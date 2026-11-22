«Il cancro ti cambia. Cambia il tuo corpo, ti cambia fisicamente, ma c’è qualcosa di molto più profondo che una diagnosi di cancro modifica dentro di te». Sono parole intense quelle pronunciate da Kate Middleton nel trailer di Heal, il documentario della BBC in uscita il 29 novembre nel quale la principessa del Galles ha deciso di raccontare la propria esperienza con la malattia e il difficile percorso della guarigione.

Un racconto personale, ma soprattutto un messaggio di speranza e solidarietà rivolto a tutte le persone che stanno affrontando una diagnosi oncologica. Kate non nasconde che la malattia lascia segni profondi, anche quando le cure sono terminate. «Guarire è un viaggio», spiega, fatto di tentativi di ritrovare se stessi, di riconnettersi con ciò che si conosceva prima e di imparare a convivere con l'incertezza, senza rinunciare alla speranza e alla gioia.

Britain's William, Prince of Wales and Catherine, Princess of Wales visit Northern Ireland, October 6, 2022. Tim Rooke/Pool via REUTERS (REUTERS)

Il documentario segue la principessa durante la National Three Peaks Challenge, la sfida che nel giugno scorso l’ha portata a scalare le tre montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles nell'arco di 24 ore. Un’impresa dal forte significato simbolico, ma anche un'iniziativa benefica a sostegno della Royal Marsden Cancer Charity, l’organizzazione legata all’ospedale londinese dove Kate ha ricevuto le cure.

C’è una frase, in particolare, che racchiude il messaggio che la principessa desidera consegnare a chi sta vivendo la malattia: «È chiaro che non siamo fatti per affrontare da soli le sfide della vita». È un invito a chiedere aiuto, a lasciarsi accompagnare, a riconoscere il valore delle persone che ci sono accanto. Perché la guarigione non riguarda soltanto il corpo, ma anche le relazioni, gli affetti e la possibilità di ritrovare un equilibrio dopo una prova che cambia profondamente la vita.

E Kate aggiunge una riflessione ancora più profonda: «Spesso è attraverso il dolore che ci rendiamo conto che esiste una bellezza più grande, che va oltre». Non una celebrazione della sofferenza, né l'illusione che basti essere forti per superare tutto, ma la consapevolezza che anche dopo un'esperienza dolorosa può esserci spazio per una nuova vita.

Heal, che sarà trasmesso dalla BBC il 29 novembre, vuole proprio questo: trasformare una testimonianza personale in un messaggio collettivo, dare conforto a chi affronta la malattia e ricordare che nessuno dovrebbe sentirsi solo nella propria battaglia. Tutti i proventi derivanti dalla distribuzione del documentario saranno destinati alla Royal Marsden Cancer Charity.