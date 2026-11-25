Che dire se non un gigantesco grazie a Federica Brignone per il tanto che ha dato allo sci alpino italiano? Per il coraggio e la determinazione dimostrate, per le enormi emozioni di Milano Cortina 2026 che ha onorato come nessuno avrebbe immaginato.

Questo suo addio allo sci agonistico, la passione della sua vita, adesso, merita altrettanta ammirazione: dice dell’intelligenza di saper scegliere, dopo aver dato tutto, la vita, il rispetto di sé, il futuro di una vita normale a 35 anni tutta davanti.

Lo sport è pieno di campioni che si condannano al reducismo, e a volte a soverchi rischi, perché non sanno dire “basta” prima che sia troppo tardi.

Federica Brignone, le parole dell'addio Il video con cui Federica Brignone annuncia l'addio allo sci.

È un passaggio molto delicato per chi è stato grande: significa imparare a non riconoscersi in quello che è stato per anni un ruolo assorbente, staccare i riflettori è dura. Ma dopo aver vinto due ori olimpici, imprevisti e imprevedibili, farsi del male per aggiungere il superfluo sarebbe stato un rischio imperdonabile.

Lo sport agonistico dà ma costa, chiede. A Federica ha dato molto e chiesto di più: come ha detto dopo Milano Cortina: «Ridarei le due medaglie d’oro per la mia gamba sana».

Fa benissimo adesso a occuparsi di quella, a lasciar scendere il sipario, a riprendersi la vita, il surf, le cose e le persone che ama.