Un appello sottoscritto da 255 scienziati, tra loro molti nomi noti, su tutti quello di Silvio Garattini e del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, e dai presidenti di numerose società medico-scientifiche, è arrivato ai presidenti di Camera e Senato. Un’altra lettera firmata da altri 19 scienziati, tra loro Matteo Bassetti e Giuseppe Remuzzi, è giunta al Presidente della Repubblica e ai presidenti delle Camere.

Entrambe svolgono una critica ai metodi utilizzati dalla a Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

I PUNTI SUL TAVOLO

I firmatari del primo documento riconoscono al Parlamento il diritto di ricostruire la gestione della pandemia, individuare eventuali errori e accertare responsabilità, anche politiche, al fine di non ripeterli in futuro. Mentre dicono «la ricerca di capri espiatori», finisce «per sottrarre spazio all’accertamento delle carenze strutturali emerse durante la pandemia e alla definizione delle misure necessarie per affrontare le future emergenze sanitarie. Un’inchiesta che rinunci a perseguire efficacemente questo obiettivo tradisce una delle finalità fondamentali per le quali è stata istituita».

PROBLEMI DI METODO

Denunciano il ricorso a un metodo retrospettivo, spiegando che «le decisioni», assunte nel corso della pandemia «devono essere valutate sulla base delle conoscenze disponibili quando furono assunte (…) Utilizzare, come ha fatto la Commissione, conoscenze acquisite successivamente ai fatti su cui si indaga, al fine di attribuire responsabilità personali senza ricostruire le condizioni originarie, significa di fatto compromettere la validità stessa dell’accertamento». Chiedono che l’inchiesta «si concentri sull’analisi dei processi decisionali e del funzionamento del sistema sanitario, individuando gli eventuali errori effettivamente commessi e le misure necessarie per affrontare future emergenze».

«L’autorità conferita ai commissari», scrivono, «non può essere utilizzata per sottoporre le persone convocate a pubbliche imputazioni personali, insinuazioni offensive o contestazioni costruite prescindendo dalle risposte fornite».

Denunciano una prospettiva unilaterale che esclude completamente il ruolo che ebbero le Regioni nelle decisioni assunte nel corso della pandemia e disparità di trattamento tra le persone ascoltate: «L’asimmetria nei criteri di confronto e di scrutinio delle prove», scrivono, «rischia di trasformare l’audizione da strumento di accertamento in un meccanismo di selezione e legittimazione di tesi gradite a qualcuno». E «Riteniamo socialmente dannosa oltre che infamante per la professionalità degli auditi e di tutta la comunità scientifica la diffusione di affermazioni scientificamente false o gravemente fuorvianti da parte di componenti della Commissione».

INDIPENDENZA E RISCHI DI DERIVE ANTISCIENTIFICHE

L’appello lungo e articolato, anticipato dal Foglio, il 17 novembre, ha punti contatto l’altra lettera di 19 medici, ricercatori scienziati a Mattarella. Due in particolare: il rischio della legittimazione di teorie antiscientifiche e l’autonomia della scienza e del suo metodo da ogni ingerenza politica. Come «ricercatori, professori universitari e scienziati italiani», scrivono sentiamo il dovere di rivolgere alle massime istituzioni della Repubblica un appello che va oltre le vicende della pandemia e riguarda un principio fondamentale della nostra democrazia: l'autonomia della scienza non può essere subordinata alle convenienze della politica. La scienza non appartiene a un Governo, a una maggioranza o a un'opposizione. Non ha colore politico. Si fonda su evidenze, verifiche, confronto e capacità di correggere i propri errori. La politica ha il diritto e il dovere di interrogarla, ma non può sostituirsi al suo metodo, manipolarne le conclusioni o delegittimarne gli esponenti per ragioni ideologiche». «Il Parlamento» si legge nell'appello di 19 firmatari, «ha pieno titolo per ricostruire quanto è accaduto durante l'emergenza sanitaria, individuare responsabilità ed errori e trarne insegnamenti. Ma questo compito non può trasformarsi in una rappresentazione inquisitoria, nella quale medici, ricercatori e scienziati vengono esposti a forme di delegittimazione pubblica che nulla hanno a che vedere con un rigoroso confronto istituzionale e scientifico. La ricerca della verità richiede equilibrio, competenza e rispetto. Non processi mediatici, pregiudizi o verità precostituite. Altrettanto preoccupante è il tentativo di intervenire politicamente su questioni che attengono alla responsabilità deontologica dei professionisti sanitari, come nel caso della possibile reiscrizione agli albi di medici radiati per comportamenti legati alla pandemia. La libertà di opinione e il diritto al dissenso sono sacrosanti, ma non possono cancellare la responsabilità professionale di chi ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini e di fondare la propria attività sulle conoscenze scientifiche disponibili. Non rivendichiamo immunità per gli scienziati, né chiediamo che la medicina sia sottratta alla critica».

Ci preoccupa, scrivono, «il clima di crescente sfiducia verso la medicina scientifica, che rischia di alimentare posizioni antiscientifiche, disinformazione e una pericolosa riduzione delle coperture vaccinali», rischi per altro che lo stesso presidente Mattarella aveva denunciato il 28 ottobre, ricevendo i rappresentanti di Airc, «Le conseguenze», scrivono i 19 scienziati, «non sono ideologiche: riguardano la ricomparsa di malattie prevenibili, la vulnerabilità dei più fragili e la sicurezza sanitaria dell'intera collettività».

LA LETTERA DI MELILLO SUL CASO DAVID ROSSI

Non è però quella in tema di Covid l’unica Commissione parlamentare d’inchiesta che si trova in questo momento sotto la lente di esperti per i metodi utilizzati: il presidente della Commissione sulla Morte di David Rossi Gianluca Vinci, ha ricevuto una lettera datata 12 novembre, scritta dal Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo, d'intesa con i procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e inviata, per conoscenza, ai presidenti del Senato e della Camera, al ministro della Giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il tema è il rapporto tra l’attività della Commissione e quello della magistratura che si occupa in contemporanea degli stessi fatti. La lettera sottolinea la necessità di una «condivisa riflessione su temi essenziali al corretto svolgimento di necessarie relazioni di cooperazione istituzionale» e, in particolare, sulla «tenuta della garanzia di efficacia e riservatezza di investigazioni obiettivamente esposte a rischi di interferenza ed esposizione mediatica». Melillo richiama: «l'esigenza di prevenire il rischio di gravi dispersioni probatorie correlato all'eventuale inosservanza delle forme prescritte per la raccolta di dichiarazioni potenzialmente auto-indizianti». E l'analoga esigenza di evitare gli obiettivi pregiudizi per l'efficacia e la genuinità delle indagini condotte dalle Procure interessate conseguenti alla divulgazione di notizie relative ai lavori di codesta Commissione aventi ad oggetto temi e circostanze sulle quali sono in corso riservate attività del pubblico ministero».

Il riferimento è al fatto che in ottobre la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi ha formulato ricostruzioni e indicazioni su presunte responsabilità e piste legate anche alla criminalità organizzata, con metodo e la divulgazione, che rischiano di interferire con le indagini giudiziarie in corso.

Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. (ANSA)

PARADOSSO IN COMMISSIONE ANTIMAFIA

Un cortocircuito, speculare, sullo stesso problema, ossia l’interferenza tra lavoro della Commissione Parlamentare Antimafia e l’attività della magistratura, sottolinea da mesi Giovanni Fiandaca, professore emerito di Diritto Penale a Palermo e autore del manuale che ha formato in Italia in tutte le università generazioni di giuristi: ha fatto notare che, sulle audizioni del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Salvatore De Luca, titolare delle indagini su via D’Amelio, a differenza della prassi corrente quando ci sono indagini della magistratura corso: «Non è stata disposta la secretazione, pur trattandosi di dichiarazioni contenenti elementi e giudizi non solo non ancora fatti oggetto di vaglio da parte di un giudice (all’epoca, ma poi archiviati ndr.), ma implicanti o adombranti coram populo condanne anticipate o censure morali riguardo a un insieme di soggetti (non solo magistrati, persone vive o anche defunte) non in condizione di difendersi in quella sede, e perciò in violazione di princìpi di civiltà giuridica quali quelli del contraddittorio e della presunzione di non colpevolezza».

Il riferimento è a una costola delle indagini sul caso Borsellino - che hanno fatto notizia di nuovo in questi giorni per il fascicolo aperto su Gianni De Gennaro - e in particolare al gravoso effetto collaterale dell’impatto che la mancata segretazione ha prodotto sull’immagine e sulla reputazione di Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli: magistrati con una stimatissima lunga storia professionale di indagini antimafia, prima che la loro posizione, di indagati per un presunto insabbiamento già prescritto prima di iniziare, venisse archiviata dal Gip su richiesta della stessa Procura di Caltanissetta che aveva avviato l’indagine.

Il paradosso segnalato da Fiandaca, ripreso poi anche da Nello Rossi direttore di Questione giustizia, è che quello che per le regole sostanziali e procedurali del diritto non sarebbe potuto bastare ad avviare un processo in Tribunale, tanto è vero che si è chiesta l’archiviazione, si è tradotto, nei fatti, per il tramite dell’audizione non riservata, in una sorta di “processo" in Commissione con la sola campana dell’accusa, riverberato sui media.

CASI DIVERSI CHE SUSCITANO DOMANDE COMUNI

Situazioni diverse su casi diversi, ma in qualche modo affini, perché riguardanti pressoché in contemporanea questioni cruciali di metodo e di garanzie, che apre un dibattito e chiede da più parti un chiarimento sulla corretta interpretazione delle Commissioni parlamentari di inchiesta e sui limiti dei loro poteri.