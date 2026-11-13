«L’annuncio non si trasmette con contenuti dottrinali, ma in una relazione coinvolgente». Monsignor Armando Matteo, docente alla Pontificia Università Urbaniana, è segretario, per la Sezione dottrinale del Dicastero per la dottrina della fede, che da poco ha reso noto il documento Venite ad me, sulla trasmissione della fede. «Le riflessioni nascono da una richiesta di papa Francesco, confermata con entusiasmo da Leone XIV. Il titolo richiama le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”: un appello a tornare al cuore della fede cristiana, il kerygma, ovvero l’annuncio».

Monsignor Armando Matteo (IPA/ALESSIA GIULIANI)

Quali sono i punti di rilievo?

«Innanzitutto, mi piace ricordare che si tratta di “considerazioni”, non di una “nota dottrinale”, perché vuole essere lo spunto per discutere del tema nelle comunità locali. Il documento ricorda, poi, come la trasmissione della fede sia l’incontro con Cristo che si fa prossimo nella concretezza della vita. La famiglia è il primo luogo di trasmissione della fede, accanto alla Chiesa».

L’annuncio oggi è difficile?

«Il messaggio evangelico va fatto parlare in una società di benessere. Se un tempo la prassi pastorale era legata a una vita di sacrifici, in buona parte del mondo il contesto sociale attualmente è del tutto cambiato. Siamo strattonati da tanti input, la pubblicità ci perseguita. Oggi per vivere una vita cristiana occorre conoscere la proposta di vita che Gesù fa, più che parlare di trascendenza. Più che sulla trascendenza e il sacrificio sarebbe meglio puntare sulla donazione, sul rendere gli altri felici per essere felici noi stessi. Il mondo è completamente altro, ma noi vogliamo abitarlo umanamente».

In che modo si possono avvicinare i piccoli a Dio?

«La catechesi dovrebbe mettere subito i bambini a contatto con il Vangelo. Poi, con i più grandi, dovrebbe regalare la bellezza del pregare e l’esperienza della festa, della gioia dei primi discepoli. Fra le altre cose serve attenzione al linguaggio, che non deve essere dottrinale o moralistico ma vicino. Certo il cambiamento non è immediato, la prassi pastorale ha 600 anni alle spalle. Eppure la capacità di rinnovarsi per amore di coloro a cui si annuncia la Buona Novella, fa parte del Dna della Chiesa. Pensiamo ai primi discepoli, che passarono dall’aramaico al greco, la lingua dei Vangeli, per parlare a tutti».

Quando si è interrotta la trasmissione della fede?

«Con i Boomer e la Generazione X, i nati nel secondo dopo guerra che hanno avuto tante nuove opportunità. Con loro la fede è andata scemando e a ciò ha contribuito la fatica della comunità ecclesiale nel leggere i segni dei tempi. Un tempo per trasmettere la fede era sufficiente parlare del Paradiso, del ricordo dei defunti e della vicinanza di Maria, perché la vita era forse più semplice e c’era un sentire comune sul vivere bene, cristallizzato in proverbi come “I soldi non fanno la felicità”. Oggi non è più così».

Come si inverte la rotta?

«Dovremmo esprimere il piacere di essere cristiani, la gioia del Vangelo dell’amore, della solidarietà e della fraternità che Gesù ci ha consegnato. La trasmissione della fede avviene per testimonianza, non per proselitismo: la felicità poi si diffonde, a volte basta incontrare un amico, un sacerdote, un influencer, qualcuno che testimonia quanto è bello essere cristiani per rimettersi in cammino. Per questo nelle comunità sono preziose le attenzioni all’accoglienza, alle prassi di amicizia, ai poveri: non sono certo novità, ma si tratta di attenzioni essenziali. Con un po’ di ritardo, il desiderio oggi è cambiare l’agire pastorale».

Cosa dicono i dati della pratica religiosa?

«I cattolici nel mondo sono un miliardo 400 milioni, non certo pochi. In Germania, come nel Nord Europa, il 65% della popolazione immagina però una vita piena senza aver bisogno di Dio. In Italia il 33% dei giovani si dichiara non credente, il 32% cattolico e il 40% dice di non andare mai in chiesa. Le famiglie e la società nel suo complesso non garantiscono più una forma di cristianesimo domestico né sociale».

Perché vale la pena rinnovare le modalità dell’annuncio?

«L’incontro con il Signore ci rende pienamente umani, vedere in Gesù un uomo infinitamente innamorato della vita non può che farcene innamorare noi stessi».



La copertina del volume edito da San Paolo. Informazioni per l'acquisto a fine pagina

Il volume Venite ad me, edito da San Paolo, è disponibile 4,90 euro in parrocchia, nelle librerie San Paolo e Paoline. I lettori possono richiederlo anche al numero 02/48.02.75.75 o sul sito www.edicolasanpaolo.it. Informazioni e prenotazioni per i parroci al numero verde 800.50.96.45 o via mail a: servizio.clienti@stpauls.it