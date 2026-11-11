Nessuna messa in stato di accusa per il capo del Pentagono Pete Hegseth, almeno per il momento. La Camera dei Rappresentanti Usa, a guida repubblicana, ha approvato la mozione che blocca la procedura di impeachment per il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Trump, che ha sempre difeso il Segretario, esulta sul social Truth, definendo “perdente” il deputato repubblicano Thomas Massie, che aveva depositato alla Camera la mozione per l’impeachment di Hegseth, presentando otto capi d’imputazione, in primis quello di aver violato la Costituzione Usa iniziando la guerra contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso.

Deputato del Kewntycky, 55 anni, laureato in Ingegneria meccanica al prestigioso Massachusetts Institute of technology (Mit) di Cambridge (Boston), membro della Camera dal 2012, Massie è un repubblicano molto anticonformista, un “battitore libero”, che ha sempre votato secondo coscienza e non seguendo necessariamente la linea del partito su varie questioni, attirandosi per questo l'antipatia del presidente.

Il deputato repubblicano Thomas Massie. (REUTERS)

Nel 2020 il deputato è riuscito a bloccare un maxi-pacchetto di aiuti contro il Covid, esigendo una votazione nominale e costringendo centinaia di legislatori a tornare a Washington nel pieno della pandemia. Massie ha inoltre criticato Trump per la mancata pubblicazione completa degli Epstein file e ha duramente contrastato la guerra in Iran fin dalla prime sue prime fasi.

Per Trump, insomma, una spina nel fianco. Ma non per molto. A gennaio 2027 il deputato dovrà lasciare la Camera, dopo aver perso le primarie del Partito repubblicano per le elezioni di metà mandato contro Ed Gallrein, il candidato sostenuto da Trump.

Quanto a Hegseth, lo scenario della possibile messa in stato di accusa per lui è chiuso solo temporaneamente. La deputata della sinistra dem Alexandria Ocasio-Cortez ha dichiarato che la mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa sarà ripresa, insieme ad altre iniziative simili, dal nuovo Congresso che si insedierà a gennaio con una solida maggioranza democratica.