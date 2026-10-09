È in libreria per Edizioni San Paolo “YOUCAT. Love Forever”, nuovo volume della serie nata come catechismo scritto dai giovani per i giovani. Il libro, 225 pagine, 18 euro, affronta in cinque capitoli il percorso dell’amore: dal desiderio all’identità, dalla relazione di coppia al fidanzamento, fino al matrimonio e alla vita familiare.

Curato dalla YOUCAT Foundation, il volume nasce da una rete internazionale di giovani cattolici, accompagnatori matrimoniali, sacerdoti e teologi. Si propone come risposta all’appello di papa Francesco, in “Amoris laetitia”, a una preparazione al matrimonio più solida e profonda. Mantiene il formato a domande e risposte, con linguaggio accessibile, ma resta ancorato agli insegnamenti della Chiesa e a documenti come “Familiaris consortio”, “Deus caritas est” e la stessa “Amoris laetitia”.

L’elemento che lo rende particolare è il doppio contributo papale. “YOUCAT Love Forever” contiene, infatti, una prefazione scritta per l’occasione da papa Leone XIV e l’epilogo di papa Francesco, già diffuso sui principali giornali internazionali prima della sua morte. Una combinazione inedita per un libro YOUCAT, presentata come base per un catecumenato matrimoniale capace di accompagnare i giovani verso un amore duraturo.

Il volume è stato presentato il 6 ottobre a Roma, presso il Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo, in un incontro organizzato dalla YOUCAT Foundation. Nel corso del pomeriggio, dopo la messa presieduta da monsignor John Joseph Kennedy, segretario del Dicastero per la Dottrina della Fede, si sono ascoltate le testimonianze di Regina Lynch, Veronica Katz, Bernhard Meuser e padre Joseph Fessio. A seguire la presentazione audiovisiva della prefazione di Leone XIV.

Giovani in piazza San Pietro per la presentazione del catechismo YOUCAT, Love forever

Il giorno successivo, 7 ottobre, una delegazione della Fondazione, con monsignor Franz-Peter Tebartz-Van Elst, delegato per la catechesi del Dicastero per l’Evangelizzazione, ha consegnato personalmente al Papa la prefazione firmata del volume durante l’udienza generale. Il libro è pubblicato in tedesco e, da ottobre 2026, anche in inglese, spagnolo, italiano, portoghese, polacco, slovacco, sloveno, olandese e indonesiano. L’edizione italiana, come detto, è curata da Edizioni San Paolo.

Destinatari sono giovani adulti, coppie fidanzate in preparazione al matrimonio, coppie appena sposate, operatori pastorali e accompagnatori. Il testo alterna riflessione spirituale e indicazioni pratiche, con testimonianze di coppie sposate di diversi Paesi. Come sottolineano i curatori, l’obiettivo è offrire ai giovani uno strumento chiaro per comprendere e vivere il sacramento del matrimonio, in un tempo in cui il linguaggio dell’amore rischia spesso di confondersi con quello dell’emozione passeggera.