante le difficoltà, troverete anche una grande gioia!