Stasera, con un tempismo che solo i casi del destino possono generare, su La7 Cinema, in prima serata, va in onda il celebre film diretto da Alan Parker, Mississippi Burning – Le radici dell’odio, con Gene Hackman e Willem Dafoe. Palinsesti fissati da giorni, ed è quindi solo una fortuita coincidenza che proprio ieri sia stato eletto senatore in Mississippi il primo senatore nero nella storia dello Stato, Scott Colom.

Il Mississippi è uno Stato del Sud degli Stati Uniti che si è sempre distinto per una politica conservatrice e per uno strisciante razzismo, che negli anni Sessanta si traduceva ancora in una vera e propria segregazione, con numerosissimi episodi di violenza contro chi rivendicava pari diritti. Ed è lì che ci porta il film, nell’estate del 1964.

La trama del film

Due agenti dell’FBI, l’esperto Rupert Anderson (Gene Hackman) e il giovane Alan Ward (Willem Dafoe), vengono inviati nella cittadina di Jessup per indagare sulla scomparsa di tre attivisti per i diritti civili.

Il loro compito si rivela subito difficile: la comunità bianca fa quadrato, la polizia locale ostacola le indagini e la popolazione afroamericana, terrorizzata, non osa parlare. Dietro il muro di omertà si nasconde una rete di complicità che coinvolge esponenti delle istituzioni e membri del Ku Klux Klan. Mentre le ricerche si fanno sempre più serrate, emerge un sistema di violenza e intimidazione che non riguarda soltanto i responsabili di un delitto, ma un’intera comunità educata all’odio razziale.

La storia vera

Alan Parker, nel 1988, sceglie di riportare sullo schermo una delle pagine più buie della storia americana recente: l’assassinio di tre giovani attivisti durante la Freedom Summer, la campagna che nell'estate del 1964 portò in Mississippi centinaia di volontari per aiutare gli afroamericani a registrarsi nelle liste elettorali e rivendicare il diritto di voto.

I nomi delle vittime erano James Chaney, Michael Schwerner e Andrew Goodman. Chaney era un giovane afroamericano del Mississippi, impegnato nell'organizzazione locale per i diritti civili; Schwerner e Goodman erano due attivisti bianchi arrivati dal Nord. La sera del 21 giugno 1964, dopo aver visitato i resti di una chiesa metodista incendiata dal Ku Klux Klan, i tre furono fermati a Philadelphia, nella contea di Neshoba, dal vicesceriffo Cecil Price, con il pretesto di un'infrazione stradale. Trattenuti in carcere per alcune ore, vennero rilasciati intorno alle dieci di sera. Non arrivarono mai a destinazione. Furono intercettati da un gruppo di uomini del Ku Klux Klan, picchiati e assassinati. I loro corpi vennero nascosti sotto una diga di terra e ritrovati soltanto il 4 agosto, dopo settimane di ricerche da parte dell'FBI e della Guardia nazionale.

Un cartello ricorda l'uccisione dei tre attivisti neri nel 1964 (EPA)

Non fu un episodio isolato, ma il risultato di un clima di terrore. In Mississippi la segregazione razziale, sostenuta dalle leggi Jim Crow, permeava ogni aspetto della vita quotidiana: scuole, locali pubblici, trasporti, luoghi di lavoro. Agli afroamericani venivano negati diritti fondamentali, a cominciare dal voto, attraverso ostacoli burocratici, intimidazioni e violenze. Chi cercava di cambiare le cose rischiava di perdere il lavoro, la casa, la libertà e perfino la vita. Le chiese che ospitavano riunioni e scuole di formazione venivano date alle fiamme, le famiglie minacciate, gli attivisti aggrediti. Il Ku Klux Klan agiva spesso con la certezza di poter contare sulla protezione, o almeno sull'indifferenza, delle autorità locali.

In questa vicenda il coinvolgimento delle istituzioni non fu un'invenzione cinematografica. Cecil Price, il vicesceriffo che aveva fermato i tre giovani e li aveva rilasciati nelle mani dei loro assassini, fu tra gli uomini condannati nel 1967 per cospirazione contro i diritti civili. Anche lo sceriffo Lawrence Rainey, suo superiore, venne incriminato, ma non fu condannato. Il principale organizzatore della spedizione del Klan, Edgar Ray Killen, riuscì invece a evitare la condanna nel processo federale: soltanto nel 2005, quarantun anni dopo i fatti, fu riconosciuto colpevole di omicidio colposo.

Edgar Ray Killen, che era il leader dnel Ku Klux Klan, alla sbarra nel 2004 per l'omicidio dei tre attivisti nel 1964 (EPA)

Le differenze tra storia e film

Parker ricostruisce questa storia con la forza di un racconto cupo e incalzante, ma si concede numerose libertà. I due agenti interpretati da Hackman e Dafoe sono personaggi di fantasia, così come lo sono gran parte dei protagonisti della vicenda investigativa. Il film attribuisce all'FBI un ruolo quasi eroico e risolutivo, mentre la ricostruzione storica restituisce un quadro più complesso: l'agenzia di J. Edgar Hoover non era stata affatto in prima linea nella difesa dei diritti degli afroamericani e l'indagine sui delitti si avvalse soprattutto di informatori interni al Klan, ricompensati in cambio della loro collaborazione. Anche la figura della donna che nel film decide di aiutare gli investigatori è un'invenzione narrativa.

Le polemiche

È proprio su questo punto che il film suscitò forti polemiche negli Stati Uniti. Molti critici e attivisti, tra cui Coretta Scott King (moglie di Martin Luther King, premio Nobel per la pace, ucciso in un attentato nel 1968) e la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People — Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore), contestarono a Parker di aver trasformato una storia di coraggio e mobilitazione degli afroamericani in un racconto di riscatto dei bianchi, affidando a due agenti federali il ruolo di protagonisti e relegando le vittime nere a una posizione quasi passiva. Una critica fondata: nella realtà furono soprattutto gli attivisti locali, neri e bianchi, a rischiare la vita per mettere in discussione il sistema segregazionista.

Eppure, al di là delle semplificazioni, Mississippi Burning conserva una forza impressionante. Parker non risparmia allo spettatore la brutalità delle aggressioni, l'arroganza dei razzisti, il silenzio complice dei cittadini e la paura di chi non può permettersi di parlare. La violenza non appare come l'opera di qualche fanatico isolato, ma come il prodotto di una società che l'ha tollerata e alimentata, un male che esiste perché il fanatismo di pochi fa leva sul silenzio di un’intera comunità. Come spesso la storia ci ha insegnato, ieri e purtroppo ancora oggi.