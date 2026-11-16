Il premier olandese Rob Jetten e il suo compagno Nicolás Keenan “aspettano un bambino”. La notizia è stata data con toni festosi, foto e ringraziamenti. Già, qualcuno da ringraziare deve pur esserci, per due maschi che vogliono un bambino: una donna che dà l’ovocita e una donna che presta il grembo fino a far nascere il figlio. Figlio di chi?

Si nasce da una madre, formati nel grembo in intreccio di vita, nel miracolo d’una simbiosi che non ha confronto. Ma in alcuni Paesi del mondo si pratica la maternità surrogata, un contratto che prevede la gestazione per altri e la consegna del figlio partorito, come un prodotto finito. Questa pratica, che con crudo realismo prende nome di ”utero in affitto”, genera un enorme flusso di denaro, in esigua parte a pagare la donna, e il resto alle cliniche.

Il premier olandese Rob Jetten e il compagno Nicolás Keenan, giocatore argentino di hockey su prato (ANSA)

In Olanda non è esattamente così. La maternità surrogata è possibile, ma la forma commerciale è vietata. La madre che partorisce è legalmente madre e l’accordo con i committenti non trasferisce la genitorialità. Per dare il bambino ai committenti occorre ancora il suo consenso, e nei casi previsti interviene il Consiglio per la protezione dell'infanzia. E i committenti seguono una pratica giudiziaria per diventare “genitori giuridici”. C’è qualcosa di fluido, nel diritto olandese, che oscilla fra permissioni e cautele.

Ma se proiettiamo la maternità surrogata sullo sfondo di quanto avviene nel mondo siamo indotti a riflessione più profonda. Diventa giusta la surrogazione materna quando, invece, di un contratto di scambio si rappresenta come un atto di soccorso a un desiderio impossibile di genitorialità? Senza esser pagata, ma solo “rimborsata” di spese? È solidarietà? Chi ne ha guadagno e vantaggio, e chi sacrificio e privazione?

Intendiamoci, nel mondo sta accadendo il peggio e l’ONU denuncia fenomeni persino criminali (rapporto A/80/158 del 2025). Ma supponiamo in astratto una figura legale di purezza solidale assoluta. C’è e resta un problema umano che riguarda la dignità della vita. Dignità della donna e dignità del bambino.

Sul primo punto la parola riassuntiva del diritto l’ha detta la Corte costituzionale italiana nella sentenza 33 del 2021: la surrogazione di maternità “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Se la vita è vita, non carne e sangue soltanto ma “relazione umana”, trattare uomo-sperma e donna-ovocita e utero-incubatore è la più trista abdicazione all’umanità della vita. Dentro carne e sangue c’è altro, c’è la persona, la soggettività unica e irripetibile. Lo spirito. E nel figlio che diciamo “fructus ventris” c’è quel mistero d’intreccio vitale che segna l’amorosa definitività “materna” d’ogni nuova vita.

E poi la dignità del bambino. Un figlio non è un prodotto da fabbricare, ma una persona da accogliere. Non oggetto o strumento d’un desiderio adulto di realizzazione; non un mezzo ma un fine. Progettarne dall’inizio il distacco dalla madre è ingiusto e non degno. Non così, non così l’amore.

Il Parlamento europeo, in una risoluzione già di un decennio fa scrisse così: “Condanna la pratica della maternità surrogata, che compromette la dignità umana della donna”. Lo scrisse tenendo agli occhi le pratiche in cui “il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono utilizzati come una merce”; lo scrisse contro “lo sfruttamento riproduttivo e l'utilizzo del corpo umano per fini finanziari o altri vantaggi, in particolare nel caso di donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo”.

E oggi, per noi? In Italia è delitto anche se fatta all’estero. Altrove, nei Paesi opulenti ove si attenua il disvalore essenziale della maternità surrogata, per limiti che lasciano aperta la migrazione di figli da genitori naturali a genitori intenzionali, l’offesa alla dignità-della vita permane. Le si dà riparo e controllo e limite, ma così la si mantiene. E non è giusto.