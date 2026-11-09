Alla fine è arrivata una lettera, scritta di domenica e indirizzata a tutti i dipendenti di Nvidia. «Sono stato infedele a mia moglie», ha ammesso Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato dell’azienda che fabbrica il cervello dell’intelligenza artificiale. Con quella frase è caduto il silenzio attorno a una storia che a Washington circolava da più di un anno. Poche ore dopo, il consiglio di amministrazione ha aperto un’indagine indipendente per capire se Huang sia stato il bersaglio di un’operazione di intelligence straniera.

La donna, la società, i sospetti

Lei si chiama Alice Huang, o Huang Le: cittadina cinese, ex dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore che compra chip da Nvidia. Nessuna parentela con Jensen, solo un cognome diffusissimo in Cina. Secondo il New York Times, che ha rivelato il caso il 29 ottobre, le agenzie americane ritengono che sia stata reclutata dal ministero della Sicurezza di Stato di Pechino per avvicinare Huang e raccogliere informazioni su di lui e sull’azienda. La sorvegliavano da oltre un anno; nelle intercettazioni compariva un cittadino americano, poi identificato nel capo di Nvidia. Pechino parla di accuse infondate. A oggi non c’è un’accusa formale contro Huang: ci sono valutazioni di intelligence riportate dalla stampa e un’ammissione, quella di una relazione extraconiugale.

Il consiglio dice di non avere motivo di credere che siano stati compromessi segreti aziendali o sicurezza nazionale. Un comitato di consiglieri indipendenti, assistito da legali esterni, esaminerà tutto; Huang collabora e resta al suo posto. Il mercato, intanto, non ha atteso i verdetti: stamattina il titolo cedeva circa il 6% nelle contrattazioni pre-apertura, secondo l’Ansa.

Washington sapeva

Il punto più scomodo è politico. Secondo il New York Times, Donald Trump fu informato un anno fa dei sospetti e decise di non intervenire; ieri, a chi gli chiedeva se se ne pentisse, ha risposto di no. Per la NBC l’allarme era arrivato fino al segretario di Stato Marco Rubio.

Huang è uno dei principali interlocutori tecnologici del presidente e nei mesi scorsi lo aveva convinto ad allentare alcune restrizioni sulla vendita di chip al mercato cinese. Tre commissioni repubblicane della Camera gli hanno chiesto di presentarsi il 18 novembre a un briefing a porte chiuse, sui rapporti con Alice Huang e sulle difese di Nvidia contro lo spionaggio.

Intorno a Megaspeed i sospetti non sono nuovi. Secondo il Nyt la società ha comprato circa 4,8 miliardi di dollari di prodotti Nvidia in due anni. Era nata come costola di 7Road, gruppo cinese del cloud che il senatore Tom Cotton definiva di proprietà statale, e già nell’ottobre 2025 Cotton scriveva al Dipartimento del Commercio chiedendo conto di un giro di uffici quasi vuoti tra Malaysia e Singapore. Oggi verifica se i controlli sulle esportazioni siano stati aggirati e la polizia di Singapore indaga su possibili violazioni delle leggi locali. Megaspeed assicura di rispettare tutte le norme. Nessuno, finora, ha dimostrato il contrario.

"Abbiamo perso la capacità di controllare chi utilizza la nostra tecnologia. Terroristi, estorsori ed altri possono implementarla a volontà. Crediamo sia una situazione estremamente pericolosa, è oramai evidente che esiste una grave minaccia". Lo dice in un comunicato ufficiale Hacking Team. Roma, 9 luglio 2015. ANSA (ANSA)

Un copione antico

Sarebbe un errore leggere tutto come un incidente sentimentale. La seduzione al servizio dello spionaggio è un copione antico: il video di Canale 122 ripercorre, da Mata Hari ad Ana Belén Montes, le donne che hanno fatto la storia dell’intelligence. Ciò che cambia è il bersaglio.

Un’inchiesta del Times, raccontava che Cina e Russia usano i social per agganciare ingegneri dell’IA, ricercatori e fondatori di start-up americane. L’analista James Mulvenon la definisce una vulnerabilità per gli Stati Uniti. Sergio Germani ricorda che il coinvolgimento emotivo è una tecnica classica dei servizi sovietici e poi russi: la novità è l’industria high tech come obiettivo.

Aliia Roza, ex apprendista «spia sessuale» al servizio di Mosca, ha spiegato al New York Post come funziona: si studia un copione e ci si fa vedere sette volte nella vita dell’obiettivo prima di incontrarlo, così il suo cervello si fida già. Poi arrivano i messaggi affettuosi, le storie di famiglia sfortunate, i debiti: scatta l’istinto dell’eroe. Infine si lavora sul dubbio, sul capo che non apprezza, sul mondo cattivo là fuori. I tecnici, dice, sono vulnerabili perché vivono vite isolate, schiacciati dal lavoro. Nel marzo 2025 il Regno Unito ha smantellato una cellula di tre bulgari al servizio di Mosca: telecamere nascoste nelle cravatte, una finta roccia con dentro un obiettivo.

L’influenza, più del segreto

Qui sta la gravità. Un segreto rubato si può contare, e forse riparare. L’influenza no: lavora in silenzio, giorno dopo giorno, finché una decisione sembra libera e non lo è. Huang non guida un’azienda qualsiasi: i suoi chip addestrano i sistemi di intelligenza artificiale, diventati l’asse della competizione tra Washington e Pechino. Chi ha la sua attenzione ha un orecchio vicino al potere che decide chi può comprarli. Il Nyt scrive che Alice Huang avrebbe cercato di sfruttare il rapporto per ottenere informazioni e orientare le scelte americane sull’IA. È un’ipotesi, e va trattata come tale. Ma basta a spiegare la febbre che ha preso Congresso e mercati.

Resta un uomo di sessantatré anni, nato a Taiwan, partito bambino per l’America, che ha costruito un impero dei chip e ora deve spiegare a un comitato, a un Parlamento e alla propria famiglia che cosa è successo davvero. Il 18 novembre sapremo se si presenterà alla Camera. Intanto un fatto è già chiaro: nella guerra dei chip le armi non sono solo divieti e dazi. Sono anche un messaggio, una persona che sembra comparire per caso.