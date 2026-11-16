Dopo il trilaterale ad Abu Dhabi, il 10 e 11 novembre, fra Stati Uniti, Ucraina e Russia - arrivato dopo nove mesi di congelamento delle trattative - Mosca alza la posta allargando le sue rivendicazioni ben oltre i confini ucraini. Che è in definitiva un modo per continuare a rimandare eventuali decisioni negoziali e restare nel limbo, mentre l’offensiva sul territorio ucraino prosegue senza tregua.

In ballo per il Cremlino non c’è solo la pace in Ucraina assoggettata a una serie di richieste, in primis la conquista dell’intero Donbas, ma anche la ridefinizione dell’architettura di sicurezza dell’Europa e della Nato nel suo complesso, con l’obiettivo evidente di ripristinare una sfera d'influenza russa ben delineata sul fianco orientale del continente.

Nell’ambito del trilaterale ad Abu Dhabi, secondo la testata tedesca Bild, Mosca avrebbe avanzato richieste pesantissime (smentite dal Cremlino): oltre al controllo di tutto il Donbas, nessuna adesione di Kyiv alla Nato, la Finlandia fuori dall’Alleanza (Helsinki ha aderito nel 2023), la Moldova divisa in tre repubbliche, Moldova, Transnistria e Gagauzia. In pratica, Mosca vorrebbe che i confini dell’Alleanza atlantica tornassero a quelli del 1997, prima che venissero ridefiniti con l’ingresso dei Paesi dell’ex Patto di Varsavia, che dopo la caduta dell’Urss chiesero di entrare nella Nato proprio per garantirsi una protezione da nuove possibili minacce da parte della Russia.

Del resto, l’obiettivo russo non è mai stato un mistero: a metà dicembre del 2021, due mesi prima dell’invasione dell’Ucraina su vasta scala, Mosca inviò agli Stati Uniti e alla Nato un corposo documento contenente una serie di richieste per risolvere la crisi russo-ucraina, tra le quali in particolare il ritiro da parte della Nato di forze militari e armamenti dai Paesi diventati membri dopo il 1997 – come Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria entrate nell’Alleanza nel 1999 – e il divieto di ulteriori espansioni (a partire dall’Ucraina).

Ora Mosca alza i toni e minaccia: «È evidente che la risoluzione in Ucraina sarà, in un modo o nell'altro, collegata alla nuova architettura di sicurezza nel continente europeo. Si tratta di due elementi interconnessi: l'uno non può esistere senza l'altro», ha affermato nei giorni scorsi il portavoce del Cremlino Peskov in un'intervista al giornalista del servizio informativo Vesti Pavel Zarubin. «Naturalmente, a un certo punto sarà necessaria una discussione con gli europei. Il problema è che, se in realtà non vogliono la pace, sarà tutto inutile. In tal caso, vista l'assenza di margini per un negoziato, dovremo procedere con la forza», ha concluso Peskov.

Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha ribadito che la Russia non è disposta a cedere sulle richieste avanzate a giugno del 2024, ovvero: ritiro delle forze ucraine dalle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, rivendicate interamente da Mosca; status di Paese neutrale, non allineato e privo di armi nucleari per l’Ucraina; «smilitarizzazione» e «denazificazione» del Paese.

I leader europei e delle istituzioni Ue al vertice informale di Dublino. (REUTERS)

Secondo Kaja Kallas alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, un negoziato per un accordo di pace può arrivare solo dopo la negoziazione del cessate il fuoco. Una risposta molto netta alle pretese di Mosca è arrivata dal vice-premier e ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. «Le recenti richieste del governo russo», ha scritto Sikorski sul suo profilo X, «mettono in luce un problema perenne della loro cultura politica: l'interesse a conquistare una località straniera, di cui nessuno di loro aveva mai sentito parlare, prevale sulla condizione di 11 milioni di russi che non dispongono di un bagno nella propria abitazione». Di fronte alle minacce russe, i Paesi est-europei e in particolare i baltici tremano: l’Estonia dal 1° dicembre chiude la frontiera con la Russia.

Un primo passo avanti quantomeno ad Abu Dhabi è stato compiuto: il coinvolgimento diretto dell’Europa nel processo negoziale. Oltre a Stati Uniti, Ucraina e Russia, negli Emirati era rappresentata anche l’Europa attraverso i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania, Regno Unito e Italia, insieme a funzionari di Nato e Unione europea, che hanno incontrato separatamente le delegazioni di Kyiv e Washington, ma non quella di Mosca.

In vista delle prossime tappe negoziali, il recente Consiglio europeo informale di Dublino ha deciso quale sarà la rappresentanza diplomatica che parteciperà ai futuri colloqui sull'Ucraina. Il team negoziale si basa sul formato E5, composto da Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, affiancati dai vertici delle istituzioni dell’Unione Europea. La possibilità di un negoziatore unico per il momento resta lontana. Ora sarà necessario stabilire la linea e le posizioni da mantenere, concordare «il mandato politico e negoziale».

Intanto l’Europa e il team dei negoziati guardano ai prossimi grandi appuntamenti internazionali: a partire dal primo storico trilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping, lo statunitense Donald Trump e il russo Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina, il 19 novembre a margine del 34esimo vertice dell’APEC- Asia-Pacific Economic Cooperation 2026. Secondo quanto riferito da Pechino, al centro della discussione dei tre leader non ci sarà l’Ucraina, bensì «la salvaguardia della pace mondiale»