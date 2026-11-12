Il colpo di fulmine, alla Mostra del Cinema di Venezia, è arrivato dall’Oriente. Il titolo è Look Back di Hirokazu Kore-eda, tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, già diventato un bellissimo anime nel 2024 e ora nei cinema dal 12 novembre.

Racconta la storia di due ragazzine accomunate dalla passione per i disegni e per le storie. Una è brillante e sicura di sé, l'altra è timida e introversa. Tra loro nasce un legame fatto di ammirazione, rivalità e affetto, destinato a crescere insieme ai loro sogni. L’età della formazione è uno dei luoghi prediletti per la poetica di Kore-eda. Le due protagoniste, Fujino e Kyomoto, cercano il loro posto nel mondo, sperimentano successi e delusioni, e scoprono che crescere significa anche confrontarsi con ciò che non può essere cambiato.

Il regista giapponese Kore-eda

La matita, il foglio, la carta e l'immaginazione diventano una risposta alla solitudine e alla perdita: un modo per custodire i ricordi e continuare ad andare avanti. Look Back è ricco di poesia, si muove tra realtà e finzione, invita a non arrendersi mai. Mescola il dramma a toni più leggeri, sottolinea il potere salvifico dell’amicizia, e si proietta in un universo in cui i colori si specchiano nell’animo delle due giovani. Uno dei migliori film di Kore-eda, che sfiora le vette di Father and Son.