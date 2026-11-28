«Tassatemi di più». Detta da Giorgiana Notarbartolo di Villarosa, manager finanziaria che segue circa un miliardo di euro di investimenti familiari, la frase sembra una provocazione.

La notizia però non è che una persona ricca voglia donare. È che chieda una regola valida anche contro il proprio interesse. La filantropia sceglie chi aiutare; l’imposta affida quella scelta alla democrazia.

Qui passa la differenza tra beneficenza e giustizia fiscale. Chi dona sceglie quanto dare, a chi e per quanto tempo. Chi paga le imposte riconosce che scuola, sanità e infrastrutture non possono dipendere dall’umore dei benefattori. La filantropia è una virtù privata; i diritti sono una responsabilità pubblica.

I dati spiegano perché il tema non può essere liquidato così semplicemente.

Alla fine del 2025 il dieci per cento più ricco delle famiglie italiane possedeva il 60,6 per cento della ricchezza netta; la metà meno abbiente appena il 7,2 per cento. Negli Stati Uniti Warren Buffett rese celebre il paradosso dichiarando un’aliquota effettiva del 17,4 per cento, inferiore a quella della sua segretaria. Non prova che ogni ricco paghi meno di ogni lavoratore; mostra però che il capitale può ricevere un trattamento più favorevole del lavoro.

Anche in Italia occorre evitare caricature. L’Irpef è progressiva: il 23,4 per cento dei contribuenti con redditi superiori a 35 mila euro versa il 65,1 per cento dell’imposta netta. I redditi più alti, dunque, pagano già una quota rilevante. Ma l’Irpef fotografa ciò che una persona guadagna in un anno; il patrimonio racconta ciò che ha accumulato nel tempo. Due famiglie con lo stesso reddito, ma con patrimoni di diecimila euro e dieci milioni, non hanno la stessa sicurezza.

La ricchezza non è una colpa. Ma non nasce da sola: ha bisogno di lavoratori istruiti, tribunali, moneta stabile, ricerca, strade e fiducia. La dottrina sociale della Chiesa parla di una «ipoteca sociale» sulla proprietà: possedere è legittimo, ma il possesso conserva un dovere verso il bene comune.

Che cosa sarebbe, allora, una patrimoniale sui grandi patrimoni? Non una tassa sulla casa ordinaria o sui piccoli risparmi. Ad esempio, la proposta di Oxfam partirebbe da 5,4 milioni di euro di patrimonio netto e colpirebbe soltanto la parte superiore alla soglia, con aliquote dall’1 al 3 per cento. Riguarderebbe circa 50 mila persone, lo 0,1 per cento dei contribuenti. Chi possiede sei milioni pagherebbe 6 mila euro sulla parte eccedente, prima di sottrarre le patrimoniali già versate. Oxfam stima circa 13 miliardi annui; è una valutazione di chi propone la misura, non una certezza contabile allo stato attuale.

Una tassa simile può essere ingiusta se costruita male. Valutare un’impresa non quotata è difficile; chi la possiede può essere ricco sulla carta e povero di liquidità. Servono soglie alte, debiti deducibili, imposte patrimoniali già pagate da scomputare e, per le partecipazioni illiquide, la possibilità di rinviare il pagamento con interessi fino a dividendi, vendita o successione. La fuga fiscale si contrasta con cooperazione europea e norme anti-espatrio, non tassando il ceto medio per comodità.

Una proposta ancora più mirata è quella dell’economista Gabriel Zucman: stabilire per le fortune miliardarie un livello minimo di contribuzione effettiva, pari al 2 per cento del patrimonio. Non sarebbe una tassa aggiuntiva applicata indistintamente. Si guarderebbe anzitutto a quanto il contribuente ha già versato: chi raggiunge quella soglia non paga altro; chi resta al di sotto integra soltanto la differenza. L’idea è semplice: non una nuova imposta per tutti, ma un pavimento fiscale sotto il quale le ricchezze eccezionali non possono scendere.

Resta la domanda decisiva: a che cosa servirebbe? Il gettito dovrebbe finanziare un patto visibile: meno Irpef e contributi sui redditi medio-bassi; più scuola, sanità territoriale, nidi e sostegno alla casa. Tassare il patrimonio senza alleggerire il lavoro sarebbe soltanto aggiungere un’imposta. Spostare il prelievo dal lavoro ordinario alle fortune eccezionali sarebbe una riforma.

Il meccanismo potrebbe assumere la forma di un credito fiscale rimborsabile: pieno per i redditi più bassi e gradualmente decrescente per quelli medi. Un ordine di grandezza aiuta a capire: dieci miliardi equivalgono a 500 euro l’anno per venti milioni di persone. Non è necessariamente questa la platea definitiva, ma è la misura concreta del possibile beneficio.

Il patto diventerebbe visibile: per ogni euro chiesto alle fortune superiori a diversi milioni, un euro in meno sul lavoro ordinario. Non si tasserebbe la ricchezza per finanziare genericamente altra spesa, ma per correggere una distorsione precisa: oggi il lavoro viene colpito nel momento in cui produce reddito, mentre una parte delle grandi fortune può crescere, organizzarsi e trasmettersi con un prelievo relativamente più leggero.

Non si tratta quindi di punire il successo. Si tratta di impedire che il successo diventi potere senza obblighi e che la nascita conti più del merito. La Costituzione non chiede a tutti la stessa cifra, ma un contributo proporzionato alla capacità economica.

Una società giusta non domanda ai ricchi di essere santi. Domanda alla ricchezza di ricordare il debito invisibile verso la comunità che l’ha resa possibile. La vera questione non è quanta generosità possiamo sperare. È quanta giustizia sappiamo organizzare.