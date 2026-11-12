Esiste un teatro che nasce da un’immersione profonda nella realtà, nei quartieri, negli incontri e nelle relazioni tra persone in carne ed ossa, nelle situazioni tragicomiche o assolutamente normali della vita quotidiana. Da decenni il Teatro sociale si lascia fecondare da quello che, con espressione efficace e lievemente ironica, come si conviene in questi casi, viene definito “il frigorifero della realtà”. Un teatro, insomma, che “si recita” più fra le strade, i negozi e le case che sul palcoscenico. Anche se poi sul palcoscenico arriva, per raccontare, nel linguaggio del teatro, ciò che ha visto là fuori, nel mondo.

Ora si presenta una bella occasione per capire come si genera questo processo che, dalla realtà, finisce in scena. Da martedì 17 a domenica 22 novembre viene presentato al Teatro della Cooperativa di Milano, in anteprima nazionale, lo spettacolo Ma come ho fatto a sopravvivere? Cronache semiserie del mio teatro sociale, di e con Marta M. Marangoni: un monologo ironico, commovente e “politico” nato da 15 anni di esperienza nel Teatro Sociale e di Comunità nel Nord Milano: un racconto tra stand-up comedy e narrazione, che rivela come nel caos della diversità si nasconda un teatro vivo, necessario e umano.

Un'altra scena dello spettacolo.

Marta M. Marangoni, regista e interprete del monologo, conduce laboratori inclusivi di teatro rivolti a persone di diversa età, abilità, provenienza e fragilità che diventano veri e propri kolossal teatral-musicali con 80 interpreti, tra professionisti e cittadini. Lavori che ogni anno approdano sul grande palco della Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini di Milano. Ma come ho fatto a sopravvivere? ripercorre nello specifico la creazione del kolossal teatrale-musicale The Mary Shelley Picture Show, ispirato al romanzo Frankenstein di Mary Shelley.

Il monologo-confessione di Marta M. Marangoni accompagnerà dunque il pubblico dietro le quinte del Teatro Sociale, là dove la tragedia della vita inciampa quotidianamente nella commedia dell’assurdo. In quindici anni di tempeste nel mare del Nord Milano – tra i ghiacci di Niguarda, i parchi di Quarto Oggiaro e i supercondomini della Comasina – la regista e attrice si è trovata a fare i conti e continua a confrontarsi con un’umanità straripante, incontrollabile e meravigliosa.

Attraverso una galleria irresistibile di episodi surreali, fallimenti memorabili, intuizioni geniali e momenti di inattesa trasformazione, il racconto diventa qualcosa di più di una semplice autobiografia professionale: è una riflessione appassionata sul significato dell’incontro, sull’arte come spazio di relazione e sulla fragilissima bellezza delle comunità. Un aspetto centrale di questo lavoro è la ricerca sul femminile e sulla leadership femminile: la tessitura costante di accoglienza, ascolto, cura, mediazione, organizzazione, relazione, risoluzione dei problemi per tenere insieme tutto – il pane quotidiano per molte donne – diventa nel teatro sociale metodologia artistica e atto politico, finalmente in scena con la complicità della risata.

Al termine di ogni replica, la serata proseguirà con un momento di condivisione e confronto aperto con il pubblico: Marta M. Marangoni dialogherà con la platea insieme a una cittadina o un cittadino attore della Compagnia Inclusiva Minima Theatralia e a una figura di spicco del panorama culturale milanese, trasformando il teatro in un vero e proprio spazio di comunità.