Sospesa dall’esercizio della professione per 70 giorni Veruska D’Angelo, l’assistente sociale di 44 anni che ha seguito il caso della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. A disporre il provvedimento è stato il Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Abruzzo, in seguito alle segnalazioni riguardanti il suo operato nei confronti della coppia anglo-australiana composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i cui tre figli sono stati allontanati da casa nel novembre del 2025.

La notizia è stata anticipata ieri, venerdì 27 novembre, dal quotidiano abruzzese Il Centro. La sanzione non è immediatamente esecutiva: la professionista ha 60 giorni di tempo per impugnare il provvedimento davanti al Consiglio nazionale di disciplina. Il suo avvocato, Luca Bauccio, ha già annunciato ricorso.

Perché è stata sospesa l’assistente sociale della famiglia nel bosco

Il procedimento disciplinare nei confronti di Veruska D’Angelo era stato avviato in seguito a due segnalazioni, presentate nel gennaio del 2026 dalla presidente dell’Ordine regionale degli assistenti sociali, Francesca D’Atri, e dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, all’epoca difensori di Nathan e Catherine. I due legali contestavano alla professionista la mancanza di imparzialità nella gestione del caso e un atteggiamento ritenuto ostile nei confronti dei genitori.

Delle sei violazioni del Codice deontologico inizialmente contestate, tre sono state riconosciute dal Consiglio territoriale di disciplina, come emerge dal provvedimento di 11 pagine di cui oggi Il Centro ha pubblicato ampi stralci.

La prima riguarda l’utilizzo della qualifica di assistente sociale specialista: pur essendo in possesso di una laurea specialistica, D’Angelo non aveva conseguito il corrispondente titolo professionale né risultava iscritta alla relativa sezione dell’Albo. La seconda riguarda la violazione dei doveri di riservatezza e del segreto professionale per alcune dichiarazioni rilasciate alla trasmissione La vita in diretta, su Rai 1, il 6 gennaio scorso.

La terza violazione riguarda direttamente il rapporto con la famiglia. Secondo il Consiglio di disciplina, l’assistente sociale avrebbe dovuto chiedere di essere sollevata dall’incarico, come previsto dall’articolo 53 del Codice deontologico, poiché non si era instaurato un rapporto di fiducia con i genitori. La stessa professionista aveva riconosciuto questa difficoltà, nella speranza di poter costruire tale rapporto in seguito.

Il Consiglio ha invece ritenuto che D’Angelo avesse operato con imparzialità, nel rispetto delle differenze e senza esprimere giudizi di valore sulla famiglia.

La difesa dell’assistente sociale e la reazione della famiglia

«Solo rilievi marginali». Così l’avvocato Luca Bauccio ha commentato oggi, sabato 28 novembre, all’ANSA il provvedimento nei confronti della sua assistita. Secondo il difensore, due delle tre violazioni riconosciute avrebbero natura puramente formale. Il legale sostiene che la sanzione non metta in discussione la correttezza dell’intervento professionale nel merito.

Di diverso avviso è Simone Pillon, attuale avvocato della coppia, secondo il quale la decisione confermerebbe i dubbi della difesa sull’obiettività delle informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Il legale ritiene che il giudizio sull’inadeguatezza dei genitori sia stato condizionato da pregiudizi ideologici e auspica ora una maggiore apertura degli operatori nei confronti della famiglia.

La notizia della sospensione è stata accolta con speranza anche da Catherine Birmingham che, in un messaggio a Vanity Fair, ha espresso fiducia nel fatto che «la verità alla fine verrà a galla».

Famiglia nel bosco, perché sono stati allontanati i bambini

La vicenda ha inizio il 23 settembre 2024, quando una sospetta intossicazione da funghi porta l’intera famiglia in ospedale. Da quel momento le condizioni di vita della coppia e dei tre figli, che abitano in un casolare isolato nelle campagne di Palmoli, finiscono all’attenzione dei servizi sociali.

Nei mesi successivi si susseguono sopralluoghi e accertamenti. A destare preoccupazione, secondo i giudici, sono le condizioni di sicurezza e salubrità dell’abitazione, le difficoltà nell’effettuare alcuni accertamenti sanitari e le limitate occasioni di socializzazione dei bambini con i coetanei.

Con un’ordinanza del 13 novembre 2025, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di Nathan e Catherine. Il 20 novembre i tre figli vengono trasferiti in una struttura protetta di Vasto, dove inizialmente viene accolta anche la madre. Nel marzo del 2026 viene disposta la separazione dei bambini da Catherine.

Il caso diventa presto oggetto di un acceso dibattito pubblico e politico sui confini della libertà educativa dei genitori, sul ruolo dei servizi sociali e sulla tutela dei diritti dei minori.

Nel frattempo, la coppia avvia i lavori di ristrutturazione del casolare e si trasferisce in un’abitazione messa gratuitamente a disposizione dal Comune di Palmoli. Il 25 giugno l’avvocato Pillon presenta un’istanza di ricongiungimento familiare. Il 1° settembre il Tribunale dà il via libera a un percorso graduale di rientro dei bambini in famiglia, sotto il monitoraggio dei servizi sociali.

Dove sono oggi i bambini della famiglia nel bosco

I tre bambini sono tuttora ospitati in una casa-famiglia di Vasto, frequentano la scuola primaria pubblica e trascorrono i fine settimana con i genitori, che incontrano anche durante la settimana.

Il 13 novembre è stata resa nota la decisione della Corte d’appello dell’Aquila di respingere il reclamo con cui la difesa della coppia chiedeva il rientro immediato e definitivo dei figli. I giudici hanno confermato il percorso di ricongiungimento graduale, senza indicare una data per il ritorno stabile dei minori a casa. L’avvocato Pillon sta lavorando al ricorso in Cassazione.

La sospensione dell’assistente sociale non comporta automaticamente una revisione delle decisioni riguardanti i bambini: il procedimento disciplinare a carico della professionista e quello relativo alla responsabilità genitoriale restano distinti.

Intanto, con l’avvicinarsi del Natale, Nathan e Catherine sperano di poter trascorrere le festività insieme ai figli. Come confermato oggi all’ANSA dall’avvocato Pillon, la difesa sta preparando una nuova istanza da sottoporre al Tribunale.