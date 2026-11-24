Quando le scrittrici e gli scrittori incontrano giovani lettrici e lettori, una delle domande ricorrenti è: «A chi ti sei ispirato quando hai iniziato a scrivere?». Se non una vera e propria ispirazione, sicuramente gli scrittori e le scrittrici italiane per ragazzi hanno tra i loro riferimenti culturale Le avventure di Pinocchio di Collodi. Un romanzo, perché di questo si tratta, non di una fiaba, che ha rivoluzionato il modo di intendere sia l’infanzia sia le storie a essa rivolte. In un certo senso, possiamo dirci un po’ tutti “figli di Collodi”. E non è un caso che il primo libro collettivo nato in seno a Icwa, Associazione italiana delle scrittrici e degli scrittori italiani per ragazzi (nata nel 2012 e che oggi riunisce 260 soci), siano state proprio le Pinocchiate d’autore, una raccolta di racconti brevi in cui socie e soci di Icwa rievocavano una monelleria, per usare un termine ottocentesco, della loro infanzia.

La cover di Silvia Crocicchi del "Quaderno Icwa" dedicato a Carlo Collodi

E nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini non poteva mancare un omaggio a Collodi nella forma dei Quaderni di Icwa, raccolte di saggi monografici dedicati ad autori o fenomeni culturali significativi in occasione di un anniversario. Un vero e proprio volume che si può scaricare gratuitamente dalla pagina web QuadernoCollodi dove trovate diciassette saggi di altrettanti autori, che analizzano i vari aspetti della vita e delle opere di Carlo Collodi e della sua produzione, che non si limita solo a Pinocchio, pure essendo la sua opera più nota, anzi la più tradotta al mondo di tutta la letteratura italiana. In particolare qui di seguito riportiamo una parte del saggio scritto da Viviana Hutter e che analizza la carriera di giornalista di Carlo Lorenzini.

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Carlo Collodi giornalista: tra satira, cronaca e invenzione linguistica

di Viviana Hutter

Carlo Collodi è entrato nell’immaginario collettivo principalmente come l’autore di Pinocchio, tanto che il burattino ha finito per sovrapporsi quasi completamente alla figura del suo creatore. Tuttavia, ridurre Collodi a un solo libro significa trascurare la complessità del suo lavoro e la sua influenza sulla letteratura italiana. Prima e accanto al capolavoro per l’infanzia, Collodi è stato un attento osservatore del suo tempo: giornalista, polemista, autore satirico, capace di intervenire con lucidità e ironia nel dibattito politico e civile dell’Italia ottocentesca. La sua produzione giornalistica, i bozzetti satirici e le fisiologie costituiscono laboratori di sperimentazione linguistica in cui l’osservazione sociale e l’inventiva narrativa si intrecciano, anticipando tecniche che diventeranno fondamentali nella moderna scrittura narrativa. Collodi non si limita a raccontare, ma mostra: i suoi testi sono un esercizio di ritmo, ironia e teatralità applicata al linguaggio e alla cronaca.

Quando Carlo Lorenzini sceglie lo pseudonimo Carlo Collodi, in omaggio al paese toscano in cui aveva trascorso parte dell’infanzia, il suo percorso non è ancora quello di un narratore per bambini. Si tratta di un intellettuale impegnato nel dibattito pubblico italiano, animato da un fervore patriottico e da una curiosità costante verso i mutamenti politici e sociali. Ma per comprendere Collodi come giornalista osservatore del suo tempo è essenziale inserirlo nel contesto storico e culturale in cui visse: l’Italia dell’Ottocento era ancora frammentata in numerosi stati e territori, molti dei quali soggetti a dominazioni straniere o governati da monarchie locali. In questo scenario, la stampa stava emergendo come strumento fondamentale di formazione dell’opinione pubblica, veicolo di dibattito politico e strumento di satira sociale. Collodi muove i primi passi professionali proprio in questo ambiente vivace e instabile. Dopo aver lasciato il seminario, dove aveva acquisito solide competenze retoriche e filosofiche accanto agli studi religiosi, Lorenzini inizia a pubblicare articoli con uno stile critico, ironico e attento ai costumi e alla vita politica del suo tempo.

La carriera giornalistica di Collodi inizia da giovanissimo, già nel 1847, con collaborazioni a riviste come L’Italia Musicale. Qui sviluppa uno stile capace di unire chiarezza, ironia e senso critico, elementi che diventeranno la cifra distintiva del suo lavoro successivo. Presto, fonda e dirige testate che riflettono il fermento del Risorgimento e diventano strumenti di formazione civica, luoghi di osservazione attenta del comportamento umano e delle dinamiche sociali.

La partecipazione diretta di Collodi alle vicende risorgimentali non è un dettaglio secondario: nel 1848 si arruola volontario tra i patrioti toscani durante la Prima guerra d’indipendenza, esperienza che lascia un’impronta profonda sul suo sguardo civile e sulla concezione del giornalismo come strumento di partecipazione e di vigilanza critica. In questo contesto, la satira assume un ruolo preciso: non è mero divertimento, ma mezzo per denunciare ipocrisie, contraddizioni e ingiustizie, stimolando i lettori a riflettere sulle tensioni tra ideali proclamati e realtà quotidiana.

Una copia del 1848 del giornale fiorentino "Il lampione"

In questo clima di fermento, Collodi fonda Il Lampione, quotidiano satirico fiorentino del 1848, nato all’inizio della Prima guerra d’indipendenza: una testata politico-satirica che propone uno sguardo nuovo, ironico e controcorrente rispetto alla stampa dell’epoca. Il giornale combina cronaca, commento politico e umorismo, distinguendosi per un linguaggio accessibile e incisivo. Chiuso dalla censura nel 1849, viene ripreso da Collodi qualche anno dopo, a dimostrazione di come la sua attività giornalistica non fosse soltanto osservativa, ma direttamente coinvolta nei grandi eventi del Risorgimento. Attraverso Il Lampione, Collodi affina un uso strategico dell’ironia: non uno strumento di semplice derisione, ma un mezzo per mettere a nudo contraddizioni, atteggiamenti e convenzioni sociali, invitando il lettore a interpretare e comprendere la realtà senza che l’autore gliela imponga.

Negli anni successivi, Collodi collabora con testate come La Lente e fonda La Scaramuccia, inizialmente dedicata al teatro e successivamente ampliata a un pubblico più vasto. Il giornale alterna recensioni teatrali, osservazioni sulla vita quotidiana e racconti brevi, tutti con una vena satirica e una forte attenzione ai dettagli di costume. Al tempo stesso, Collodi collabora con altre riviste di ampio respiro, creando un panorama giornalistico articolato in cui politica, cultura, costume e letteratura dialogano con i lettori in modo immediato e partecipativo. Questa lunga stagione di giornalismo attivo si estende anche quando Collodi, ormai adulto e meno impegnato direttamente nelle vicende politiche, assume incarichi istituzionali legati alla censura teatrale e a mansioni amministrative presso la prefettura di Firenze. Pur cambiando ruolo, continua a scrivere articoli, commedie e bozzetti satirici, conservando intatto il suo sguardo critico sulle istituzioni e sulla società.

Se oggi dovessimo definire Collodi nel linguaggio moderno, potremmo dire che l’autore di Pinocchio è una sorta di giornalista politico e opinionista ante-litteram. Infatti osserva la realtà di metà Ottocento con occhio critico, smonta retoriche e ipocrisie, e mette in scena la politica attraverso gesti, parole e situazioni concrete, coinvolgendo il lettore in prima persona e lasciandolo libero di trarre le proprie conclusioni.

L’esperienza giornalistica permette a Collodi di affinare un uso della lingua vivace e concreto, dove satire, commenti teatrali e cronache diventano strumenti di osservazione sociale e di coinvolgimento dei lettori. La sua capacità di trasformare i comportamenti quotidiani, i tic, le smorfie e le abitudini in oggetti di scrittura ironica anticipa metodi narrativi che saranno poi codificati dai grandi autori moderni: mostrare i gesti e le azioni, piuttosto che spiegare o giudicare, è il principio di quello che oggi chiamiamo show, don’t tell….

…. Tra il 1848 e il 1850, negli anni più turbolenti del Risorgimento, Collodi pubblica le sue cosiddette “fisiologie”, ritratti satirici dei tipi umani della nuova politica italiana. Tra queste spiccano due figure emblematiche: “Codino” e “il Crociato”. Non si tratta di caricature astratte, ma di studi minuziosi di comportamenti, ossessioni e tic. “Codino” rappresenta il conservatore paralizzato dalla paura del cambiamento, ossessionato dal mantenimento dei privilegi e dall’apparenza di rispettabilità. I suoi gesti quotidiani, dal sonno agitato alla cura maniacale del vestiario, diventano strumenti narrativi: osservando le sue azioni, il lettore comprende la psicologia di un’intera classe sociale che resiste alle trasformazioni del Risorgimento. “Il Crociato”, al contrario, è l’opportunista patriottico, proclamato difensore della patria ma pronto a piegare gli ideali alle circostanze. Collodi lo descrive attraverso i gesti quotidiani che ne rivelano l’ipocrisia: “il Crociato” parla di eroismo e dovere, ma evita i rischi e cerca vantaggi personali. La distanza tra parole e azioni diventa evidente, e l’ironia emerge senza necessità di spiegazioni…

...Accanto a “Codino” e al “Crociato”, le fisiologie comprendono figure minori altrettanto incisive: “l’Uomo pomposo”, “il Deputato sonnambulo” e “il Signor Intrigo”. “L’Uomo pomposo” è il vanitoso che costruisce un’apparenza di grandezza senza sostanza; “il Deputato sonnambulo” rappresenta l’incapace che esercita responsabilità pubbliche senza consapevolezza; “il Signor Intrigo” incarna il politico opportunista sempre pronto a tessere alleanze per interesse personale. Ogni figura diventa un microcosmo della società: i gesti quotidiani, le manie e le contraddizioni servono a Collodi per osservare e criticare la realtà sociale, applicando una forma di pedagogia discreta e partecipativa…

La prima pagina di un'edizione del "Giornale per i bambini" dove apparve a puntate la prima versione di "Le avventure di Pinocchio"

… Quando, a partire dal 1881, Collodi scrive Pinocchio per Il Giornale per i Bambini, porta con sé l’eredità di queste osservazioni: i personaggi prendono forma attraverso azioni concrete e gesti quotidiani, le emozioni emergono dai comportamenti, e la dimensione morale si costruisce senza bisogno di spiegazioni esplicite. Pinocchio corre, mente, si caccia nei guai; Geppetto vende la giacca per comprare l’abbecedario: la lezione centrale è mostrare, non spiegare, invitando il lettore a partecipare, immaginare e completare la scena con la propria interpretazione….

… Collodi non è soltanto l’autore di Pinocchio: è il maestro che ha insegnato alla lingua italiana a respirare, muoversi, recitare, osservare e coinvolgere... È una scrittura che non impone, ma invita; che non spiega, ma mostra. Un atto di fiducia, quasi di gentilezza, come dire: «Vieni, guarda con me. Non ti racconto tutto. Il resto lo troverai da solo».