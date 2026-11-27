Più di 38 milioni e mezzo di cittadini spagnoli sono chiamati a votare domenica 29 novembre per rinnovare le due Camere del Parlamento (Cortes Generales), il Congresso dei deputati (350 seggi) e il Senato (209 seggi elettivi). Le elezioni politiche anticipate (la scadenza della legislatura era prevista per l’estate 2027) sono state convocate dal Presidente del Governo socialista Pedro Sánchez all’inizio di ottobre, nell’ambito di un contesto politico di forte tensione e instabilità, generato da alcuni fattori: in particolare, la crisi abitativa e il caro affitti, la crisi migratoria legata ai fatti di Ceuta – l’exclave in territorio marocchino dove la scorsa estate si sono riversate in poche ore almeno 70.000 persone –, le inchieste giudiziaria e accuse di corruzione che hanno coinvolto esponenti del Partito socialista e anche alcuni familiari dello stesso premier.

La tornata elettorale vede la contesa fra due grandi blocchi: da un lato il fronte progressista guidato dal premier uscente Sánchez con i socialisti e le forze della sinistra riunite attorno a piattaforme come Sumar/Frente Amplio, dall’altro il fronte di centrodestra con il Partito popolare guidato da Alberto Núñez Feijóo e la destra radicale di Vox con il leader Santiago Abascal.

Il problema delle case in Spagna è molto serio e diffuso. Negli ultimi dieci anni i prezzi delle abitazioni in vendita e degli affitti sono raddoppiati – in buona parte anche a causa dell’esplosione degli alloggi destinati ai turisti - esasperando i cittadini che fanno fatica a trovare casa per vivere. La crisi della casa ha giocato un ruolo determinante nella crisi politica: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la drammatica vicenda di Maricarmen Abascal, una donna disabile di 87 anni che dopo aver vissuto per più di settant’anni nello stesso appartamento, è stata sfrattata dopo un lungo contenzioso legale. Portata via dalla casa e ricoverata in ospedale, dopo alcuni giorni è morta. Questa vicenda ha scatenato un’ondata di indignazione, proteste e manifestazioni per le strade.

Dopo la sfratto e sull’onda del movimento di protesta, il Governo ha varato due decreti-legge sull’emergenza abitativa, a favore degli inquilini. per limitare la speculazione immobiliare, che però sono stati bocciati dal Parlamento.

Ieri, 26 novembre, si è svolto l’ultimo dibattito in Tv prima del voto: da un lato, Sánchez e Ada Colau, ex sindaca di Barcellona e rappresentante della coalizione del Frente Amplio; dall’altro Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal.

In carica dal 2018, Pedro Sánchez è in lizza per il suo quarto mandato e spera in una rimonta grazie a una vasta partecipazione progressista. Gli ultimi sondaggi indicano il Partito socialista a circa al 29%, il Partito popolare in testa con il 31%, Vox al 18%. Una vittoria della coalizione di destra formata da PP e Vox, sulla base dei sondaggi, otterrebbe la maggioranza assoluta. E sarebbe un cambiamento epocale: per la prima volta in Spagna che l’estrema destra di Vox entrerebbe in un Governo.