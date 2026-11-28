Chi non conosce il gioco Un, due, tre, stella!? Forse i nativi digitali, iperconnessi e inchiodati alle loro consolle, ma chi da bambino ha corso in un cortile o ai giardinetti di fronte a scuola di sicuro sa di cosa stiamo parlando. Ed è proprio da questo gioco, quasi dimenticato, che scaturisce la metafora per parlare di una malattia seria, neurodegenerativa, che non fa sconti: il Parkinson.

Un, due, tre, stella! - scritto e diretto da Gianluca Gresti – è il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico sul Parkinson, che ha visto gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia cimentarsi con la sfida di raccontare con uno sguardo inedito la vita con questa malattia, con cui convivono oltre 300.000 persone in Italia. Il video, presentato in occasione della Giornata nazionale del Parkinson (28 novembre), è promosso dalla Confederazione Parkinson Italia, con il patrocinio della Fondazione LIMPE e il supporto non condizionante di Zambon (Link al cortometraggio: Un, due, tre, stella! ). È visibile sui canali social e sul sito della Confederazione Parkinson Italia.

Una condizione che spegne la vita

«Ci sono momenti in cui il corpo si spegne. Si blocca. Non ci muoviamo più come vorremmo. E poi ci sono attimi in cui possiamo tornare in gioco. Questa è la vita con il Parkinson». Inizia così il racconto della voce narrante del video. Perché è così che si sentono i pazienti: abitati da una patologia che toglie loro il controllo del movimento, vittime di uno stop and go continuo, un’alternanza incessante tra un on e un off, che accende e spegne la capacità di fare. E non parliamo solo della facoltà di abbottonarsi la camicia o scendere le scale o scrivere, ma anche di quella di comunicare, stare con gli altri, a volte pensare.

«È stata la psicologa a diagnosticare la mia malattia nel 2106», racconta Giangi Milesi, presidente della Confederazione Parkinson Italia, «dai sintomi della mia depressione ha riconosciuto i segnali del Parkinson. Tutti associano questa patologia al tremore, ma in realtà il problema è molto più vasto: riguarda la testa, le sensazioni, l’emotività, il cuore delle persone». Il Parkinson infatti non spegne solo il movimento, spegne spesso la voglia di iniziare la giornata, vedere altre persone, fare programmi, in una parola vivere.

La sofferenza è anche dei caregiver

«Quando scopri di avere il Parkinson la prima reazione è quasi sempre la negazione», prosegue Milesi. «Rifiuti la diagnosi, i farmaci, cerchi di scappare rifugiandoti altrove. In molti cedono a dipendenza pericolose, come l’alcol o il gioco d’azzardo. Così la sofferenza si amplifica: quella dei malati e quella di chi sta loro accanto. Perché – parliamoci chiaro – il Parkinson non colpisce solo le 300.000 persone delle statistiche. In realtà ne coinvolge almeno il doppio: sono i familiari, i caregiver, gli amici, tutte le persone che ruotano intorno al paziente e che sono portatrici di altrettanta sofferenza, e per le quali si fa ancora troppo poco».

I ragazzi che hanno realizzato questo video sono andati al cuore del problema, scegliendo di rappresentare la malattia con un gioco di gruppo: «Perché è la comunità lo strumento di lotta al Parkinson, che non si può e non si deve affrontare individualmente. Da soli non si va da nessuna parte», aggiunge. «La conoscenza, l’informazione corretta sono armi vincenti per contrastare lo stigma legato alla patologia: solo percorrendo questa strada riusciremo a comprendere quanta fatica possa costare ai pazienti fare le cose più semplici, come uscire a cena con la propria famiglia. In molti rinunciano e si chiudono in casa, pur di non sentirsi osservati da chi è seduto al tavolo accanto. Ed è proprio questo che non dovrebbe accadere».

Una sfida creativa per i giovani

«Quando c’è una sfida di questo tipo, è un salto mortale», commenta Maurizio Nichetti, attore e regista, direttore artistico della Sede Lombardia del Centro Sperimentale di Cinematografia, «perché non stiamo parlando di un prodotto da pubblicizzare, ma di una malattia che non è così conosciuta come si pensa, specialmente dai giovani, che sono naturalmente più lontani dalla sofferenza. Per questo gli autori del corto sono stati ancora più bravi, lavorando da professionisti, documentandosi, riuscendo a cogliere l’essenza del Parkinson – l’intermittenza e l’inarrestabilità – dando alla fine un messaggio positivo e non rappresentando la dimensione ricattatoria di una malattia che genera ansia e paura».

Il cortometraggio sarà il video simbolo di Gioco anch’io. Il Parkinson non ferma la vita, nuova campagna di sensibilizzazione in programma nel 2027 per far conoscere il Parkinson in tutta la sua complessità, al di là dei luoghi comuni.

Un nuovo sguardo sulla malattia

«Nella fase creativa del video volevo trovare qualcosa che trasmettesse il senso di umanità, di appartenenza a qualcosa che conosciamo tutti», spiega Gianluca Gresti, autore e regista del corto. «E un gioco infantile come questo mi è sembrato il giusto mezzo per parlare di un tema così sensibile come il Parkinson, con la giusta leggerezza e la giusta emotività, descrivendo in un minuto una malattia complessa partendo da un concetto molto semplice».

Nel video le persone corrono in un prato inondato da una luce tenue, calda, pomeridiana: «Abbiamo scelto una luce avvolgente, rasserenante, che conduce al tramonto», dicono i ragazzi della troupe, «che al tempo stesso lasciasse un messaggio di speranza». E la speranza è quella di una nuova alba, in cui si possa ancora correre.