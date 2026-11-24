Flat tax, patrimoniale, elusione, evasione, condono. La campagna elettorale è già cominciata e le tasse sono una clava ideologica che ogni partito, ogni schieramento brandisce nella speranza di conquistare qualche voto. Mentre ci sarebbe un criterio generale, semplice semplice ma efficace, scritto nella Costituzione: pagare tutti, in proporzione alle proprie possibilità, secondo un criterio di progressività. Lo ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio. Il capo dello Stato ha voluto mandare un promemoria a Governo e Parlamento, impegnati a mettere a punto la legge di bilancio, ma anche ai partiti alle prese con i programmi elettorali. «Per contribuire di meno bisogna contribuire tutti». Una frase lapalissiana, ma l’Italia è la terra di chi riesce persino a eccepire sull’ovvio.

Il nostro Paese ha il singolare privilegio di cumulare due primati negativi: è tra gli Stati europei più afflitti dall’evasione fiscale e tra quelli con la più alta pressione tributaria e contributiva. Siamo quelli dove si pagano più imposte e dove se ne evadono di più. Secondo Eurostat, nel 2025 siamo arrivati al 43 per cento del Pil, preceduti soltanto da Francia, Belgio, Danimarca e Austria. Abbiamo superato persino la Svezia e la Finlandia, Paesi tradizionalmente additati come esempi di tassazione elevata in cambio di un Welfare generoso, i cui cittadini, come scrivono Fruttero e Lucentini nella Donna della domenica, che è del 1972, sono «felici pagatori di tasse». In Italia abbiamo preso solo la prima parte, abbiamo importato le imposte. La felicità nel pagarle non sappiamo nemmeno cosa sia, si è fermata alla dogana.

Quanto all’evasione fiscale e contributiva, l’ultima relazione governativa stima per il 2023 un ammanco compreso tra 108 e 113 miliardi di euro. Una cifra che dà la misura di quanto potrebbe essere diverso il nostro Paese se tutti facessero il proprio dovere. Anche perché chi evade le tasse ci frega due volte, non contribuisce a strade, lampioni, difesa, sicurezza, istruzione e le fa pagare agli onesti e per soprammercato, se è un’azienda o un’altra attività economica, pratica concorrenza sleale disponendo di più risorse sottratte al fisco. Inoltre usufruisce di sconti, benefit e facilitazioni, passando in testa alle graduatorie nelle liste degli asili nido, nelle mense scolastiche, nelle tasse universitarie. Chi evade ruba anche il posto nella fila. Un capolavoro di iniquità. Uno schifo.

Ma addentriamoci nella radiografia fiscale degli italiani. Su 42,8 milioni di contribuenti, 11,3 milioni di fatto non versano un euro di Irpef, tenendo conto anche del trattamento integrativo. Quasi la metà dichiara meno di 20 mila euro all’anno e contribuisce ad appena il 5 per cento del gettito. In compenso il 6,2 per cento dei contribuenti, quelli che dichiarano più di 55 mila euro, si accolla il 41 per cento dell’imposta. In gran parte il fisco vive di stipendi e pensioni, redditi sui quali è assai difficile barare.

Naturalmente sarebbe ingeneroso e sbagliato considerare evasori tutti coloro che non pagano l'Irpef. Esistono la povertà, il lavoro precario, le pensioni minime. Ma è lecito domandarsi se la fotografia di un Paese così povero nelle dichiarazioni fiscali corrisponda interamente a quella che ci restituiscono i consumi e i patrimoni privati. E quanti, tra i cittadini che risultano fiscalmente indigenti, lo siano davvero. A giudicare dalle dichiarazioni dei redditi dovremmo essere un Paese assai più povero di quello che ci capita di vedere andando in giro. Delle due l’una: o gli italiani hanno imparato a vivere di rendita senza avere rendite, o qualcuno ci racconta delle frottole.

C’è poi l’altra grande questione sollevata da Mattarella: la progressività (sancita dall’articolo 53 della Costituzione). Nell'Irpef italiana esistono ormai soltanto tre aliquote: 23, 33 e 43 per cento. Superata la soglia dei 50 mila euro di reddito imponibile, l’aliquota marginale non cresce più. Chi guadagna poco più di 50 mila euro e chi ne guadagna cento milioni è sottoposto, sull'ultima parte del proprio reddito, alla medesima aliquota. Non alla stessa percentuale complessiva, naturalmente. Ma possibile che il legislatore non avverta più l’esigenza di distinguere tra un professionista tutto sommato benestante (anche se non naviga nell’oro, specialmente se ha dei figli) e un multimilionario? Tanto più che molti redditi finanziari sono sottratti alla progressività dell’Irpef. Dev’esserci qualcosa di singolare in un Paese europeo che esaurisce i suoi distinguo a quota 50 mila.

Prima di accapigliarsi sulla patrimoniale o sulla tassa piatta, varrebbe la pena di riflettere su queste storture. E sulla natura stessa delle imposte, che Mattarella ha opportunamente ricordato: non un obolo da versare a un’entità astratta e ostile, ma il prezzo delle scuole, degli ospedali, delle strade, della sicurezza. Il patto di lealtà che tiene insieme una comunità nazionale. Chi evade tradisce quel patto, trasferisce sulle spalle degli altri il costo dei servizi di cui usufruisce. Anche per questo la Costituzione, prima ancora che un testo giuridico, è una straordinaria lezione di educazione civica. Disattesa da mezzo Paese. O quasi.