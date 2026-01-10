Attualità
Luca Moscatelli
Rito ambrosiano
Domenica 11 Gennaio 2026 – Battesimo del Signore
Rito ambrosiano
Domenica 4 Gennaio 2026 – Dopo l’ottava del Natale
Rito ambrosiano
Domenica 28 dicembre 2025 -IV giorno dell’Ottava di Natale del Signore
Rito ambrosiano
Domenica 21 dicembre 2025 – VI di Avvento – dell’Incarnazione
Rito ambrosiano
Domenica 14 dicembre 2025 – V di Avvento – Il Precursore
Rito ambrosiano
Domenica 30 novembre 2025 - III di Avvento
Rito ambrosiano
Domenica 23 Novembre 2025 - II di Avvento I figli del Regno.
Rito ambrosiano
Domenica 16 Novembre 2025 - I di Avvento La venuta del Signore