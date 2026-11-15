C’è qualcosa di profondamente vergognoso nell’immagine – che si ripete spesso – di adulti che litigano, si insultano e se la prendono con arbitri e giocatori durante una partita di calcio tra bambini di nove e dieci anni. Diciamolo chiaramente, non è soltanto maleducazione o mancanza di sportività: è un fallimento educativo. Perché chi dovrebbe insegnare ai figli il rispetto delle regole, degli avversari e delle persone finisce per dare il peggiore degli esempi.

L’ultimo caso è successo l’8 novembre scorso a Villa d’Almè, in provincia di Bergamo, durante il Torneo Cortinovis. Alcuni genitori hanno iniziato a litigare pesantemente tra di loro fino ad arrivare a insultare pesantemente gli stessi baby giocatori in campo e l’arbitro dimenticando di trovarsi davanti a bambini che dovrebbero pensare soltanto a giocare, divertirsi e imparare a stare insieme. Invece si sono ritrovati spettatori delle intemperanze di adulti incapaci di governare rabbia e frustrazione.

Che cosa avranno imparato quei piccoli? Che l’arbitro si insulta se non fischia come vogliamo? Che l’avversario è un nemico? Che perdere è un’umiliazione insopportabile? Se questo è il modello educativo, certi genitori farebbero meglio a restare a casa. Il problema, infatti, non sono i bambini che sbagliano un passaggio o perdono una partita. Sono gli adulti che non sanno più distinguere un campo di calcio da un’arena.

Per questo merita un applauso convinto la decisione della società Villa Valle Ssd ARL di interrompere anticipatamente l’ultima gara e cancellare la cerimonia di premiazione. Una scelta coraggiosa che ha anteposto il rispetto delle persone alla conclusione di un torneo. La società ha avuto il merito di non girarsi dall’altra parte e di ricordare a tutti che lo sport giovanile non è un palcoscenico per le frustrazioni dei grandi.

Nella sua dichiarazione, il club ha spiegato: «Con profonda amarezza, la nostra società si è vista costretta a prendere una decisione tanto difficile quanto necessaria: interrompere anticipatamente l'ultima gara della manifestazione e sospendere la cerimonia di premiazione, per lanciare un segnale forte e inequivocabile contro atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport».

Una lezione impartita nel modo giusto.

Perché il paradosso è tutto qui: si fanno tanti discorsi sui valori dello sport, della lealtà, del rispetto delle regole, del fair play. Poi basta una partita tra bambini di nove anni perché tutto questo vada in frantumi. E a demolirlo non sono i piccoli calciatori ma proprio gli adulti che dovrebbero testimoniarlo. Il Villa Valle, almeno, ha avuto il coraggio di ricordarlo con un gesto concreto. A quei genitori, e non solo a loro, resta una domanda scomoda: che credibilità possono avere le loro prediche ai figli dopo quello spettacolo?