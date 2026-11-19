Nell’asilo in cui si trasforma spesso la televisione italiana non c’è più zona franca, spazio sottratto all’infantilismo: se a essere profanata è anche la “sacralità” del Tg1 delle 20, il principale strumento informativo del Paese, visto ogni sera da milioni di italiani, allora ogni confine è superato, ogni gerarchia ribaltata, ogni criterio definitivamente perduto.

Non credo di essere l’unico, fra i milioni di spettatori del Telegiornale per eccellenza, a essere saltato sulla sedia, martedì sera, seguendo il povero mezzobusto di turno, Alessio Zucchini, declamare enfaticamente i titoli delle notizie più importanti della giornata: fra le dieci news del giorno, fra sanità e scuola che soffrono nella finanziaria, il Presidente Mattarella che parla ai giovani e il Papa che torna dal Sudamerica, le guerre guerreggiate e quelle “ibride”, ecco comparire il “profumo-gate”, anche conosciuto come “puzza-gate”. Protagonisti Barbara D’Urso, che al Tg1 sussurrava come a un confessionale del “Grande Fratello” in una lunga intervista, e Guillermo Mariotto, che sabato scorso, a “Ballando con le stelle”, le aveva spruzzato addosso del parfum, in un gesto più maleducato che goliardico.

Se il “profumo-gate” si fosse concluso in un varietà del sabato sera avremmo potuto commentare, appunto, sull’infantilismo cui deve piegarsi il varietà, o il post-varietà, per fare ascolti. Spiace osservare invece che, nonostante la signora D’Urso sia inequivocabilmente la parte offesa, che può quindi giustamente lamentarsi dello “scherzo” di cattivo gusto, la “dursizzazione” del Tg1, letterale e metaforica, è un nuovo confine ahinoi superata. Per un momento abbiamo pensato alla satira del Male, che negli anni Settanta si travestiva da quotidiano “serio” per annunciare che “Ugo Tognazzi è il capo delle BR”. O, per tornare ai nostri giorni, pareva un titolo di Lercio, che fa la parodia dell’informazione. E invece no, non era satira: era proprio il Tg1.

La sua “dursizzazione” più minacciosa non è quella letterale, ovvero l’aver dato spazio alle parole di Barbara offesa. Ma quella concettuale: qualcuno ricorderà le “buste shock” di “Pomeriggio 5” o “Domenica Live”, le notizie-patacche trascinate per settimane, tipo il marito segreto di Pamela Prati, tale Mark Caltagirone: tanto segreto da essere, alfine, inesistente.

Ora il meccanismo è simile. Poniamoci allora una domanda: ma il profumo di Mariotto è una notizia? Qualcuno obietterà che alla “gggente” (rigorosamente con tre g) interessa, che milioni di persone seguono, più o meno divertite, il caso in Tv e sui social. Ma questo non trasforma il “profumo-gate” in una notizia. C’è anzi un problema in più: perché il Tg1 è da sempre l’agenda informativa del Paese. Ora verrebbe da dire: lo era. Se la D’Urso che risponde a Mariotto è viralità da social, da TikTok, qui a schiantarsi c’è una cosa sola: la credibilità dell’informazione, già provata.

A saper leggere le vicende televisive si coglierà in controluce una strategia, di cui Milly Carlucci è oggi la portatrice più abile: è la serializzazione del nulla. Probabilmente nemmeno lei, Milly, poteva sperare di varcare le soglie dell’informazione “seria”, delle hard news, per generare un gigantesco effetto promozionale al suo amato “Ballando”. Non a caso, in queste settimane in onda, il programma di Rai1, che non ha smesso di essere “notiziato” da quest’estate per una ragione o per l’altra, ha quasi eguagliato in ascolti il competitor diretto, “Tu sì que vales”, e raggiunto l’avversaria storica, Maria De Filippi. Dunque complimenti a Milly, missione compiuta. Altro che puzza. Il profumo fruttatissimo di Mariotto invade ora inesorabilmente le stanze, un tempo austere, al più attraversate da incenso, del Telegiornale nazionale.