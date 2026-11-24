Il libro Pinocchio ha più di cent’anni, eppure la sua capacità di leggere in profondità le sfide associate alla crescita e alla genitorialità è davvero senza tempo. Collodi ci presenta un soggetto in crescita che deve affrontare una trasformazione cruciale: nasce burattino e deve diventare bambino in carne e ossa. Nel processo trasformativo di Pinocchio, sono racchiusi tutti i passaggi evolutivi dei nostri figli. Mentre lo vediamo muoversi in modo ingenuo e maldestro nel suo territorio di vita, incarna le caratteristiche tipiche del tempo della preadolescenza. È un tempo “ponte” in cui la crescita ti mette di fronte a ciò che non sei: non sei più bambino e non sei ancora adolescente. Non sai come muoverti nel mondo e nella vita. Eppure, a questa età sei abitato da un desiderio smisurato di vita.

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Pinocchio è immaturo e coraggioso al tempo stesso. Non sa come ci si muove nella vita, ma non rinuncia a provarci, a costo di fare enormi errori e tentativi maldestri di sperimentarsi in esperienze per le quali ancora non possiede quella maturità cognitiva che gli consentirebbe di affrontarle in modo efficace e funzionale. Quando Collodi ha scritto Pinocchio non sapeva che le neuroscienze ci avrebbero fornito la chiave di accesso al funzionamento mentale del preadolescente e quindi anche una spiegazione scientifica al modo di orientarsi nella vita del suo burattino-bambino.

Oggi sappiamo che il tempo della preadolescenza è connotato da tre elementi: un corpo che cambia, un cervello emotivo che è costantemente alla ricerca di gratificazione istantanea e che non tollera facilmente fatica e frustrazione, un cervello cognitivo ancora profondamente immaturo che non è in grado di direzionare e motivare il soggetto verso ciò che lo rende capace di abitare la vita e di saperne affrontare il principio di realtà. La storia di Pinocchio, perciò, diventa la storia di un preadolescente che è alla ricerca di un corpo nuovo e di una mente che lo renda abile alla vita, con tutto quello che essa comporta: il bello e il brutto.

Geppetto diventa così il testimone di una genitorialità che si sforza di fornire a un minore guida e direzione, mentre Pinocchio è affamato di esperienze che gli procurino piacere e divertimento.

Mentre sta andando a scuola, devia velocemente il percorso e, su invito di Lucignolo, si muove verso il Paese dei Balocchi. Quando incontra il Gatto e la Volpe rimane subito attratto dalla loro offerta di una ricchezza facile e immediata, senza rendersi conto che davanti a sé ha qualcuno che lo sta usando e manipolando a proprio vantaggio.

Pinocchio incarna la fragilità dei nostri figli preadolescenti che, nel tempo in cui sentono di volersi sottrarre al copione dell’obbedienza verso gli adulti (che spesso sfidano e provocano, cosa che non facevano quando erano bambini), non sanno gestire il loro bisogno di autonomia, che spesso direzionano, loro malgrado, verso esperienze e ambienti che non sono nutrienti e formativi. La storia di Collodi racconta la fatica contemporanea di un mondo adulto che sta crescendo figli e studenti che – come Pinocchio – vengono invitati ad aderire alla proposta educativa di scuola e famiglia, ma se ne distanziano perché attirati dall’offerta di eccitazione e divertimento esibita dal Paese dei Balocchi.

Ai tempi di Collodi, il Paese dei Balocchi stava in un territorio “altro”, che non dava accesso al mondo adulto. Nella contemporaneità, il Paese dei Balocchi sta nascosto negli schermi e nei dispositivi digitali che i nostri figli hanno in mano sempre più precocemente.

E al pari del Gatto e della Volpe, oggi i nostri figli vengono raggiunti dal mondo del mercato che li guarda con fare predatorio, disinteressandosi ai loro bisogni educativi e ingaggiandoli in esperienze finalizzate a ingigantire il profitto economico di multinazionali che offrono divertimento e nutrimento dopaminergico, incuranti del danno che procura a chi è in età evolutiva.