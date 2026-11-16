Fateh Kassam è così. Prendere o lasciare. Nel 1992, nei giorni febbrili delle trattative per arrivare alla liberazione di suo figlio Farouk che lui seguiva in prima persona, se ne uscì con frasi rivolte ai rapitori come: «Io non pago per ciò che è mio». Trentaquattro anni dopo, in questa intervista esclusiva a Famiglia Cristiana, dice di non essersi mai pentito di quelle parole. Anzi: «Oggi sono diventato ancora più duro verso i criminali».

L’occasione per parlare con lui è la serie diretta da Carlo Carlei “177 giorni. Il rapimento di Farouk Kassam” che, dopo la presentazione alla Festa del cinema di Roma, andrà in onda su Rai 1 in tre serate a partire dal 16 novembre. Per quasi sei mesi l’Italia rimase con il fiato sospeso per le sorti di quel bambino di neanche 7 anni dagli occhi birbanti, strappato una sera dalle braccia dei genitori Fateh e Marion, noti albergatori della Costa Smeralda, nella loro villa di Porto Cervo, davanti agli occhi della sorellina Nour. Una tensione che si trasformò in orrore quando i rapitori fecero ritrovare un lembo dell’orecchio del bambino che venne poi liberato, ufficialmente senza il pagamento di alcun riscatto, nella notte tra il 10 e l’11 luglio 1992 vicino a Orgosolo.

Abbiamo parlato anche con Marco Bocci, che intepreta Fateh sullo schermo: «È vero, Fateh ha un carattere molto forte. Ma giudicare con il senno di poi è facile. Lui all’epoca era un imprenditore straniero a cui i rapitori del figlio avevano chiesto un riscatto che non poteva in alcun modo pagare, anche perché da poco era entrata in vigore la legge sul blocco dei beni dei familiari dei rapiti. Dal suo punto di vista, non aveva alternative. Per noi che abbiamo realizzato questa serie è stata una sfida: trovare un compromesso tra un protagonista che può sembrare antipatico e un padre che vive un dramma e comunque a modo suo fa di tutto per riportare a casa suo figlio».

Il piccolo Filippo Papa nei panni di Farouk Kassam, foto di Veronica Regano (veronica regano)

A Roma, alla conferenza stampa di presentazione della serie, ha fatto una fugace apparizione lo stesso Farouk che ha dichiarato: «Questa serie è stata un modo per tornare a confrontarmi con il trauma che ho vissuto da bambino. Lo considero un aiuto nel mio percorso di crescita, un’occasione per imparare ancora una volta a fare i conti con le mie paure». Fateh conferma: «Per me e sua madre questa è una storia non dico chiusa, perché le ferite rimangono, ma preferiamo guardare avanti. Nostro figlio invece ci teneva tantissimo a realizzare questa serie. Io sono stato nella grotta dove è stato tenuto prigioniero, ho visto i disegni che con un sassolino aveva inciso sulla roccia e dopo la liberazione ogni tanto provavo a chiedergli com’era stato vivere lì dentro. Lui non raccontava niente e io lo capivo: come si fa a raccontare la paura?».

Ora, invece, a 42 anni, Farouk si è sentito talmente coinvolto nella serie da parteciparvi in prima persona: in una scena c’è infatti anche lui tra i giornalisti che ogni giorno soggiornavano fuori dalla villa dei Kassam. Un ruolo significativo perché il suo sequestro è stato anche un grande evento mediatico: «La foto di Farouk è un uno dei ricordi più forti della mia infanzia», dice Bocci. «Ogni giorno tornavo da scuola e accendevo la Tv per conoscere le ultime notizie».

Anche papa Giovanni Paolo II lanciò un appello per la liberazione del bambino, mentre il giornalista Sergio Zavoli chiese alle famiglie italiane di esporre delle lenzuola bianche sui balconi. Un’iniziativa che ebbe una partecipazione molto elevata soprattutto in Sardegna, contribuendo a rompere il muro di omertà che circondava i rapimenti. Ma ancora più forte fu ciò che fece Marion, senza dire nulla a Fateh, quando durante la Messa di Pasqua nella chiesa di Orgosolo salì sull’altare e disse queste parole: «A tutte le mamme lancio il mio grido, so che voi potete capirmi». «All’epoca non avevo dato tanta importanza a queste iniziative», ricorda suo marito. «Oggi invece voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino, soprattutto in Sardegna. Me ne accorgo anche adesso che sono passati tanti anni: quando torno e vado al bar a prendere un caffè, spesso trovo qualcuno che mi riconosce e mi saluta con affetto».

Il vero Farouk oggi nei panni di un reporter in una scena della serie "177 giorni" che racconta la sua storia. Foto di Veronica Regano

La serie rispetta la realtà a proposito della liberazione di Farouk, non specificando se fu pagato o no un riscatto. Il commento di Fateh in proposito è lapidario: «Hanno fatto bene. Non è importante saperlo». Così come descrive molto bene tutta l’ambiguità del ruolo da mediatore giocato da Graziano Mesina, che all’epoca Fateh definì «un impostore». Definizione che conferma, rivelando però un particolare importante: «Mesina era solo un bandito interessato a guadagnare dei soldi da noi. Per fortuna non glieli abbiamo dati, grazie alla polizia che l’ha saputo e ha arrestato la persona che lui aveva mandato per ritirarli». Il capo dei rapitori, Matteo Boe, fu arrestato pochi mesi dopo la liberazione di Farouk. Dopo aver scontato 25 anni di prigione, ora fa la guida turistica in Sardegna e di recente ha anche partecipato al film La resa dei conti nei panni di sé stesso. «Non ce l’ho con lui», dice Fateh, «e vi spiego perché con una storia. Un uomo ha un cane molto pericoloso, ma non fa attenzione e allora il cane morde una persona. Tutti dicono: “Uccidiamo il cane”. Ma la colpa di quello che è successo è del proprietario». Tradotto? «Prima di rapire Farouk, Boe era detenuto all’Asinara per un altro sequestro. Ma riuscì a fuggire. Se non scappava, non poteva “mordere” Farouk».

I Kassam sono rimasti molto legati alla Sardegna. «Ci trascorro quattro mesi l’anno», aggiunge Fateh. «E Farouk continua a gestire il nostro albergo in Costa Smeralda». 177 giorni.

Il rapimento di Farouk Kassam contiene secondo Bocci un insegnamento molto importante. «Ho scoperto che molte famiglie che hanno subìto il dramma di un sequestro di un figlio non sono riuscite a resistere e i genitori dopo si sono separati. Parlando con Fateh, mi ha confidato che anche lui e Marion hanno corso questo rischio, ma sono riusciti a resistere perché, anche se in modi molto diversi, si sono aiutati a vicenda». Fateh, invece, non sa nemmeno se vedrà la serie: «Non ho la televisione. E poi è una storia che conosco fin troppo bene».