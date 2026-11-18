Per il terzo anno Milano sta rendendo omaggio all’arte di Lucio Battisti con la rassegna Quel gran genio. Il finale, giovedì 19, sarà affidato a uno spettacolo dedicato al capolavoro meno conosciuto ma più affascinante del cantautore: l’album Anima Latina, che sarà suonato all’EcoTeatro da 11 musicisti da CPM Music che poi rileggeranno anche classici del periodo con Mogol, ma anche le raffinate sonorità dei celebri “dischi bianchi” realizzati con Pasquale Panella. Ad Anima Latina e ad altri grandi album di Battisti ha partecipato Gianni Dall’Aglio, uno dei più bravi batteristi italiani.

Com’è diventato batterista di Battisti?

«Quando ancora Lucio era solo un autore, Mogol combinò un incontro con Celentano per farglielo conoscere. Io facevo parte dei Ribelli, il gruppo che suonava per Adriano. Ci colpì una canzone di Lucio, Per una lira. La incidemmo ed ebbe un buon successo. Quando poi tempo dopo Lucio decise di fare una sua versione, chiamò me e il bassista dei Ribelli, Angel Salvador. Io gli ho suggerito di cambiare velocità a metà canzone e a lui questa cosa è piaciuta molto e da allora mi ha richiamato, anche perché avevamo gusti musicali affini: entrambi andavamo pazzi per la musica soul».

Lucio Battisti (1943-1998) (ANSA)

Qual è il pezzo successivo che ha inciso con lui?

«Non è Francesca. Quando ce l’ha fatta ascoltare con la chitarra in studio di registrazione, io gli ho fatto notare che secondo me andava bene così, non c’era bisogno della batteria. Allora ci ha detto : “Mettetevi lì e vediamo cosa succede”. L’ha registrata tutta in diretta e alla fine si è messo a improvvisare su un riff di chitarra molto bello. Istintivamente a quel punto, pensando che comunque la canzone fosse finita, mi sono messo a suonare anch’io, così, solo per divertimento. Facevo dei break, degli accenti strani e lui mi sorrideva. Ma pensavo che la cosa restava, appunto, solo un nostro divertimento. E invece, quando la canzone fu pubblicata, mi accorsi che aveva lasciato tutto».

Qual è il brano di cui va più fiero?

«Il mio canto libero. Anche in questo caso, dopo averla sentita gli dissi: “Lucio, io qui non suono: è troppo bello sentirti da solo con la chitarra”. Poi, però, durante la registrazione ha capito che qualcosa la batteria poteva fare tra le pause della voce. Alla fine è venuto nel mio gabbiotto e con la vocetta che aveva mi fa: “Hai suonato come volevo io: rilassato ma nervoso”». Lì per lì non ho capito quello che voleva dire. Poi quando l’ho ascoltata ho compreso che i miei interventi non disturbavano la voce, ma al tempo stesso erano belli grintosi. A lui in un musicista non interessava l’aspetto tecnico fine a se stesso, ma l’empatia che possedeva nei confronti degli altri musicisti e la capacità di saperli aiutare se necessario. Dovevi capire l’atmosfera del brano e saperlo assecondare subito. Veniva da me e mi diceva: “In questo punto con la cassa dovresti suonare così, qui con il rullante così e invece con il piatto fai quest’altro”. Dovevi avere una memoria ferrea per imparare ciò che lui ti chiedeva in tempi strettissimi, altrimenti non ti richiamava più. Aveva tantissime idee, ma al tempo stesso era sempre pronto ad accogliere le tue. Su Abbracciala, abbracciala, abbriacciati, per esempio, il pezzo che apriva l’album Anima latina, ci abbiamo lavorato parecchio finché qualcuno ha chiesto di fare una pausa al bar. Io sono rimasto in studio e per rilassarmi mi sono messo a improvvisare un po’ con la batteria su un ritmo che mi è venuto lì per lì. Quando Lucio è tornato, mi ha sentito e mi ha chiesto: “Cos’è sta roba?”. In breve, tutta la canzone è stata poi registrata a partire da quella mia idea ritmica».

Ma è vero che, oltre a essere un grande chitarrista, era anche un buon batterista?

«Non aveva molta tecnica, ma aveva un bel groove. Ho un ricordo dolcissimo di quando lui mi chiedeva di suonare la mia batteria. Mi guardava come un bambino che aspetta un giudizio positivo da un adulto. E quando gli dicevo che era stato bravo lui era tutto fiero».

Lucio Battisti con Mina durante il loro storico duetto in Tv del 1972 (ANSA)

Lei ha fatto parte anche dei musicisti che accompagnarono Battisti e Mina nel loro storico duetto del 1972. Che ricordi ha?

«Un giorno mi chiama la segretaria della Ricordi e mi chiede se mi va di suonare con Lucio in Tv a Roma. Mi dice di trovarmi con lui e gli altri musicisti, tutti miei amici, alla stazione centrale di Milano per prendere insieme il treno delle 23. Prima di partire ci sistemiamo nelle cuccette e dopo un po’ da una cabina più avanti spunta Lucio che ci dice in romanesco: “Aho, ce sto pure io. Ora ve faccio sentì le canzoni, anzi pezzettini di canzoni perché faremo un medley”. Allora tira fuori la sua chitarra, io le mie bacchette con cui inizio a percuotere un cuscino e, insomma, così fino a Piacenza abbiamo fatto le prove. Finché lui ci fa: “Mi piace come sono venute. Ora andiamo a dormire”. Allora noi usciamo per tornare alle nostre cuccette, ma lui riapre la sua cabina e ci dice: “Guardate che domani c’è pure Mina”. Come Mina? Siamo rimasti tutti storditi. Io ero felicissimo di rivederla, avevo già suonato per lei. Il giorno dopo abbiamo fatto una prova con lei e subito è venuto tutto perfetto, anche se era la prima volta che cantava insieme a Lucio, tanto che a un certo punto, quando non avevamo ancora finito, lei ci ha detto: “Siete bravi. Ora devo lasciarvi. Devo andare a fare trucco e parrucco”. E così alla fine abbiamo fatto la registrazione che è andata in onda, con il pubblico che ci dava una carica pazzesca e gli orchestrali che alla fine ci hanno fatto i complimenti. Rivedendo il filmato è incredibile che sia tutto filato così liscio con delle prove praticamente inesistenti, perché era molto difficile suonare quelle canzoni e legarle tra loro con continui cambi di ritmo e di tonalità. Ogni volta penso: “Se avessi sbagliato qualcosa, mi sarei giocato la carriera”».

Com’era Battisti fuori dal lavoro?

«Tutti dicono che era ombroso, ma con noi è sempre stato una persona molto divertente. Gli piaceva raccontare le barzellette in romanesco e si divertiva a non farsi riconoscere. A volte quando andavamo a mangiare fuori, qualche ragazza lo riconosceva e gli chiedeva l’autografo. Lui rispondeva: “Mi spiace, non sono Lucio Battisti, anche se mi piacerebbe essere lui”. Poi magari l’autografo lo faceva lo stesso, ma noi ci divertivamo ogni volta a vedere questa manfrina. Lui era così: quando si lavorava era un compagnone, ma dopo spariva e tu non sapevi mai quando lo avresti rivisto. L’ultimo suo disco a cui ho collaborato è stato La batteria, il contrabbasso, eccetera. Eravamo nel 1975. Dopodiché, saluti e abbracci e non l’ho più visto né sentito per tantissimo tempo».

Ma è vero che una volta accompagnò Celentano a casa di Battisti?

«Sì. Loro abitavano entrambi in Brianza. Ricordo che siamo arrivati a casa, Adriano ha suonato il campanello e Lucio gli ha aperto il cancello. Quando si è accorto che c’ero pure io, gli ha detto: “Ma che sei venuto con il mio batterista?”. E Adriano: “No, questo è mio, l’ho visto nascere!” Ed era vero, perché suonavo per lui da quando avevo 13 anni. E insomma si sono seduti sul divano e si sono messi a parlare del più e del meno come due buoni amici, in particolare delle piante che avevano piantato nei rispettivi giardini. Prima di lasciarci, Adriano ha detto riferendosi a me: “Guarpa che dobbiamo fare qualcosa insieme noi e Lucio”. E lui, con quella sua vocina che mi porterò sempre nel cuore ha risposto: “Mi piacerebbe tantissimo”. Quando ci siamo salutati lui mi fa: “Te trovo bene”. E io: “Anche tu Lucio, però mi raccomando non mangiare troppo perché vedo che hai qualche chilo in più…”. Eravamo nel 1987 o forse nel 1988 e da allora non l’ho mai più rivisto».

In occasione di Quel gran genio, abbiamo intervistato anche Francesco Paracchini, ideatore della rassegna, nonché fondatore e direttore del magazine L’isola che non c’era, che festeggia i trent’anni di pubblicazione. Per l’occasione da venerdì 20 a domenica a domenica 22 novembre al Parco Center Milano (via Binda, 30), si ripercorreranno le tappe più significative del giornale.

Qual è il senso più profondo di Quel gran genio del mio amico?

«Diciamo dalla consapevolezza che di Lucio Battisti c’è ancora molto da scoprire, da valorizzare. Detta così sembra una boutade, ma credo invece che tutto il lavoro fatto dopo Mogol, ad esempio, sia meritevole di essere divulgato maggiormente. Sono album straordinari, che non perdono di un millimetro la loro carica “melodica”, ma il lavoro fatto sui testi da Panella e la ricchezza di suoni contemporanei – allora come lo sono oggi – sia un mix vincente. Questo Festival si pone quindi l’obiettivo dichiarato di alzare l’asticella sul valore di Battisti come compositore e cerco di farlo in ogni edizione».

Francesco Paracchini

Perché avete deciso di dedicare una serata a un album come Anima latina?

«Perché Anima latina è un album spartiacque. Arriva nel 1974 come un fulmine a ciel sereno. Dopo anni, non qualche singolo, dopo anni di grandi successi Lucio fa un viaggio in Argentina, in Brasile e questa esperienza non lo lascia indifferente. Attenzione, con questo non voglio dire che l’album è intriso di bossa nova, samba o cose del genere, ma forse quel che hanno segnato di più Battisti e Mogol, in quel viaggio, è stato il contatto con la gente, aver toccato con mano un modo di vita ancora poco contaminato dalle logiche del consumismo. Mogol ha trasferito questo nei testi, Battisti con un lavoro sulle musiche che lasciavano da parte la struttura strofa-ritornello per regalarci un album capolavoro. Finalmente in questa 4ª edizione riusciremo a portarlo interamente in scena il 19 novembre all’EcoTeatro di Milano. Sarà una sensazione bellissima».

Battisti riesce ad arrivare alle giovani generazioni?

«Arrivare ai giovani è difficilissimo per chiunque. Battisti si porta dietro un carico di emozioni che si sono trasmesse da padre in figlio, ma quel che mi piace segnalare è che oggi, chi si avvicina alla musica, coglie molto meglio il lavoro che Lucio ha fatto sui “dischi bianchi”, perché se all’epoca sembravano troppo difficili, troppo avanguardistici, oggi sono suoni contemporanei».

Il periodo post Mogol resta misterioso, le canzoni non ci sono sulle piattaforme: si sa il perché?

«Non entro nel merito di questa questione, sono discorsi tra casa discografica, editori ed aventi diritto. Quel che mi auguro è che il repertorio battistiano sia sempre più conosciuto, oltre questo non riesco ad andare».

Avete avuto dei contatti con la moglie e con il figlio che in passato avevano ostacolato iniziative per ricordarlo?

«Sinceramente no, nessun intralcio. Facciamo delle iniziative, sono coperte da Siae e quindi non ci addentriamo in situazioni che potrebbero creare tensioni con la famiglia».

Secondo lei, da qualche parte ci sono degli inediti?

«Come tutti gli artisti l’ispirazione c’è sempre e quindi mi piace pensare che Lucio avesse nel cassetto degli abbozzi di canzoni, delle idee. Se invece ci riferiamo a inediti pronti da essere messi sul mercato… credo di no. Ma è un mio parere personale. Mi piace pensare che il disco successivo ad Hegel sarebbe stato un disco strumentale, vista la sua grande voglia di stupire».