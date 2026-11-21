Ci sono immagini che, fra le tante orribili di questi giorni, risollevano l’animo e fanno pensare che non tutto è perduto: quella di Andrea e Marcos, 20 anni, seduti sui gradini del ministero dell’Istruzione, davanti agli agenti in tenuta antisommossa, mentre intorno volavano bombe carta, petardi e bottiglie, è una di queste.

I due ragazzi non si conoscevano. Erano arrivati alla manifestazione di Roma per partecipare alla protesta, condividendone le ragioni e la voglia di far sentire la propria voce. Poi, davanti alle violenze e al lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, hanno deciso di fare qualcosa. Sono saliti sulla scalinata, si sono messi davanti agli agenti e hanno allargato le braccia. Un gesto semplice, spontaneo, ma tutt'altro che scontato.

La manifestazione degli studenti che hanno occupato la sede universitaria di via Balbi 4, a Genova, in occasione dello Sciopero Generale indetto dalla Cgil contro il carovita. Genova, 20 novembre 2026. (ANSA)

Non erano lì per schierarsi con la polizia, hanno spiegato. Erano lì per dire ai propri compagni che si può protestare senza aggredire, che la rabbia non deve necessariamente trasformarsi in violenza, che lanciare bottiglie e bombe carta non rende più forti le ragioni di chi manifesta. Anzi, rischia di farle dimenticare, lasciando che a occupare la scena siano soltanto gli scontri.

Andrea e Marcos non hanno rinunciato al dissenso, non hanno fatto un passo indietro rispetto alle ragioni della protesta. Hanno semplicemente rifiutato che quelle ragioni venissero espresse attraverso la violenza. E lo hanno fatto mettendoci la faccia, letteralmente, in una situazione in cui sarebbe stato molto più facile restare a guardare o allontanarsi.

Non è necessario trasformarli in eroi, né caricare il loro gesto di significati che forse loro stessi non gli attribuirebbero. Basta riconoscere che, in quel momento, hanno dimostrato una maturità e un senso di responsabilità tutt'altro che comuni. Hanno ricordato che il rispetto per gli altri non è una concessione a chi la pensa diversamente, ma una condizione essenziale perché il confronto possa esistere. Anche quando dall'altra parte ci sono persone in divisa, anche quando si contestano duramente le istituzioni.

La loro è una lezione che riguarda innanzitutto i giovani. Non tutti i ragazzi che scendono in piazza sono violenti, così come non tutti quelli che protestano condividono i metodi di chi cerca lo scontro. Anzi, la vicenda di Andrea e Marcos ci ricorda quanto sia importante non confondere una generazione intera con le immagini, spesso più rumorose, di una sua parte.

Ma sarebbe un errore pensare che il messaggio sia rivolto soltanto ai ventenni. Riguarda anche gli adulti, che troppo spesso oscillano tra la condanna indiscriminata delle proteste e la giustificazione di qualsiasi forma di rabbia quando le ragioni di fondo sono condivisibili. E riguarda soprattutto la politica, che dovrebbe saper ascoltare le domande e le inquietudini che portano le persone in piazza, senza usare gli episodi di violenza per liquidarle, ma anche senza mai minimizzare chi sceglie di trasformare il dissenso in aggressione.

Andrea e Marcos, forse senza pensarci troppo, ieri ce lo hanno ricordato. Non hanno chiesto a nessuno di smettere di protestare. Hanno chiesto di farlo senza smettere di rispettare gli altri. Non è poco. Anzi, è una lezione che farebbe bene a molti di noi, giovani e adulti, e a chi ha la responsabilità di governare.