Una “dichiarazione di pace” sulla carta, nessuna risoluzione concreta e immediata, molta retorica del potere. Il primo vertice trilaterale fra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina, nell’ambito del Forum dell’Apec (Asia-Pacific economic cooperation), si è risolto con sorrisi, convenevoli e affermazioni di un'amicizia che in realtà è una relazione di comodo basata sull’evidente disparità di potere fra i tre leader: da un alto, l’anfitrione, il leader cinese, che convoca e accoglie in casa sua, nel suo impero, i due leader di Stati Uniti e Russia, entrambi in chiara difficoltà.

Al forum di Shenzhen, Putin in particolare ha attaccato l’Unione europea affermando che sta perdendo capacità industriale e competitiva e che le sanzioni adottate dai Paesi occidentali contro Mosca hanno avuto un impatto negativo sulle economie europee; di contro ha esaltato la forza, la tenuta e la grandezza dell’economia russa, sottolineando i progressi compiuti. Ma la realtà è diversa. «Putin è suddito della Cina a livello economico, senza Pechino Mosca non resisterà», spiega don Stefano Caprio, sacerdote di rito-slavo bizantino, teologo, esperto di storia e cultura russa, già missionario in Russia e cappellano presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca. «E la Russia ha un grande problema di fondo».

Quale problema, don Caprio?

«Non ha sbocchi geografici sul mare. Le coste ucraine sono fondamentali per Mosca per uscire sul Mar Nero. Adesso ha delle opportunità sull’Artico, dove a causa dello scioglimento dei ghiacchi si potrebbero aprire delle nuove rotte. Ma lì c’è la Cina. Per ottenere l’appoggio di Pechino dovrà cedere qualche porto dell’Artico ai cinesi. Uno dei possibili sviluppi che potrebbero favorire la Russia è controllare il traffico sull’Artico, ma deve cedere molto a Xi Jinping».

Don Stefano Caprio, esperto di storia e cultura russa.

Al trilaterale di Shenzhen si è discusso di nuovo ordine mondiale multipolare.

«Sarebbe meglio chiamarlo nuovo ordine degli affari. L’ordine mondiale non esiste, l’idea della multipolarità vuol dire solo la frammentazione della globalizzazione, in cui tutti si mettono d’accordo con quelli che possono. Bisogna creare delle zone forti di aggregazione all’interno della disgregazione mondiale. E uno dei luoghi storicamente più importanti di aggregazione è l’Europa. Se riesce a mantenersi unita nei progetti di sviluppo in primis economico e commerciale, forse potrà essere il vero interlocutore della Russia. Che, ricordiamolo, in definitiva fa parte dell’Europa».

A proposito di Europa e Russia: nell’ambito del nuovo round di colloqui per arrivare alla fine della guerra in Ucraina, oltre a rivendicare l’intero Donbas Mosca è tornata a chiedere la ridefinizione dell’architettura di sicurezza europea. E’ un modo per continuare a rimandare un eventuale accordo e proseguire la guerra in modo indefinito?

«Mosca continua a fare le richieste di sempre: il ritorno ai confini della Nato del 1997 è un ritornello che va avanti dal 2004, il territorio del Donbas è la rivendicazione storica identitaria della Russia. Putin continua a ripetere le stesse cose per mantenere la sua posizione: nel momento in cui per la Russia la guerra finisse senza aver ottenuto molto, Putin farebbe una brutta fine. Gli imprenditori e i milionari russi – è stato detto nei giorni scorsi - già vorrebbero tornare alla Federazione degli oligarchi del 1990: una Russia in cui i potenti si spartiscono il potere. Il leader del Cremlino deve mantenere il comando con la solita ideologia: nostalgia dell’Unione sovietica e della Grande Russia».

Putin oggi è una figura debole a livello politico interno?

«Vladimir Putin è una figura anonima, di stampo sovietico – viene dal Kgb, i servizi segreti dell’Urss -, è stato messo al suo posto proprio per questo, perché interpreta categorie di un sistema che erano anche quelle sovietiche. Esattamente come Stalin: una figura molto anonima, chiusa nel bunker, che rappresentava un’idea di sistema. Putin non propone nessuna idea sua, tutto quello che dice è già scritto in interpretazioni di libri o nelle grandi prospettive della fede ortodossa interpretate secondo i sogni medievali della “terza Roma”. L’ideologia di Putin viene espressa di più da personalità come il patriarca ortodosso Kirill. Non a caso il capo dei negoziatori di Mosca è l’ex ministro della Cultura Vladimir Medinskij, che ha come unica caratteristica quella di reinterpretare la storia russa per affermare l’ideale di grandezza della Russia».

In Ucraina Mosca sta vincendo?

«Assolutamente no. Teniamo presente che la guerra è cominciata nel 2014, nel Donbas, in forma meno esplicita. Dal 2014 al 2026 i russi non hanno ottenuto molto, non hanno neppure occupato tutto il Donbas. Perdono 50mila soldati al mese, conquistano dei villaggi che poi gli ucraini riprendono, e così via. Mosca vuole continuare la guerra perché questa afferma l’ideologia di una unione di popoli sotto la grandezza della Russia. La popolazione russa oggi è segnata da indifferenza e cinismo. Ma il problema adesso è che le spese belliche rendono l’economia e la vita dei russi sempre più difficili. Tuttavia, anche nel caso in cui Mosca accettasse di arrivare a un compromesso non completamente favorevole alle rivendicazioni di Putin, la questione non finirebbe lì: la Russia metterebbe fine alla guerra aperta, ma occupando quello che può del Donbas, con la guerra ibrida farebbe di tutto per occupare l’intera Ucraina, far eleggere al posto di Zelensky un presidente filo-russo e continuare un conflitto in corso da secoli, perché è lì che si confrontano Oriente e Occidente e anche le diverse interpretazioni della natura della Russia».