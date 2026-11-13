L’esperimento di Action Aid che meglio esemplifica il senso della ricerca “Suggerito per te. Manosfera, femosfera e prevenzione primaria della violenza di genere in Italia” è molto semplice: si tratta di aprire un profilo su Instagram con un nome maschile, iniziare poi a fare una ricerca con la parola “calcio”. Basta lo scroll di 15 video, cinque “mi piace” cliccati e in meno di un minuto e mezzo l’algoritmo propone un contenuto tossico, ovvero reel o post che presentano ruoli di genere stereotipati o addirittura di aperta ostilità verso le donne. Risultati simili si ottengono con altre parole che gli algoritmi associano all’universo maschile come “videogiochi” o “finanza”.

La prima ricerca in Italia di questo tipo realizzata dalla Ong che tutela i diritti umani ha ricostruito come sono composti i contenuti contro le donne in 100 profili Instagram e 50 tra TikTok e Facebook attraverso una mappatura digitale. Ha poi creato quattro profili sperimentali (due maschili e due femminili) e analizzato 1.400 video, osservando come si evolvono i contenuti suggeriti su Instagram dopo ricerche e interazioni differenti, legati a temi codificati rispetto al genere maschile e quello femminile. I contenuti della manosfera – comunità online che parlano di uomini presentando il femminismo come un nemico e gli uomini come vittime dell’emancipazione femminile – sono ormai una cultura diffusa di Internet e sono raccomandati dalle piattaforme allo stesso modo con cui l’algoritmo distribuisce intrattenimento, sport e consigli di vita. Le piattaforme social premiano la conflittualità e la polarizzazione, monetizzando e amplificando la diffusione online delle discriminazioni: in questo modo la violenza di genere viene normalizzata.

L’esperimento algoritmico ha rivelato come un percorso “maschile” di navigazione su Instagram, partendo anche solo da video su disciplina, denaro e successo, finisce per poi presentare le donne come ostacoli, nemiche o trofei da esibire. Gli stereotipi imperano anche nell’altro senso: più di un terzo dei video proposti al profilo femminile infatti riguardava cucina, casa e cura, contro il 9% di quello maschile. I video su pulizie e casa erano 97 nei profili femminili e 2 in quelli maschili. Anche la ricerca sul dating, tema legato alle relazioni affettive e sessuali, ha prodotto suggerimenti diversi: al profilo maschile è stato proposto l’82% di video tossici e il 30% misogini; a quello femminile comparivano soprattutto modelli di subordinazione domestica e di cura estetica. Tre giorni dopo l’ultima ricerca e senza nuove interazioni, il 90% dei contenuti proposti al profilo maschile era ancora classificato come tossico; la quota di video misogini era salita dal 46% al 57%. Nel profilo femminile, i contenuti sulla femminilità patriarcale erano passati dal 26% al 40%.

La mappatura della manosfera e della femosfera rivela che il 49% dei profili analizzati tratta direttamente temi centrali del maschilismo digitale; l’altro 51% comprende pagine che si occupano di relazioni, attività fisica e crescita personale, insieme a profili d’informazione e pagine di divulgazione generaliste. Questi profili portano all’attenzione contenuti antifemministi anche a chi non li cerca e, in alcuni casi, superano i due milioni di persone che li seguono. Quasi metà dei post analizzati è costruita per provocare reazioni e ottenere visibilità. Un post su sette rimanda a prodotti a pagamento, come corsi di seduzione, libri o abbonamenti. I dati descrivono un circuito: la provocazione genera attenzione, i sistemi di raccomandazione contribuiscono a diffondere i contenuti e chi li pubblica può trasformare quell’attenzione in guadagno. La misoginia diventa così una visione del mondo e un modello di business molto vantaggioso. Una tecnica che finge neutralità, solo il 6% dei profili usa un tono aggressivo: prevalgono contenuti dal tono giornalistico e scientifico (31%), pedagogico (22%) e ironia (15%). Più un profilo è considerato “divulgativo” e ha un pubblico ampio, più il suo tono è sorvegliato. La forma di mascheramento più sofisticata è l’appropriazione del linguaggio dell’uguaglianza. Ci si presenta come voci per la “vera parità” tra uomini e donne, mentre si nega la violenza di genere.

In 37 profili su 100 il femminismo viene delegittimato; 34 presentano gli uomini come vittime e sui “diritti degli uomini”, false accuse di violenza di genere, tribunali, padri separati. Quasi un terzo delle persone che pubblicano contenuti sono donne: le voci femminili riconoscibili all'interno della manosfera rendono il messaggio antifemminista più difficile e controverso da smascherare. Il 17% dei profili ha una collocazione esplicita di destra o estrema destra. Il fenomeno cambia forma tra le piattaforme: su Instagram prevalgono i contenuti divulgativi; su TikTok i temi delle relazioni riguardano il 48% dei profili; su Facebook l’84% appartiene al nucleo della manosfera e il tono aggressivo raggiunge il 44%.

“La ricerca mostra che contenuti misogini entrano nello schermo anche di chi non li sta cercando” spiega Katia Scannavini, Co Segretaria generale ActionAid. “Il digitale occupa uno spazio sempre più centrale nella vita quotidiana: qui si formano idee e si costruiscono modelli di relazione. L’odio online contro le donne è insieme un contenuto da monetizzare e uno strumento per mettere in discussione l’uguaglianza: il rischio riguarda la nostra democrazia e i diritti di tutte e tutti. Prevenire la violenza maschile contro le donne significa agire sulla cultura di disprezzo che la alimenta, anche negli ambienti digitali, dove la misoginia produce conseguenze reali. Per questo serve un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni, della scuola e delle comunità. Anche le piattaforme digitali devono rendere conto dei meccanismi con cui diffondono i contenuti e delle loro conseguenze”

ActionAid chiede al Parlamento e al Governo un piano nazionale di prevenzione primaria, con una sezione dedicata alla violenza facilitata dalle tecnologie, obiettivi verificabili e risorse stabili. Propone di destinare alla prevenzione primaria almeno il 40% dei fondi antiviolenza, istituire un tavolo tecnico permanente e applicare con rigore il regolamento europeo sui servizi digitali. Il recepimento della direttiva europea 2024/1385, previsto entro il 14 giugno 2027, deve servire per rafforzare queste politiche. La direttiva stabilisce norme minime comuni: chiede agli Stati di adottare misure di prevenzione e intervento precoce, sostenere campagne di sensibilizzazione e coordinare le politiche contro la violenza. Prevede inoltre sanzioni penali per specifiche condotte digitali, tra cui la diffusione non consensuale di immagini intime o manipolate, lo stalking, le molestie online e l’istigazione online alla violenza o all’odio.

Il taglio del nastro del Museo del Patriarcato a Napoli

La ricerca di ActionAid Suggerito Per Te è al centro della nuova edizione a Napoli del MUPA – Museo del Patriarcato con opere e talk dedicate alla manosfera e al consumo consapevole delle notizie. MUPA è il progetto che trasforma comportamenti, abitudini e narrazioni della nostra quotidianità in reperti di un passato da superare. Con il patrocinio del Comune di Napoli, dal 12 al 25 novembre gli spazi de La Santissima Community Hub ospiteranno la terza edizione del museo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il percorso espositivo riunirà ventisei opere, di cui due inedite, e sarà accompagnato da un calendario di eventi gratuiti tra incontri, laboratori, spettacoli e musica dal vivo.

“Non possiamo più pensare che quello che succede sui social resti confinato dentro uno schermo. I contenuti che guardiamo, condividiamo e che gli algoritmi ci suggeriscono contribuiscono a costruire il nostro modo di pensare e di relazionarci agli altri. Per questo crediamo che chi comunica e produce intrattenimento abbia una responsabilità: con i nostri video abbiamo spesso scelto di raccontare, attraverso l'ironia, pregiudizi, stereotipi e contraddizioni della nostra società. Usare il nostro linguaggio per scardinare stereotipi e pregiudizi, non per rafforzarli. La violenza si combatte anche prima che si manifesti, contrastando quella cultura di disuguaglianza e violenza digitale che può trovare spazio persino nei contenuti che consumiamo ogni giorno”, dichiarano Aurora Leone, Martina Tinnirello e Donatella Messina dei The Jackal, madrine del MUPA Napoli.