Per anni ha fatto ballare, cantare e sorridere il pubblico italiano. Oggi Paolo Belli, a 64 anni, cerca nella musica la forza per ricominciare. A oltre quattro mesi dal tragico incidente in bicicletta dello scorso luglio, in cui ha perso la vita il 41enne Alessandro Magnani, l’artista emiliano torna a parlare del dolore, dei mesi trascorsi lontano dalle scene e della difficoltà di riprendere in mano la propria vita. Lo ha fatto ieri, venerdì 27 novembre, durante un incontro con i giornalisti in occasione della presentazione del suo nuovo singolo, Come se non ci fosse un domani, disponibile dal 20 novembre su tutte le piattaforme.

credito foto: Ilona Chvan

«Non so se sono pronto, ma devo, voglio ripartire», ha raccontato il cantante. Una ripartenza che passa attraverso la musica, ma soprattutto attraverso gli affetti, il sostegno della famiglia, degli amici e di quel pubblico che in questi mesi non ha smesso di dimostrargli la propria vicinanza.

L’incidente in bicicletta e la morte di Alessandro Magnani

Era il 13 luglio scorso quando Paolo Belli, grande appassionato di ciclismo, rimase coinvolto in un incidente a Cognento di Campagnola Emilia, nelle campagne del Reggiano. La bicicletta sulla quale viaggiava il cantante entrò in collisione con Alessandro Magnani, 41 anni, conosciuto nella zona anche per la sua attività di allenatore di pallavolo. L’uomo si trovava sul posto per lavoro e stava tornando alla propria automobile.

Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, Magnani morì il giorno successivo. Belli riportò invece ferite lievi. La Procura di Reggio Emilia aprì un fascicolo per omicidio stradale, iscrivendo il cantante nel registro degli indagati e disponendo l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopo la tragedia, l’artista decise di sospendere tutti gli impegni professionali e di ritirarsi dalla vita pubblica.

Soltanto lo scorso 4 novembre, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, Belli aveva annunciato la decisione di tornare al lavoro, spiegando che quanto accaduto avrebbe continuato ad accompagnarlo anche quando il pubblico lo avrebbe rivisto sorridere e cantare.

I mesi di isolamento e il sostegno della moglie

Per mesi il cantante è rimasto chiuso in casa, senza trovare la forza di tornare alla quotidianità. A convincerlo a uscire dall’isolamento sono state soprattutto le persone a lui più vicine, a cominciare dalla moglie.

Durante l’incontro con la stampa, Belli ha raccontato due episodi che hanno segnato l’inizio della sua ripartenza. Il primo è stato un pranzo con i musicisti della sua band, compagni di un percorso artistico lungo oltre trent’anni, accanto ai quali ha ritrovato un senso di protezione e familiarità. Il secondo è stato il ritorno in sella a una bicicletta.

Un amico gli aveva proposto di raggiungerlo in montagna per una pedalata insieme, ma inizialmente il cantante aveva rifiutato. A fargli cambiare idea è stata la moglie, con parole tanto decise quanto inequivocabili: «O esci, o ci separiamo», ha ricordato Belli.

Alla fine ha accettato l’invito dell’amico, affrontando una delle prove più difficili di questi mesi. Un piccolo passo verso il recupero di una quotidianità che la tragedia aveva profondamente sconvolto.

Il desiderio di abbracciare la madre di Alessandro

La decisione di tornare al lavoro non cancella il dolore per quanto accaduto. Durante l’incontro con i giornalisti, Belli ha rivolto un pensiero particolare alla famiglia di Alessandro Magnani e, soprattutto, a sua madre.

«Dal primo momento avrei voluto abbracciare la signora Lina», ha confidato il cantante, spiegando di dover rispettare i tempi e le procedure legali prima di poterla incontrare.

In questi mesi l’artista ha anche riflettuto sulla fragilità dell’esistenza e sull’importanza di vivere con una maggiore consapevolezza. Come ha raccontato, quanto accaduto gli ha ricordato il valore della vita e quanto rapidamente questa possa cambiare.

Come se non ci fosse un domani, una canzone che racconta la sua vita

A segnare il ritorno alla musica è una ballata dalle atmosfere intime, lontana dai ritmi trascinanti ai quali Paolo Belli ha abituato il suo pubblico. Come se non ci fosse un domani, pubblicata per CinicoDisincanto/Artist First, porta la firma del cantautore e attore siciliano Mario Incudine ed è nata da una lunga conversazione tra i due artisti, durante la quale Belli ha ripercorso la propria vita, condividendo ricordi, esperienze e aneddoti.

«Quando Mario mi ha fatto ascoltare per la prima volta questa canzone sono rimasto colpito dalla sua capacità di trasformare le mie parole in qualcosa che racconta così bene la mia vita», spiega Belli. «È uno degli aspetti che amo di più della musica: riuscire a dare forma, attraverso una melodia e poche parole, a emozioni che a volte è difficile esprimere».

Il brano racconta il tempo che passa, le occasioni colte e quelle perdute, gli incontri e le svolte inattese che possono cambiare il corso di un’esistenza. Al centro, l’amore e il valore dei sentimenti.

Una canzone che l’artista aveva custodito per qualche tempo, senza sentirsi ancora pronto a interpretarla, e che oggi ha assunto per lui un significato particolare.

«Sono abituato a salire sul palco con una grande orchestra alle spalle, a far ballare e cantare il pubblico. Stavolta ho voluto lasciare più spazio alla voce e all’interpretazione, cercando una dimensione musicale diversa, più raccolta. È una sfida che mi piace molto, perché credo sia importante per un artista continuare a esplorare nuove possibilità espressive, senza perdere la propria identità».

Belli ha ripreso anche a scrivere. La musica, come già accaduto in altri momenti difficili della sua vita, rappresenta per lui uno strumento attraverso il quale provare a elaborare il dolore ed esprimere ciò che fatica a raccontare a parole.

Il ritorno a Ballando con le stelle e l’abbraccio del pubblico

Sabato 21 novembre Paolo Belli è tornato anche nello studio di Ballando con le stelle, questa volta nelle vesti di ballerino per una notte. Proprio nel programma di Rai 1, del quale è stato per anni uno dei volti più amati, ha presentato dal vivo il nuovo singolo.

Ad accoglierlo, oltre a Milly Carlucci e alla squadra del programma, l’affetto del pubblico. Una vicinanza che ha rafforzato nell’artista il desiderio di riprendere il proprio lavoro, pur nella consapevolezza delle difficoltà che ancora lo attendono.

Come ha spiegato durante l’incontro con la stampa, anche la preparazione dei prossimi concerti richiede oggi uno sforzo diverso rispetto al passato. Se prima costruire le scalette degli spettacoli era un’operazione quasi spontanea, adesso Belli sente il bisogno di ripensare il proprio modo di stare sul palco, di trovare un equilibrio tra la sofferenza che porta dentro di sé e il desiderio di regalare al pubblico momenti di spensieratezza.

Il nuovo spettacolo teatrale e le date dei concerti

Come se non ci fosse un domani è anche il titolo del nuovo spettacolo teatrale di Paolo Belli, un viaggio tra parole e musica attraverso la sua storia personale e artistica.

Il debutto è previsto per domenica 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (Modena), sua città natale. Lo spettacolo farà poi tappa il 15 gennaio 2027 alla Lavanderia a Vapore di Collegno (Torino) e il 22 e 23 gennaio al Blue Note di Milano.

L’artista ha annunciato anche il ritorno a Telethon, mentre da dicembre riprenderanno i concerti insieme alla storica Big Band, con i primi appuntamenti il 30 dicembre a Sorrento (Napoli) e il 1° gennaio a Gatteo (Forlì-Cesena).

Non sa ancora con quale stato d’animo riuscirà ad affrontare il pubblico, né quanto tempo gli occorrerà per ritrovare la serenità. Sa, però, che vuole tornare a fare quello che sognava fin da bambino. Non per dimenticare quanto accaduto, ma per ritrovare il senso del mestiere al quale ha dedicato la propria vita.

«La mia missione è quella di portare serenità nelle vite degli altri», ha raccontato. Una serenità che oggi spera di poter ritrovare anche per sé.