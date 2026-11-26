È uno dei volti più amati della fiction italiana. Ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la capacità di passare dalla commedia al dramma. Ma dietro il sorriso e l'ironia c'è un attore curioso, che ama mettersi alla prova e non ha paura di raccontare anche le proprie fragilità.

Pierpaolo Spollon è Cosmo Speranza in Chiascuro, serie Netflix (Erika Kuenka/Netflix)

Con i capelli ossigenati, un'aria un po' sfrontata e quell'ironia che è diventata quasi un marchio di fabbrica, Pierpaolo Spollon si è preso un posto di primo piano nel panorama televisivo italiano. Ma con Cosmo Speranza, il protagonista di ChiaroScuro, la serie crime di Netflix ambientata nel mondo dell'arte, ha deciso di cambiare registro. Niente camice da medico, niente personaggi rassicuranti e solari: qui interpreta un consulente d'arte, esperto nel riconoscere i falsi, che si ritrova coinvolto in indagini e vicende criminali. Un personaggio eccentrico, spigoloso, con un passato difficile, che gli ha permesso di esplorare una dimensione interpretativa diversa da quella a cui il pubblico è abituato.

Padovano, classe 1989, Spollon non aveva programmato fin da bambino di fare l'attore. La svolta arriva quasi per caso, quando il regista Carlo Mazzacurati si presenta nel suo liceo per un provino.

Un giovanissimo Pierpaolo Spollon posa per una foto durante il photocall di presentazione della fiction tv di Sky "Nel nome del Male", 2009 (ANSA)

Non viene scelto, ma quella registrazione finisce anni dopo nelle mani di Alex Infascelli, che lo vuole nella miniserie Nel nome del male, nel 2009. L'anno successivo arriva il debutto sul grande schermo con Terraferma di Emanuele Crialese. Capisce che quella potrebbe diventare la sua strada e si trasferisce a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia. La popolarità arriva soprattutto attraverso la televisione. Nel 2016 entra nel cast de L'allieva, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, dove interpreta Marco Allevi, giovane medico legale e collega della protagonista Alice (Alessandra Mastronardi). Il suo personaggio è coinvolto in un triangolo sentimentale con Alice e Claudio Conforti (Lino Guanciale), conquistando una nutrita schiera di fan. Nel 2020 arriva il ruolo che lo consacra presso il grande pubblico: Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani.

È il medico specializzando con una gamba amputata, un personaggio esuberante, generoso, capace di alternare leggerezza e momenti di grande intensità emotiva. Accanto a Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti, e a Matilde Gioli, diventa uno dei protagonisti più riconoscibili della serie Rai.

Pierpaolo Spollon alla presentazione di "Doc - Nelle tue mani 4" (ANSA)

La sua versatilità gli permette intanto di attraversare generi e atmosfere differenti. In Che Dio ci aiuti è Emiliano Stiffi, uno psichiatra che entra nell'universo del convento e delle ragazze accolte da suor Angela. In Blanca, invece, veste i panni di Sebastiano Russo, detto Nanni, un personaggio ambiguo e inquietante, ben lontano dalla sua abituale immagine scanzonata. In Odio il Natale, la serie Netflix con Pilar Fogliati, interpreta Filippo, mentre in La porta rossa aveva sperimentato le atmosfere del mistery. Una carriera televisiva che si arricchisce anche di partecipazioni a produzioni internazionali, come Leonardo, dove interpreta Michelangelo Buonarroti.

Non soltanto fiction, però. Spollon ha sempre coltivato il desiderio di esprimersi anche attraverso altri linguaggi. Nel 2023 porta in teatro Quello che provo dir non so, uno spettacolo scritto insieme a Matteo Monforte, nel quale mette in scena le proprie emozioni, le ansie, le paure e le contraddizioni, utilizzando l'ironia come strumento per parlare anche di argomenti delicati. Un modo per farsi conoscere oltre i personaggi interpretati sullo schermo. Nel 2024 pubblica anche il suo primo romanzo, Tutto non benissimo.

Arisa, Bigmama, Pierpaolo Spollon al concerto del primo maggio a San Giovanni, Roma, 1 maggio 2026. (ANSA)

E non rinuncia alle incursioni nell'intrattenimento televisivo: partecipa a Ballando con le stelle come ballerino per una notte e, il 1° maggio 2026, affronta una nuova sfida salendo sul palco del Concertone di piazza San Giovanni a Roma, che conduce insieme ad Arisa e BigMama. Una scelta che racconta anche la sua passione per la musica, coltivata fin da ragazzo. Come ha raccontato al Corriere della Sera alla vigilia dell'evento, da spettatore che guardava il Concertone dalla piazza si è ritrovato, quasi incredulo, dall'altra parte, davanti a una folla immensa.

Spollon e Centorame nel film Come fratelli

Al cinema, nel 2025, è protagonista di Come fratelli, diretto da Antonio Padovan, accanto a Francesco Centorame. Interpreta Alessandro, un uomo che rimane vedovo con un figlio appena nato. Anche Giorgio, il personaggio di Centorame, vive la stessa tragedia. I due decidono così di andare a vivere insieme, sostenendosi reciprocamente nella crescita dei bambini. Una storia che affronta il tema della genitorialità e delle famiglie non convenzionali, argomento che per Spollon ha una particolare risonanza personale.

Perché, dietro l'attore sempre pronto alla battuta, c'è un padre molto coinvolto nella vita dei suoi due figli. La sua riservatezza sulla sfera privata è stata a lungo assoluta. Soltanto nell'agosto 2023, in un'intervista a Repubblica, ha raccontato pubblicamente di essere padre, spiegando di aver preferito proteggere i bambini dall'esposizione mediatica: «Avevo paura di darli in pasto, li ho protetti». Non ha mai voluto trasformare la famiglia in un contenuto da condividere sui social, lasciando ai figli la libertà di decidere, quando saranno grandi, quanto esporsi.

Spollon in una scena del film Come fratelli

Nelle interviste successive ha parlato con maggiore apertura della paternità, descrivendola come un'esperienza che cambia profondamente il modo di guardare a se stessi e al mondo. Ha raccontato anche le difficoltà di conciliare il lavoro, spesso lontano da casa, con il desiderio di essere presente. In un'intervista a Vanity Fair ha spiegato quanto sia importante per lui trascorrere tempo con i bambini e accompagnarli nella crescita senza pretendere di costruirli a propria immagine. Ai figli, ha detto, vorrebbe insegnare anche a saper soffrire, a riconoscere le emozioni e ad attraversare i momenti difficili senza vergognarsene.