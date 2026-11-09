Completata la procedura di spegnimento dell’aera a caldo di Taranto, con il solo treno nastri in funzione fino al 14 dicembre e poi di nuovo per un mese a gennaio, la partita si sposta sull’approvvigionamento per gli stabilimenti in funzione al Nord (quello di Genova aveva spento l’area a caldo nel 2005) e sull’acquisto dell’intera area industriale. Nella mattinata del nove novembre è arrivata la notizia che, alla fine, la cordata guidata da Federacciai, che raccoglieva 15 imprese italiane del siderurgico, si è sfilata dall’acquisto. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in amministrazione straordinaria, Alessandro Danovi, Francesco Di Ciommo e Daniela Savi, hanno infatti reso noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte dell'8 novembre 2026, sono pervenute due offerte per l'acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva. Le proposte, che riguardano tutti i complessi aziendali attivi, provengono dal gruppo indiano Jindal Steel International e, a sorpresa, dagli italiani di Arvedi. Assenti, invece, oltre che Federacciai, anche gli americani di Flacks.

Christian Venzano, segretario Fin Cisl Liguria

«Chiunque la acquisti», spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, «sarà fondamentale dare continuità alla parte a freddo. In questo momento, dopo la sentenza del tribunale di Milano e la pronuncia della Cassazione, a Genova siamo senza la produzione a caldo di Taranto». E così mentre gli ottomila lavoratori di Taranto sono in una fase di estrema instabilità quelli del Nord chiedono che si consenta «di servire i clienti e allo stesso tempo non fermare gli impianti che soffrono di scarsa manutenzione e quindi si potrebbe decretare la loro fine», mettendo in pericolo altri duemila posti di lavoro. Inoltre il sindacalista allarga l’orizzonte: «Deve essere chiaro a tutti», spiega, che «senza acciaio il Paese abbandona la propria manifattura fondamentale per l'economia reale. Per questo riteniamo fondamentale che lo Stato rimanga all'interno della società e continui a svolgere un ruolo strategico nel futuro dell'Ilva. Bisogna perseguire l'ipotesi di coinvolgere realtà pubbliche come Leonardo e Fincantieri, perché parliamo di aziende che hanno bisogno di acciaio per sostenere le proprie attività produttive e rafforzare le filiere industriali nazionali».

Per questo «la siderurgia non riguarda soltanto Taranto, ma rappresenta una risorsa fondamentale per l'intero sistema manifatturiero italiano. Dare continuità al gruppo siderurgico più grande d'Europa significa garantire una produzione nazionale di acciaio, tutelare l'autonomia industriale del Paese, sostenere dalle grandi alle piccole imprese e preservare competenze, occupazione e capacità produttiva. Il rilancio deve passare dagli investimenti, dalla continuità produttiva e da una prospettiva industriale chiara, capace di coniugare la salvaguardia del lavoro con la transizione verso un'acciaieria più sostenibile».

Secondo Verzano, «l'acciaio green può rappresentare una leva importante per il futuro del comparto, ma servono scelte concrete, risorse e una strategia che consenta agli impianti di tornare a lavorare in condizioni di stabilità per soddisfare la continua richiesta del mercato».

Sul numero 46 in edicola giovedì 12 dicembre Famiglia cristiana pubblica un lungo servizio con le voci degli operai e degli ex operai di Taranto e di Cornigliano, delle famiglie, degli ambientalisti, della Chiesa e dei sindacati. Con un’analisi su come l’Italia ha pensato e pensa il proprio sviluppo industriale.